Ernez Mahallesi Mermer Ocağına Karşı Dava Açtı

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin 2016 yılındaki bir organizasyonunda Türkiye'deki 134 çeşit arasında şeker oranı en düşük balın üretildiği Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Ernez Mahallesi, mermer ocağı tehdidiyle karşı karşıya. Köylüler, açılmak istenen mermer ocağına karşı dava açtı.

Antalya'nın Finike ilçesinde sedir ve çam ormanlarıyla kaplı Toros dağlarının zirvelerinde eskiden köy statüsündeki 1200 rakımlı Ernez Mahallesi, Türkiye'nin en kaliteli bal üretim yerlerinden biri. Zeytin ve zeytinyağı aromasıyla da farklı olan ve birçok doğal üretime sahip Ernez'de köylüler, 'Köyümüze sahip çıkalım' yazılı afişlerle süslediği köylerinde mermer ocağı açılmasını istemiyor. Çinli bir firma tarafından sedir ve çam ormanlarıyla kaplı bölgede açılmak istenen mermer ocağına karşı muhtarlık ve Ernezli vatandaşlar tarafından dava açıldı.

Ernez Mahallesi Muhtarı ve Ernez Bal Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Başaran, mermer ocağı ruhsatının iptali için açtıkları davanın Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi'nde devam ettiğini, nisan ayında yapılan bilirkişi incelemesinde raporun lehlerine çıktığını söyledi. Bal ve zeytin başta olmak üzere Ernez'in kendi kendine yeten doğal bir köy olduğunu belirten Başaran, "2016 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yaptığı bir çalışmada Türkiye'deki 134 bal çeşidi içerisinde C4 şeker oranı 3,7 seviyesiyle en düşük bal çıktı. Zeytinyağımız ise asit oranı en düşükler arasında ve bronz madalya aldık. Bizler bu ürünlerimizi korumak adına mermer ocağına karşıyız" dedi.

AĞAÇ KESİMİ YAPTILAR

Kış dönemi 1500 olan nüfusun yazın 5 bini bulduğunu söyleyen Muhtar Başaran, mermer ocağı ruhsatı alan firma tarafından yol yapım çalışmaları sebebiyle ağaç kesimi yapıldığını belirterek, "Değerlerimizi korumaya çalışıyoruz. Yakın köylerimiz tamamen mermer ocağı, taş ocağı doldu. Biz kendi köyümüzü korumak adına elimizden gelen ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Köylülerimiz de buna büyük destek veriyor. Çevre köylerimiz de bize destek veriyor. Çünkü 'Biz yandık, sizler yanmayın' diyor" diye konuştu.

C4 ŞEKER ORANI EN DÜŞÜK BAL

Türkiye'nin dört bir tarafından arıcıların her yıl ağustos- kasım ayları arasında Ernez'e gelerek yaklaşık 50 bin kovan kurduğunu, 1000 ton civarında Ernez balı üretimi gerçekleştirildiğini söyleyen Başaran, Ernez balının çam balı olduğunu aktardı. Muhtar Başaran, Ernez balının çam ve sedir ağaçlarıyla kaplı ormanda dolomit madeni bulunduğunu, bu mineralin Ernez balına farklı bir aroma verdiğini söyledi.

Coğrafi işaret tescili için de Finike Kaymakamlığı ve Ernez Balı Üreticileri Derneği ortaklığında Türk Patent'e yaklaşık 2 ay önce başvurduklarını belirten Başaran, "Bu dönemde ülkenin birçok yerinden görüldüğü gibi Ernez'de Ordu, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Sivas, Burdur, Marmaris, arka taraflarda Adanalı kardeşlerimiz var. Memleketimizin her yerinden arıcılar buraya geliyor, Ernez'in çam balını ülkenin birçok yerinde tanıtıyorlar. Bizim bir sloganımız var; 'Karadeniz'in Anzer'i varsa Akdeniz'in de Ernez'i var.' Herkesi tatmaya bekliyoruz" dedi.

ARICILAR DA İSTEMİYOR

Göçer arıcılık yapan Eskişehirli Hüseyin Diner, Ernez balının Türkiye'nin en iyi çam balı olduğunu belirterek, "Bal nerede, biz oradayız. Fakat insanların eliyle tabiat bozuluyor. Kimi yangınlar dolayısıyla, kimi taş ve maden ocakları sebebiyle kaybolmakta. Burası Antalya'nın küçük bir bölümünü içeriyor. Burada sadece çam balı oluyor ve çok değerli balı var. Türkiye'nin dört tarafından buraya arıcılar geliyor. Bir avuç bir yer burası. Burada mermer ocağı, taş ocağı olursa, onların yaptığı tahribat, havayı kirletmeleri halinde arı burada yaşayamaz. Biz de bu balı alamayız. Biz de istemiyoruz. Zaten yangınlar Muğla bölgesini yaktı. Aydın, Muğla bölgesi daraldı. Buradaki çam balı bizim yüzümüzü güldürdü. Bu şekilde doğayı katlederlerse, çamlarımızı keserlerse, hatta kesmelerine de gerek yok. Orada çıkarttıkları tozla öldürürlerse başka gidecek yerimiz kalmaz" dedi.

EN GÜZEL BAL ERNEZ'DE OLUR

Bölgede bal üretimi yapan arıcılar, çam balı olarak Ernez'in Türkiye'deki en iyi kaliteye sahip olduğunu, şeker oranı en düşük balın burada çıktığını dile getirdi. En güzel çam balının Ernez'de olduğunu aktaran arıcılar, bölgede yaklaşık 2 ay kaldıklarını, denize yakın olmasına rağmen nem oranının çok az olduğunu, sedir ağaçlarının çam balına farklı bir aroma kazandırdığını aktardı. Ernez balının boğazda yanma hissi bıraktığını söyleyen arıcılar, bunun da balın kalitesini gösterdiğini belirtti.