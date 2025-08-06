Emlak Konut'dan Gayrimenkul Sertifikası Açıklamaları

6 Nisan 1920

1- Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, gayrimenkul sertifikasına ilişkin merak edilenleri anlattı:

"(Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikası) Talep toplamayla beraber ciddi bir derinliğe ilk günden ulaştık. Fiyat düşüşlerinin veya anlamsız artışların önüne geçmek adına da gerekli önlemleri SPK ile beraber aldık"

"(Metrekare satış fiyatları) Vadeli satış fiyatından değil peşin satış fiyatından iskonto yapıyoruz. Hem peşin satış fiyatından iskontolu hem de yatırımcı açısından maliyetinin altında bir fırsat satışı diyebilirim"

"Gayrimenkul sertifikasını sadece Damla Kent projesine özgü çıkarmadık. Önümüzdeki dönemde farklı projeleri bu modelle hayata geçirmeyi istiyoruz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık, İsrail'in Filistin'e saldırılarını değerlendirdi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin derhal İsrail'e fiili müdahale kararını alması gerekiyor. Aksi halde İsrail durmayacak, bu katliamı, vahşeti sürdürmeye devam edecek"

"Hiçbir savaşta bu kadar sivil katliamı söz konusu değildir. Bu bir savaş değil, bu bir etnik temizliktir"

(Oğuzhan Sarı/TBMM)

3- Türkiye 6 ayda 52 milyar dolarlık "kritik teknoloji" ihracatı yaptı

Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 4,4 milyar dolar, orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı da 47,5 milyar dolar olarak gerçekleşti

En fazla yüksek teknoloji ürün ihracatı 1,6 milyar dolarla "hava ve uzay araçları", orta-yüksek teknolojili ürün ihracatında ise 18,7 milyar dolarla "motorlu kara taşıtları imalatı"nda görüldü

(Zeynep Duyar-Mert Davut/Ankara)

4- Başkent 7 ayda yaklaşık 8,8 milyar dolarlık ihracata imza attı

Ankara'dan ocak-temmuz döneminde en fazla ihracat yapılan ülke 613 milyon dolarla Çin olurken, bu ülkeyi 591,2 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 575 milyon dolarla Almanya izledi

Dış satımın 950 milyon dolarlık kısmı "kimyevi maddeler ve mamulleri", 943 milyon dolarlık bölümü "otomotiv endüstrisi", 871 milyon dolarlık kısmı da "makine ve aksamları" ürünlerinden oluştu

(Serhat Tutak/Ankara)

5- Genç bilim insanları Kuzey Kutbu'nda çalışmalar gerçekleştirdi

5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibine bu yıl dahil olan 3 lise öğrencisi, kendi bilimsel projelerini Arktik Okyanusu'nda uygulama fırsatı buldu

Seferin koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy: "(Öğrenciler) Hem bilim insanları ile bir arada olmak, Arktik bölgeyi görmek ve Arktik bölge için proje geliştirmiş olup bu dereceyi kazanarak yanımızda olmaları tabii bizler için çok kıymetli"

(Şebnem Coşkun/Svalbard) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombasından 80 yıl sonra bile dünyadaki nükleer tehdit devam ediyor

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) 2025 raporuna göre, dünyada neredeyse yüzde 90'ı ABD'nin ve Rusya'nın elinde olmak üzere toplamda tahmini 12 bin 241 nükleer başlık bulunuyor.

2022'den beri devam eden Rusya- Ukrayna savaşı, 2025 Mayıs'taki Pakistan- Hindistan gerilimi ve 2025 Haziran'daki İran-İsrail arasındaki çatışmalar, İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan atom bombasının yarattığı korkuları günümüzde de gündemde tutuyor.

(Yasin Yorgancı/Ankara)

7- Emtia piyasası temmuzda yönünü aşağı kırdı

Emtia piyasasında geçen ay, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının küresel ticaret üzerindeki etkisi ve ABD Merkez Bankasının para politikasına ilişkin belirsizliklerle düşüş eğilimi hakim oldu

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen: "Trump, bundan sonra da sadece tarifeler konusunda değil, aldığı kararlarla aslında ciddi anlamda emtia fiyatlarını, küresel ticareti, küresel ekonomi, hatta siyaseti çok daha fazla etkileyecek güce sahip ve bunun devamını göreceğiz"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- Fransa'daki Avukatlar Derneği Başkanı, ülkesinin Gazze konusunda tutarsız olduğunu düşünüyor

Fransa'daki Orta Doğu'da Adalet için Avukatlar Derneği Başkanı Dominique Cochain:

"(İsrail'in işlediği) Suçların ciddiyeti göz önüne alındığında, siyasi eğilimlerden bağımsız olarak, (suça ortaklık edenlerin) kınanmaları ve cezalandırılmaları için geçerli tüm tedbirlerin uygulanması konusunda hemfikir olunması gerektiğine inanıyoruz"

(Şeyma Yiğit/Ankara)

9- Suriye'de su için açılan kuyudan doğal gaz çıktı

Akobar beldesinin sakinleri, bir aydan fazladır gaz çıkışı devam eden kuyunun ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir kaynak olabileceğine inanıyor

Akobar Belediye Başkanı Hasan Salih İsmail: "Yaklaşık 5 yıl önce yine aynı bölgede su kuyusu açma çalışmaları sırasında gaz çıkmıştı ancak o dönemde devrik rejimin korkusundan durumdan kimseyi haberdar etmedik"

(Ömer Koparan/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Çivi yazılı tabletlerin çözümüyle Körzüt Kalesi'nin "Haldi'nin kutsal kenti" olduğu belirlendi

Van'ın Muradiye ilçesinde Urartular dönemine ait kalenin olduğu bölgede yürütülen kazılarda 2 yıl önce tespit edilen iki taş blok üzerine 6 sıra halinde çivi yazısıyla yazılmış tabletlerin çözümü tamamlandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabahattin Erdoğan: "Tapınakta ortaya çıkardığımız çivi yazılı tabletlerde geçen bir isim bizi heyecanlandırdı. Bu isim, Körzüt kentinin Urartu dönemindeki ismiydi. Buranın Urartu dönemindeki ismi 'Haldi Patari' yani 'Haldi'nin kutsal kenti' anlamına gelen bir adlandırma"

(Necmettin Karaca/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Kars'ta "ormanın hayaleti" 25 vaşak uydu vericisiyle takip edildi

Yaban hayatına ilişkin çalışmalar yapan KuzeyDoğa Derneği görevlileri, 12 yılda Sarıkamış ormanlarında yakalanan, nesli tehlike altındaki 25 Kafkas vaşağını uydu vericisiyle izleyerek çeşitli veriler elde etti

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban: "Bu Türkiye'de yapılmış en uzun kapsamlı çalışma. Vaşaklar çok sessiz ve gece hareket ediyorlar. Bu nedenle de 'orman hayaleti' olarak adlandırılıyorlar"

(Cüneyt Çelik-Hüseyin Demirci/Kars) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- "Türk Modası Yaz Okulu" uluslararası tasarımcıları İstanbul'da buluşturdu

Yunus Emre Enstitüsü Türk Modası Yaz Okulu Koordinatörü Ayşenur Kandemir: "Tasarımcılar bu program sayesinde Türk modasının tarihsel gelişimini, geleneksel motiflerin çağdaş modayla nasıl harmanlandığını, dokuma, nakış ve kalıp çıkarma gibi uygulamalı çalışmaları bizzat deneyimleyerek gözlemleme fırsatı buldu. Aynı zamanda farklı disiplinlerden gelen uzmanlarla tanışma, alanlarında ilham verici deneyim yaşama fırsatı da yakaladılar"

Tasarımcı Sofija Brkic: "İlham aldığım farklı isimler ve motifler var. Birincisi Şems-i Tebrizi, ikincisi en sevdiğim fotoğrafçı Ara Güler. Onun fotoğraflarını tasarımlarımda kullanmayı çok seviyorum. Bir de üçüncü olarak floral motifler, güller, yapraklar ve ay yıldız kullanmayı tercih ettim"

(Rüveyda Mina Meral/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- "Yürüyemez" denilen down sendromlu atlet Rıdvan'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Dünyaya geldiğinde "Yürüyemez, konuşamaz, uzun yaşamaz" denilen Rıdvan Yalçın, Türkiye'yi uluslararası arenada gururla temsil ediyor

Türkiye rekortmeni Rıdvan Yalçın: "Çocuklar, sakın evde kalmayın. Benim gibi güçlü olun. Ben nasıl yaptıysam siz de yapın, evde oturmayın"

Anne Aygül Yalçın: "Yürüyemez, dedikleri çocuk Türkiye'yi temsil ediyor. Birçok birinciliğimiz var ve bundan sonra da devam edecek"

(Fatma Nur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- DOSYA HABER/ SÜPER LİG'DE SEZON BAŞLIYOR/ Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi hazırlanan istatistik haberlerin başlıkları:

Takımların "Süper Lig" kariyeri (Metin Arslancan/İstanbul)

Lig tarihinin "en"leri (Metin Arslancan/İstanbul)

Lig tarihine geçen ilginç notlar (Metin Arslancan/İstanbul)

15- Galatasaray'ın lig rekorları

Sarı-kırmızılılar, 25 kez ile Süper Lig'in en fazla şampiyonluk yaşayan takımı konumunda bulunuyor

Galatasaray, 4 defa olmak üzere lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan ekip oldu

2023-2024 sezonunda Süper Lig'i 102 puanla ilk sırada tamamlayan "Cimbom", bir sezonda en fazla puan toplayan takım ünvanını elde etti

Deplasmanda 40 maç yenilmeyen sarı-kırmızılı ekip, evinde üst üste 25 müsabaka kazanma başarısı gösterdi

(Can Öcal/İstanbul)

16- Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 255. maçına çıkacak

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın St. Patrick's ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 254 müsabakada 95 galibiyet, 49 beraberlik, 110 yenilgi yaşadı

Siyah-beyazlı takım, ilk kez bir İrlanda ekibiyle kozlarını paylaşacak

(Hüseyin Eroğul/İstanbul) (Grafikli)

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