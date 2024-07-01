Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Davası Başladı

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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması Sincan Cezaevi'nde başladı. Duruşmayı birçok siyasi parti başkanı izliyor. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, duruşmaya çelik yelekle geldi.

Sinan Ateş, Ankara'nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022'de, bir aracın arkasına saklanan tetikçi Eray Özyağcı tarafından silahla öldürülmüştü. Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülmeye başladı.

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Grupbaşkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmeni, Sinan Oğan izlemek için duruşmada hazır bulunan siyasilerden oldu. Sinan Ateş'in annesi ve kızkardeşi de duruşma salonunda hazır bulundu. Ayşe Ateş duruşmaya çelik yelekle geldi.

Tetikçi Doğukan Çep duruşma salonundan çıkartıldı

Duruşmayı Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı Özel ve önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile yan yana oturarak izliyor. Duruşma başlamadan önce tutuklu sanıklardan tetikçi Doğukan Çep, duruşmayı izleyen siyasilere tepki gösterdi bunun üzerine salondan çıkartıldı. Ardından Mahkeme Başkanı, duruşmada tartışma çıkmaması için uyarılarda bulundu ve Çep'i duruşma salonuna yeniden aldı.

MHP'nin katılma talebi reddedildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına avukatlar İbrahim Ethem Yiğit ve Çağrı Can Pak, davaya katılma talebinde bulundu. Sanıklar da MHP'li avukatların katılma talebini kabul etti. Savcılık makamı MHP'nin 'suçtan zarar görmediği' gerekçesiyle MHP'nin katılma talebinin reddedilmesimi istedi. Mahkeme Başkanı da bu yönde karar verdi.

İddianame hakkında

Düzenlenen iddianamede, tetikçi Eray Özyağcı ile onu olay yerine getirip, olayın ardından kaçıran Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında eylem üzerinde ortak hakimiyet ile müşterek fail olarak Sinan Ateş'e yönelik toplu halde, iştirak halinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan "silahlı eylemi organize ettiği" iddia edilen Doğukan Çep ve şüpheli eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın ise "suça azmettiren olarak maktüle yönelik toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan Zekeriya Asarlaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Askın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çaglar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın "istirak halinde islenen suça yardım eden fail olarak maktüle yönelik toplu halde, istirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hapis cezası isteniyor.