Eski Belediye Hizmet Binasının Geleceğine, Alanyalılar Karar Verdi

(ANTALYA) - Alanya Belediye Meclisi'nde eski belediye binasının geleceğine ilişkin konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Alanyalılar bu yapının yıkılmasını değil, kültürel ve sosyal amaçlarla dönüştürülmesini istemektedir. Biz de bu doğrultuda proje çalışmalarını başlatacağız. Kararı halkımız verdi, biz de uygulayacağız" dedi.

Alanya Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısının açılışında konuşan Özçelik, ilk olarak asfalt çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Özçelik, "Sugözü ve Küçükhasbahçe Mahallelerimizdeki 610 ve 611 nolu caddelerde asfalt çalışmalarına başlamış, tarih vererek çalışmalarımızı bitireceğimizi söylemiştik. Ayın 10'una söz vermiştik, 9'unda tamamladık ve sözümüzü tutuk. Payallar Cumhuriyet Mahallesi'nde de 2.5 kilometrelik yola, bayramdan sonra girecek ve ardından Kestel ile Kargıcak'taki beş ayrı caddede sıcak asfalt çalışmalarımızı yapacağız. Bu çalışmalarla vatandaşlarımızın daha konforlu seyahat etmelerini sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada dolaşan bir videoya ilişkin açıklama yapan Özçelik, "Kurban yeriyle ilgili bir arkadaşımız konuşmuş. Kendisi mahalle ortasında bir yere çit çevirmiş ve kurban satmak istedi. Biz kendisine orada satamayacağını ve kurallar olduğunu söyledik. Bizzat bana ulaştı ve orada son derece saygılı bir şekilde konuşarak, kendisine gösterdiğimiz yer ve ilgi alakamız için teşekkür etti. Ama herkesin gittiği kurban satış yerini beğenmemiş ve tekrar çit çevirip kurban satmaya çalıştı. Tabii ki ona da izin vermedik" dedi.

Özçelik sözlerine, şöyle devam etti:

"Hacı Karanfil Kafe hizmete açıldı"

"2024-2025 dönemi içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'müz ile Okurcalar'dan Demirtaş'a kadar 15 farklı noktada el sanatları kursları açtık. Dikişten resme, kozadan ahşap boyama, nakıştan seramiğe 2 bin 386 kişiye eğitim sağladık. Hacı Karanfil Konağı'nı çocuk kütüphanesi olarak devreye aldık. Ocak ve Mayıs ayları arasında 103 farklı okuldan 4 binden fazla öğrenci burada atölye çalışmalarına katıldı. Alt tarafına da bizim çay bahçesi usulü Hacı Karanfil Kafe'yi hizmete açtık. Mayıs ayı boyunca 11. Liselerarası Tiyatro Festivali'ni gerçekleştirdik. 10 okul ile 3 tiyatro topluluğu bu festivalimize katıldı. Devamını getireceğimiz 2. Uluslararası Alanya Halk Dansları ve Müzik Festivali'ne dokuz ülkeden 3 bin 250 öğrenci katıldı. Sonbaharda tekrar gelecekler ve o zaman sayı çok daha yüksek olacak. Hem sezon başı hem sezon sonu öğrencilerimizin gösteri yapmasını sağlayacağız. İlk defa Kestel Sahası'nda Gençlik Festivali'mizi de gerçekleştirdik."

Başkan Özçelik'ten festival teşekkürü

23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali'ne ilişkin konuşan Özçelik, şunları söyledi:

"Kızılkule'de müzik dinletilerimizi yaptık. Sarnıç yapısında şahsımı da hayrete düşürecek kadar incelikte bir sergi açıldı. Sanatçımıza buradan da teşekkür ediyorum. Genç frekans bölümü, halk dansları sahnesi, kültür sanat stantları, akşam konserleri ve daha birçok etkinlik ile kardeş şehirlerimizin katılımlarıyla festivalimiz devam etti. Bu yılki festivalimize Alaiye Taburu'muzun şehit olduğu Çatalca ilçemizin Belediye Başkanı, yetkilileri ve muhtarları da geldiler. Duygusal günler ve anlar geçirdik. Festivalde emeği geçen herkese, tüm mesai arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kent merkezinde bulunan ve uzun yıllar Alanya belediye hizmet binası olarak kullanılan binanın gelecekte nasıl değerlendirileceğine ilişkin başlatılan halk katılım süreci tamamlandı. Binlerce vatandaşın anket formları, sosyal medya yorumları ve bireysel görüşlerle katkı sunduğu süreç, belediyenin katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışının önemli bir örneği şeklinde değerlendirildi. Güllerpınarı Mahallesi'ndeki eski belediye binası ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda en fazla desteklenen görüş, yapının kültür ve sanat merkezi olarak yeniden işlevlendirilmesi yönünde oldu. Ayrıca kütüphane, gençlik merkezi, kadın-aile destek birimleri ve dijital öğrenme alanları gibi fonksiyonlar da halkın öncelikli talepleri arasında yer aldı. Yapının yıkılarak yeşil alana dönüştürülmesi yönünde dile getirilen öneriler ise sınırlı destek görürken, vatandaşların genel eğilimi mevcut yapının korunup, değerlendirilmesinden yana oldu.

Özçelik, sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu kararı halkımız verdi biz de uygulayacağız"

"Eski belediye binamızla ilgili ortaya koyduğumuz bu katılımcı süreç, sadece bir yapı hakkında değil, Alanya'nın ortak geleceği hakkında da halkımızın güçlü bir irade sergilediğini göstermiştir. Herkesin merak ettiği sorunun cevabını halkımızdan öğrenelim, çoğunluk ne dediyse onu yapalım diye bir anket çalışması yaptık. Hem online anket yaptık hem de festivalde yazılı olarak yanıtları aldık. Bin 440 kişi online ankete katılırken, yazılı anket formlarımızla 562 adet öneri aldık. Ayrıca sosyal medyadan da yorum analizleri yaptık ve 1021 özgün yorum aldık. Toplamda 3 bine yakın doğrudan katılımın olduğu bir anket oldu. Bu ciddi bir sayıdır. Alanya halkına bu inceliği için teşekkür ediyorum. Ortaya çıkan tablo nettir. Alanyalılar bu yapının yıkılmasını değil, kültürel ve sosyal amaçlarla dönüştürülmesini istemektedir. Gerçekleştirdiğimiz anket sonrası özet olarak şunu gördük; Orası bizim belleğimiz, lütfen yıkılmasın ve kültürel alan yapılsın diyor vatandaşımız, tiyatro ve sergi alanı Alanya'ya yakışır diyor vatandaşlarımız, ailecek nefes alacağımız yeşil alana ihtiyacımız var diyen de var, gençlere yönelik kurslar düzenlenmeli diyen de var. Uygun fiyatlı kent lokantası vatandaşa fayda sağlar diyenler ve kadınlara yönelik eğitim alanı olsun diyenler var. Ayrıca, rant olacaksa yıkın gitsin diyenlerde var. Tüm şeffaflığımızla bu yorumları sizlere iletiyorum. Biz de bu doğrultuda proje çalışmalarını başlatacağız. Kararı halkımız verdi, biz de uygulayacağız. Farklı görüşler sürece katkı sunmuştur. Bu kentte hiçbir fikir ötekileştirilmeden değerlendirilir. Bizler kişisel değil kurumsal sorumluluk taşıyor, kararı her zaman halkın iradesiyle veriyoruz."

Proje çalışmaları başlıyor

Alanya Belediyesi, halkın ortaya koyduğu öncelikler doğrultusunda çok işlevli, kapsayıcı ve kamusal fayda odaklı bir dönüşüm için proje hazırlıklarına başladı. İlerleyen süreçte, hazırlanan proje alternatiflerinin de kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilirken, sürecin şeffaflık ve katılım ilkeleri çerçevesinde yürütüleceği kaydedildi. Özçelik, şunları belirtti:

"Bu doğrultuda Alanya Belediyesi olarak bina dönüşüm sürecini, halkın görüş ve düşünceleriyle şekillendirmeye, akademik ve analitik raporları esas alarak planlamaya kararlıyız. Kendi adımıza memnun olduğumuz kısım, bizim yaptığımız çalışma ile halkın talebinin yüzde 80'e yakın uyuşmuş olması. Ben arkadaşlarım da bundan memnun olduk."

Spor turizmi çalışmalarına da değinen Özçelik, şunları aktardı:

" Türkiye'nin en gelişmiş plaj voleybolu tesisini hayata geçirdik"

"Alanya turizmini geliştirmek adına, yaptığımız çalışmaları, gittiğimiz fuarları, fuarlarda yaptığımız çalışmaları ve kardeş şehirleri ziyaretlerimizi sizlere anlatıyoruz. Alanya'nın turizmini geliştirmek adına spor turizmini de geliştirmeliyiz demiştik. Daha önce bir tesis yapacağız dedik ve 3 boyutlu çalışmaları sizlere gösterdik. Bu hayalimiz gerçeğe dönüşmek üzere. Bu tesisten dünyada bir tane vardı, bu da ikincisi oldu. Bu tesis, Alanya Belediyesi öncülüğünde ALTAV tarafından hayata geçirildi. Türkiye'nin en gelişmiş plaj voleybolu tesisidir. 11-15 Haziran'da Volleyball Word Beach Pro Tour'u Alanya'mızda yapacağız. Bunu gururla söylüyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hep beraber, artık Alanya'yı marka turizm şehri haline getirebilmek adına birinci vitesten ikinci vitese geçtiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra Alanya'mız ve Alanya turizmi adına yapabileceklerimizi herkese göstermiş olacağız. Bizim düzenlediğimiz bu şampiyona Uluslararası Plaj Voleybolu takvimindeki en prestijli organizasyonlardan bir tanesi. 21 ülkeden 112 takım 224 sporcu katılacak. Uluslararası delegeler, hakemler, teknik heyet görev yapacak. 160 adet spor müsabakası yapılacak ve tüm karşılaşmalar profesyonel ekiplerce kayda alınacak. İlk etapta 12 adet uluslararası standartlarda saha var. Altyapı, 26 sahaya genişletilebilecek şekilde hazırdır. Merkez tribün 2 bin 200 kapasiteli yan tribünlerle birlikte 4 bin kapasitemiz var. 8 adet antrenman sahası hizmet verecek. Protokol ve sponsorlar için Türkiye'de ilk defa özel bir alan inşa edildi. Tesis, plaj hentbolu ve plaj futbolu gibi sporlara da ev sahipliği yapabilecek. Yıl içinde uygun tarihlerde çeşitli aktiviteler için Alanya işletmeleri de burayı kullanacak. Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası kadınlar ve erkeklerde 3-13 Temmuz'da burada yapılacak ve 2 bin sporcu katılacak, 12 geceleme yapacaklar. Bu konaklamalarla ilgili harcamaların tamamı Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından ödenecek. Alanya Belediyesi ya da ALTAV'ın bir maliyeti olmayacak. Şu ana kadar binin üzerinden oda rezervasyonu yapılmıştır. Alanya'daki tesislerin odayı satış fiyatına hiç girmeyeceğim ama Voleybol Federasyonu bu tesislere 90 Euro ikili kalımlarda ortalama 60 Euro para ödeyecek. Buradan orta ve uzun vadede spor turizminin önemini yorumlayabiliriz. Alanya için en iyisi, en kalitelisi neyse, hiç A-B-C ya da oradan buradan demeden çalışıyoruz, çalışmaya gayret ediyoruz ve devam edeceğiz."

Arıtmalarda devam eden çalışmalarla ilgili de bilgilendirme yapan Başkan Özçelik, şunları kaydetti:

"Arıtmalardaki çalışmalar devam ediyor"

"Merkez arıtmamızın tamirat ihalesi yapıldı ve çalışmalar devam ediyor. Temmuz sonu Ağustos ayı içerisinde bu çalışmalar bitecek. Yeni yapılacak olan arıtma tesisinin plan proje ihalesi yapıldı, planları çizilme aşmasında. En son Antalya'ya gittiğimizde üç boyutlu planların bir veya bir buçuk ay içerisinde sunumunun yapılabileceğini söylediler. Yıl sonuna kadar planlar bitecek ve yıl sonunda yapım ihalesine çıkacak. Doğudaki arıtmanın kapasitesinin iki katına çıkarılması kararı alındı. Batıdaki arıtma için de öyle bir karar alınmıştı. Bu çalışmalarda başlayacak."

"Mahmutlar Kültür Merkezi ile ilgili görüşmeler sürüyor"

Özçelik, "Mahmutlar'daki kültür merkezi ile ilgili Büyükşehir'le görüşmelerimiz devam ediyor. Oranın içerisinde resmi açıdan sorunlu, problemli kısımlar vardı. Büyükşehir tamamını yapmakla ilgili bir görüşe sahip. Ama en azından giriş kısmındaki bölümü, Alanya Belediyesi olarak bir düğün salonu şekline getirip hemen hizmete alabiliriz" dedi.

Alanya'da Fazıl Say konseri

Toplantının dilek ve temenniler kısmında söz alan Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın ise 18 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Fazıl Say konserini müjdeledi. Açıkalın, şunları dile getirdi:

"Biz mazbatayı alalı 1 yıl 2 ay olmuş. Bu kısa sürece rağmen 'Nereden çıktı bu yatırım, nereden çıktı bu işler' diyebilirsiniz. Sayın Başkan Bey ile birlikte geçtiğimiz aylarda turizm fuarlarına katıldık. Turizm operatörleri bize 'Turizm artık iyi gitmiyor' dediler. 'İleriye dönük olarak bir şeyler yapmalısınız ve şehrinizin imajı değişsin, yoksa şu anki halinizden kurtulmasınız ve 3 ay olan turizm sezonunuz giderek düşer. Çok ciddi bir rakip olarak Mısır ve Suudi Arabistan işin içine girecek, ona göre ayağınızı denk alın' dediler. Bizlerin, etkililik turizmi altında spor turizmine odaklanmamız gerektiği ortaya çıktı. Alanya'nın ata sporu olarak adlandırılan plaj voleyboluna adım attık. Şu an bu tesisimiz Brezilya'daki tesisle yarışıyor ve dünya çapında bir tesis yaptık. Bu hepimizin gururu ve iftihar edeceği bir tesistir. Alanya'nın gördüğü en büyük finansal imecedir. Katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Voleybolun teri soğumadan 3 hafta sonra Avrupa Hentbol Şampiyonası kadınlar ve erkekler olarak burada yapılacak. 10 gün boyunca tüm dünya televizyonlarından naklen yayınlanacak. Bu tesis; plaj voleybolu, plaj futbolu ve plaj hentbolu ve daha sonra plaj tenisi gibi sporlara ev sahipliği yapacak. Burada 26 kort açık olacak ve bunlar sürekli olarak açık kalacak. 3 veya 4 kort halkın kullanımına açılacak. Turnuva haricinde halkımız da orada gelip spor yapacak. Başkanımıza da duruşu, samimiyeti ve destekleri için teşekkür ediyorum. Kültür Sanat festivalimize Grammy ödüllü Gipsy Kings gelmişti. Alanya'mızın marka olması için çalışmalarımız devam ediyor. 18 Ekim 2025 tarihinde dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say Alanya'da konser verecek."