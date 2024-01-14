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Eski MİT Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün cenazesi İstanbul'da defnedildi - Son Dakika
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Eski MİT Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün cenazesi İstanbul'da defnedildi

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine birçok siyasi ve ünlü isim katıldı. Eymür'ün ablası ve eşi, hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. Cenaze namazının ardından Eymür'ün cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski MİT Dairesi Başkanı Mehmet Eymür\'ün cenazesi İstanbul\'da defnedildi
14.01.2024 - 17:43,  Güncelleme: 17:48
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Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninde Eymür'ün eşi ve çocukları taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, oyuncu Saruhan Hünel, eski MİT görevlisi Yavuz Ataç, eski İstanbul Emniyet Müdürü ve eski Ordu Valisi Kemal Yazıcıoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, Alaattin Çakıcı ve suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin de cenaze törenine çelenk gönderdiği görüldü.

Cami avlusunda basın mensuplarına açıklama yapan Eymür'ün ablası İnci Tarzi, Eymür'ün görevinden dolayı çok sigara içtiğini bu nedenle KOAH hastalığına yakalandığını anlatarak, kardeşinin hayata bağlı, Atatürkçü ve memleketi için fedakarlıklar yapan biri olduğunu ifade etti.

Janset Eymür de yaklaşık 1,5 aydır yoğun bakımda olan eşini KOAH nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Oyuncu Saruhan Hünel de Eymür'le 16-17 yıl önce yollarının kesiştiğini dile getirerek kendisiyle aile dostu olduklarını anlattı.

Ulusal bir kanalda teşkilata ilişkin yapılan bir projede Mehmet Eymür'ün hayatını oynayacağı için Eymür'le birkaç ay dolaşarak vakit geçirdiğini aktaran Hünel, "Mesleki olarak dik duran biriydi. İçinde çok tatlı bir abimdi. Mekanı cennet olsun. Son görevimizi yapacağız." dedi.

Eymür'ün cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

15 Aralık'ta yoğun bakıma alınmıştı

Parkinson ve demans hastalığı da olan eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, KOAH nedeniyle tedavi gördüğü sağlık kuruluşundan 13 Aralık 2023'te Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine nakledilmişti.

İlk olarak hastanenin göğüs hastalıkları servisinde takip edilen, 15 Aralık 2023'te de yoğun bakıma alınan Eymür, dün hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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