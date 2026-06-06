Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te ihracat rekoru kırdık

DEİK 39'uncu Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiğini rakamlar da ortaya koyuyor. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibarıyla 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştı" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 39'uncu Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Yönetim Kurulu üyeleri ve İş Konseyi başkanları ile davetliler katıldı.

'DEİK ÜYELERİNDEN EBEDİ ALEME GÖÇENLERİ RAHMETLE ANIYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in kıymetli mensupları, iş dünyamızın değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulumuzun 39'uncu Olağan Mali Genel Kurulu ve 5. Ustalara Saygı Ödül Törenimiz münasebetiyle sizlerle beraberiz. Öncelikle 1985 yılından beri özel sektörümüzün dış ekonomik ilişkilerinde lokomotif görevi üstlenen DEİK'imizin siz değerli üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu güzel buluşmaya vesile olan DEİK yönetimine teşekkür ediyor, 39'uncu Olağan Genel Kurulu ülkemiz, milletimiz, iş insanlarımız ve siz değerli üyelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu sene 41'inci yaşını kutlayan DEİK'e, 41 kere maşallah diyorum. Bu vesileyle kuruluşundan itibaren DEİK yönetiminde, iş konseylerinde, faaliyetlerinde görev almış, bu ülkenin kalkınmasına ve büyümesine omuz vermiş DEİK mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Merhum Özal'ın vizyonuyla 41 sene önce başlayan bu yolculuk boyunca DEİK üyelerinden ebedi aleme göçenleri rahmetle anıyor, hayatta olanlara hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum" dedi.

'YAKIN UZAK DEMEDEN TÜM KITALARI KUŞATMAYI GÖREV BİLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ayrıca bir vefa geleneği haline getirdiğimiz Ustalara Saygı Ödül Törenimizin 5'incisini icra ediyoruz. Başarılarıyla ilham veren, yeni yolları açan, değer üreten, küresel vizyonu milli değerlerle harmanlayan büyük ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biraz önce tevdi ettiğimiz ödüllerin iş dünyamızın heyecanını tazelemesini, yeni kuşaklara ilham kaynağı olmasını canıgönülden temenni ediyorum. Kıymetli dostlar, malumunuz ticaret diplomasimizin kamu tarafını Ticaret Bakanlığımız yürütürken, özel sektör kanadını temsil etme görevini DEİK üstlendi. DEİK; 153 iş konseyi, 92 kurucu kuruluşu ve 6 bin üyesiyle Türk özel sektörünün dış ekonomik münasebetlerini başarıyla ifa ediyor. Her fırsatta vurguladığımız üzere Afrika'dan Asya'ya, Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya bütün buralara yayılan iş konseyleriyle DEİK, aynı zamanda ülkemiz özel sektörünün dünyaya açılan kapısıdır. Kamu-özel dayanışması ve ortaklığının en güzel örneklerinden biri olan DEİK'in küresel ölçekteki başarılarıyla daima kıvanç duyduk. Türkiye ile dünya arasında kurduğu ticaret köprülerini gönül köprüleriyle de perçinleyen DEİK'e, hükümetlerimiz döneminde her türlü desteği verdik, veriyoruz. Biliyorsunuz bizim dış politika felsefemizin temelinde Hazreti Mevlana'nın pergel metaforu vardır. Pergelin bir ucunu bu topraklara sabitlerken, diğeriyle cihanı kucaklamayı; yakın uzak demeden tüm kıtaları kuşatmayı görev biliyoruz" diye konuştu.

'DIŞ POLİTİKADA KORKULAR, DÜŞMANLIKLAR, ÖNYARGILARLA HAREKET ETMEDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İç siyasette Ankara'ya sıkışıp kalmadığımız gibi dış politikada da korkular, düşmanlıklar, önyargılarla hareket etmedik. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve kazan-kazan temelinde geliştirmenin çabası içinde olduk. İhtilaflar yerine müştereklerimizi çoğaltmaya odaklandık. Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi daha önce ihmal edilmiş coğrafyalarla ilişkilerimizde yeni açılımlara imza attık. Diplomatik misyonlarımızın sayısını artırarak başta yakın çevremiz olmak üzere dünyanın birçok bölgesiyle ticari, beşeri, kültürel ve ekonomik münasebetlerimizi güçlendirdik. Bakınız, sadece 2025 yılında şahsen 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim. 26 zirveye iştirak ettim. Ülkemizde 136 misafiri ağırladık. 84 yurt dışı ve yurt içi görüşme gerçekleştirirken 134 kabul yaptık. Bu yoğun trafiğe yüzlerce telefon görüşmemiz dahil değil. Bunları söylemiyorum. Yani bir yandan yurt içinde il ziyaretleri, açılış törenleri, toplantılar, zirveler vasıtasıyla vatandaşlarımızla kucaklaşırken, eser ve hizmet siyasetimizi aralıksız sürdürürken; diğer yandan da Türkiye'nin önünü açacak, ülkemizin daha büyük atılım yapmasını sağlayacak, Türkiye'yi bölgesel ve küresel anlamda daha güçlü bir aktör haline getirecek hamlelerimize yenilerini eklemeye devam ettik" ifadelerini kullandı.

'2025 YILINDA MAL VE HİZMET İHRACATIMIZ 395,9 MİLYAR DOLARLA CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORUNU KIRDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Gittiğim hemen her yerde DEİK üyelerimizin yatırımlarına tanık olduk. Çalışarak, didinerek kurduğunuz ticaret köprülerini bizzat müşahede ettik. Türkiye'yi ve Türk milletini nasıl başarıyla temsil ettiğinize şahitlik ettik. Ay yıldızlı al bayrağımızın sadece diplomatik misyonlarımızda değil, Türk iş çevrelerinin oralardaki yatırımlarında, farklı ülkelerde başlattıkları projelerde de dalgalandığını görmekten inanın çok ama çok kıvanç duydum. El ele, omuz omuza verdik; gönül birliği yaptık ve Türkiye'yi daha önce hiç tecrübe etmediği seviyelere sizlerle birlikte taşıdık. Türkiye'nin gururu olduğunuz için, yerli üretim mallarımızın kalitesini dünyanın dört bir yanına ulaştırdığınız için sizleri yürekten tebrik ediyorum. Bilmenizi isterim ki 23 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de DEİK'le birlikte yol yürümeye, dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğiz. DEİK'imizin kıymetli mensupları, çok değerli kardeşlerim; Türkiye'nin iktidarlarımız döneminde nereden nereye geldiğini sizler zaten çok çok iyi biliyorsunuz. Darbe girişimlerinden ekonomimizi hedef alan sabotajlara, depremlerden bölgesel savaşlara kadar, bir başka ülkenin başına gelse yere serecek nice badireyi nasıl alnımızın akıyla atlattığımızın sizler de şahidisiniz. Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiğini rakamlar da ortaya koyuyor. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibarıyla 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştı" dedi.