Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yol ve dava arkadaşım" dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yol ve dava arkadaşım" dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı

13.09.2025 11:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başdanışmanı ve uzun yıllardır kritik konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim" diyerek başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, bir süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başdanışmanı ve uzun yıllardır konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

"YOL VE DAVA ARKADAŞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hamdi Kılıç kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan cenazenin bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamdi Kılıç'ın vefatıyla ilgili olarak paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, kıymetli büyüğümüz Hamdi Kılıç abimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Partimize ve Cumhurbaşkanımıza sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet etmiş, derin birikimi ve düşünce adamı kimliğiyle ömrünü davasına, milletine ve devletine adamıştı. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecektir. Rabbim rahmetiyle kuşatsın, mekânını cennet, makamını âlî eylesin. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun"

HAMDİ KILIÇ KİMDİR?

2007'den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin ekibinde görev alan Kılıç, Başdanışman olarak 2015'ten itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna yönelik konuşmalarını hazırlayan ekibin de başında bulunuyordu.

Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Gündüz ve Hergün gazetelerinde yöneticilik yapan Hamdi Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve merhum Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile de çalıştı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Kılıç, Gazi ve Selçuk üniversitelerinde "Siyasal İletişim" dersleri verdi. Gazeteci olan Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.

SİYASETİN GİZLİ KALEMİ

Türk siyasetinde perde arkasında kalmış ancak etkisi büyük isimlerden biri olarak tanımlanan Kılıç, uzun yıllar boyunca birçok siyasetçiye danışmanlık yaptı. Özellikle yazılı siyasi metinler ve konuşma içeriklerinin hazırlanmasında uzmanlaşan Kılıç, kamuoyunda çok görünmese de siyaset çevrelerinde yakından tanınıyordu.

BAHÇELİ VE YILMAZ İÇİN METİNLER YAZDI

Kılıç, geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın konuşma metinlerini hazırlayan isim olmuştu.

ERDOĞAN'IN STRATEJİK KONUŞMALARININ MİMARI

Uzun süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında görev alan Kılıç, başdanışman sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışıyor ve Erdoğan'ın kritik açıklamalarına yön veren metinlerin hazırlanmasında aktif rol alıyordu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

