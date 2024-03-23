Esenyurt, Yaşar Kemal Meydanı Açılışında Konuşan İmamoğlu: Onlar Rantçı, Biz Halkçıyız; Onlar İsrafçı, Biz İcraatçıyız

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Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, beton baskısı altındaki Esenyurt'a nefes aldıracak Yaşar Kemal Meydanı'nı ve ilçedeki can alan sel ve su baskınlarını son erdirecek Haramidere Islahı 1. etabını hizmete açtı. Kendilerinin insan, iktidar kanadının ise rant odaklı bir belediyecilik anlayışına sahip olduğu tespitinde bulunan İmamoğlu, "Bunların tek derdi; rant. Başka dertleri yoktur. Onun için Esenyurt'ta, bizden önce 30 bin konut mağduru yarattılar; sırf bir insan zengin olsun diye. Onların aklına siz gelir misiniz? Vatandaşımız bizim aklımızda, bizim yüreğimizde; ancak biz yaparız. Bunları onlar yapamaz. Çünkü, biz israf yapan değiliz. Onlar israfçı, biz icraatçıyız. Onlar rantçı, biz halkçıyız. 31 Mart tarihi, israfçıların ve rantçıların tarihe gömülme vakti. İsraf ve ihanet dönemini tarihe gömmeye hazır mıyız?" diye sordu. Halk buluşmasında "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atıldı.

İmamoğlu, "Yaşar Kemal Meydanı ve Esenyurt Haramidere Islahı 1. Etap Kavşak, Meydan Düzenlemesi ve Halk Buluşması"nda konuştu. Konuşma yapacağı platforma, Türk edebiyatının çınarlarından Yaşar Kemal'in, usta sanatçı Zülfü Livaneli tarafından bestelenen "Merhaba" şarkısı eşliğinde çıkan İmamoğlu, "Yaşar Kemal ne söylemiş? Zülfü Livaneli'nin notalarıyla dinlediniz. Dünyanın ucunda bir gül açılmış/ efil efil esen yele merhaba/ karanlığın sonu bir ulu şafak/ sarp kayadan geçen yola merhaba" demiş. Yaşar Kemal, en sarp kayasına bile bu memleketin 'merhaba' demiş. Ben de canım ciğerim, komşum, hemşerim, sevgili Esenyurtlulara 'merhaba' diyorum. Yaşar Kemal Meydanı'na hoş geldiniz" dedi.

"BU ŞEHRİN 16 MİLYON İNSANINI, TEK TEK, EŞİT SEVMİYORSAM, NAMERDİM"

İmamoğlu, alanı dolduran ve kendisine sevgi gösterilerinde bulunan yurttaşların ellerinde yükselen dövizleri tek tek okudu. Merhum Yaşar Kemal'in önünde saygıyla eğildiğini belirten İmamoğlu, "Yaşar Kemal, Vanlı bir ailenin evladıydı. Çukurova'da yetişti. Çok uzun yıllar İstanbul'da yaşadı ve yazdı. Bu toprakların sesiydi, nefesiydi ve hep dünya edebiyatının zirvelerindeydi. Bu dönemde Yaşar Kemal'in ismiyle İstanbul'umuza, Esenyurt'umuza yakışan bu koca meydana, o büyük insanın ismini vermenin onurunu, gururunu yaşıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Yurttaşlardan yükselen, "Sizi seviyoruz Başkanım" sözlerine de karşılık veren İmamoğlu, "Ben de sizi seviyorum. Bu şehrin 16 milyon insanını, tek tek, eşit sevmiyorsam, namerdim. Bu kadar net" karşılığını verdi. Yaşar Kemal isminin meydana çok yakıştığının altını çizen İmamoğlu, "Şimdi gelirken baktım, meydan cıvıl cıvıl, tıklım tıklım. Nasıl büyük bir ihtiyaçmış, bunu bize gösterdi" dedi.

İmamoğlu, meydanının adını nasıl belirlediklerini de şu sözlerle dile getirdi:

"19 MAYIS, NAZIM HİKMET VE AHMED ARİF CADDELERİNİN BULUŞMA NOKTASINI DA YAŞAR KEMAL İSMİ YAKIŞIRDI"

"Bu meydana inen yollar, onu tamamlayan yollar, çok güzel isimlerle çevriliydi. Özel bir isim bulmamız gerekiyordu. 19 Mayıs Caddesi var. Yani 19 Mayıs, bu milletin kurtuluş mücadelesinin, Samsun'a ayak atıldığı o ilk adımın tarihidir. Mustafa Kemal Atatürk ve bu milletin ulusal kurtuluş mücadelesinin başlangıcıdır. Onun için 19 Mayıs, çok özel bir isim. Yine Ahmed Arif Caddesi var. Yine bu toprakların özel ismi, Diyarbakır'da doğmuş ve bu ülkenin en güzel seslerinden, kalemlerinden birisi olmuş. ve Nazım Hikmet Caddesi. Düşünsenize; dünya şairi. Bir taraftan 19 Mayıs, bir taraftan Nazım Hikmet, bir taraftan Ahmed Arif… Dedim ki arkadaşlara, 'Bu isimlerin indiği yerdeki meydana da Yaşar Kemal ismi yakışır. Demokratik bir oylama yaptık. Oy birliğiyle kabul edildi"

"HARAMİDERE'Yİ BİLİYORSUNUZ DEĞİL Mİ?"

Esenyurt'la ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren İmamoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul'un 39 ilçesine olduğu gibi, Esenyurt'ta da icraatçı olduk, halkçı bir belediye olduk. Bugün Esenyurt'a çok değerli bir meydan kazandırıyoruz. Bakın, burası önemli bir olay. Haramidere'yi biliyorsunuz değil mi? Buranın birinci etabını bitirdik. Islah çalışmalarını bitirdik. Ayrıca, dere ıslah çalışmaları sonrasında, yaşam vadileri çalışmamız kapsamında, Haramidere'nin çevresinde de Yaşam Vadisi projesine başladık. ve birinci kısmını bitirdik. İkinci kısmının çalışmaları devam ediyor. Özellikle burada, Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde, her yağmurda su basıyor muydu? Can kaybı oluyor muydu? Bunu sona erdirdik.

"TAŞKINLAR, TARİHE KARIŞTI"

Buradan bir dere geçiyor, doğru mu? Bina yapmak için, burada derenin yönünü değiştirdiler, imara açtılar. İmara açmakla kalmadılar, derenin çapını küçülttüler. Biz, buradaki derenin çapını, 12 metrekareden 72'ye çıkardık ve artık derenin akışını normalleştirdik. Artık bu bölgede, yağmurda sel olacak, can kaybı olacak korkusu kalmadı. Burada insanlarımız zor durumdaydı. Ahmed Arif Caddesi'ne kadar su taşkınlarını önlemek için, ciddi bir çalışma yaptık. Burada özellikle Haramidere bağlantılı, yukarıdan gelen, cadde ve sokaklarda biriken yağmur suyu hatlarını bitirdik. Haramidere'nin sağ ve sol tarafına, önemli büyük çapta atık su şebekelerini kurduk, su kolektörlerini yaptık. Böylece taşkınlar, tarihe karıştı. Hem de bu bölgeden Marmara Denizi'ne giden o kötü akıntıyı, atık suyu engellemiş olduk. Aynı zamanda burada, çevresiyle beraber trafik sirkülasyonunu hep beraber düzenledik. Altyapı çalışmalarına uyumlu olacak şekilde, Haramidere'nin o bütün kötü görüntüsünü tarihe gömdük. Artık burada can ve mal kaybı yaşanmayacak. Artık bizim başımıza kötü işler burada gelmeyecek.

"BEYLİKDÜZÜ-SEFAKÖY-YENİKAPI METRO HATTINI DA BEYLİKDÜZÜLÜ, ESENYURTLU BU KARDEŞİNİZ YAPACAK"

Buranın ilk metro hattını, tam gaz yapıyoruz. Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattının yüzde 40'ını bitirdik. Devam ediyoruz. Özellikle bu hattın Esenkent, Ardıçlı ve Esenyurt Meydan'daki durağı ile vatandaşlarımızı buradan ta İstanbul Boğazı'nın kıyısına, Kabataş'a bağlayacağız. Aynı şekilde Beylikdüzü-Sefaköy-Yenikapı metro hattını da Beylikdüzülü, Esenyurtlu bu kardeşiniz yapacak, göreceksiniz. Ambarlı-Hadımköy ve Esenyurt-Saadetdere metro hatlarını çalışıyoruz. Bakın bu kardeşiniz, bizden önceki 25 yılda yapılan metro hattının yarısını, 5 yılda yaptı. Size söz; bu kardeşiniz 10 yılda, 50 yıllık iş yapacak, 50 yıllık. Aynı şekilde, İstanbul ulaşımında bir devrim olacak olan HIZRAY'ı yapacağız. HIZRAY'Iın anlamı şu sevgili hemşehrilerim: Sizi TÜYAP'tan, Esenyurt'tan ta Sabiha Gökçen'e, 75 kilometreyi 55 dakikada bir uçtan öbür uca bağlayacak. İstanbul tarihinin en büyük, en hızlı ekspres metro hattını da bu kardeşiniz yapacak.

"BUNLARIN TEK DERDİ; RANT"

Esenyurt'ta 2 kreş daha yapacakağız. Ama esas kreşleri, Esenyurt'a, Ahmet Özer Başkanım yapacak. Bakın; bunların derdi ne çocuktu ne kadındı ne anneydi ne de gençti. Bunların tek derdi; rant. Başka dertleri yoktur. Onun için Esenyurt'ta, bizden önce 30 bin konut mağduru yarattılar; sırf bir insan zengin olsun diye. Ama biz, bu eksiklikleri de gidereceğiz. Haramidere Yaşam Vadisi'nin birinci ve ikinci etaplarını tamamlayacağız. Esenyurt'ta Kent Lokantası aşacağız hızlıca. Bunları onlar yapabilir mi? Onların aklına siz gelir misiniz? Vatandaşımız bizim aklımızda, bizim yüreğimizde; ancak biz yaparız. Bunları onlar yapamaz. Çünkü sevgili Esenyurtlular, biz israf yapan değiliz. Onlar israfçı, biz icraatçıyız. Onlar rantçı, biz halkçıyız. 31 Mart tarihi, israfçıların ve rantçıların tarihe gömülme vakti. Hep birlikte, 31 Mart'ta bunları tarihe gömmeye hazır mıyız? İsraf ve ihanet dönemini tarihe gömmeye hazır mıyız? Bir avuç insana asla oy verilmesine müsaade etmeyin. Oylarınızı bölmeyin. Anlaştık mı? Oylarımızı bölmeyeceğiz. Oylarımızı ve güçlerimizi birleştireceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Anlaştık mı? Particilik yapma zamanı değil. Biz, halkçı İstanbul'un büyük ittifakıyız. Öyle değil miyiz?"

Konuşmanın bu bölümünde halk buluşmasına katılanlar "Birleşe birleşe kazanacağız" diye slogan atarken, İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"BİZ, BÜYÜK BİR HALK İTTİFAKIYIZ"

"Biz halkını düşünen, partiler ötesi düşünen, şehrini düşünen, insanını düşünen, bu şehrin emekçisini, işverenini, kadınını, gencini, çocuğunu düşünen büyük bir halk ittifakıyız. Bazıları pireye kızıp yorganı yakmak isteyebilir. Sakın buna fırsat vermeyin. Her zaman birleşe birleşe kazanacağız, öyle değil mi? Birlikte kazanacağız. Bugün karşımızda olan güç, hiç değişmedi. 2019'da bize ne yaşattı iseler, aynı kişiler. Hiçbir zaman dürüst ve adil olmadılar. Bugün de değiller. Demokrat değildiler, şimdi de değiller. Bakın; onların bugüne kadar akıllarına bile gelmeyen vaatlerine, sakın aldanmayın, sakın dinlemeyin. Onların artık dönemi, devri bitti. Emekliyi sefil etmediler mi? İşçiyi sefil etmediler mi? Paramızı pul etmediler mi? Bir emekli, bir kahvehaneye gidip, çay bile içemiyor. Dolayısıyla, onlar sadece kendi çıkarları için siyaset yaparlar. Biz, sizin için çalışacağız. Biz, milletimiz için çalışacağız. Ben, İstanbul için çalışacağım. Ahmet Özer Başkanımız, Esenyurt için çalışacak.

"ONLAR, 2019'DAN BUGÜNE, HİÇ DEĞİŞMEDİLER"

Onlar, 2019'dan bugüne, hiç değişmediler. Ama bizim birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmaya çalışıyorlar. Bir olacak mıyız? İri olacak mıyız? Diri olacak mıyız? Akıllı olacak mıyız? Bunlara fırsat vermeyeceğiz, öyle değil mi? Onların gözünün gördüğü tek şey, çıkarları; bizim derdimiz, milletimiz. Dolayısıyla bir avuç israfçıya ve rantçıya fırsat vermeden, biz, vicdanlı, mert ve akıllıca, ahlaklıca, erdemlice bir döneme hazırlık yapıyoruz. Hep birlikte kazanmaya hazır mıyız? 31 Mart'ta mertlik kazanacak doğru mu? 31 Mart'ta particilik değil, birlikte, bir partinin değil, halkın zaferi olacak, tamam mı? Esenyurt, bunun en büyük yeri olacak. Tamam mı Esenyurt? Harika. Bu şehre, başta Esenyurt'a, ihanet ve zulüm edenleri, vatandaşı ayrıştıranları, biz bu 31 Mart'ta hep birlikte tarihe gömeceğiz. Hoşgörü ve kardeşlikle beraber kazanacağız. Yaşar Kemal ne diyor? Diyor ki; 'Bir toplum, hoşgörüsü kadar güçlü, sağlam haklıdır, zulmü kadar zalim ve zayıftır.' Onlar zulümleriyle bu şehri, bu ülkeyi, bu milleti zayıflatanlardır. Bir avuç zalim kaybedecek, halkın hoşgörüsü kazanacak. Halkın vicdanı kazanacak. Vicdan ittifakı kazanacak"

Yaşar Kemal Meydanı, CHP Genel Başkan yardımcıları Volkan Demir, Özgür Karabat, CHP Parti Meclisi üyesi Berker Esen, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özer, Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz ve merhum Yaşar Kemal'in eşi, yol arkadaşı Ayşe Semiha Baban'ın katılımlarıyla resmen hizmete girmiş oldu.