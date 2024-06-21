Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce BRICS+ Şehirler Uluslararası Forumu'na katıldı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce BRICS+ Şehirler Uluslararası Forumu'na katıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce BRICS+ Şehirler Uluslararası Forumu\'na katıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS+ Şehirler Uluslararası Forumu'na katıldı. Forumda birçok ülkenin belediye başkanları bir araya gelerek iş birlikleri üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

21.06.2024 15:22  Güncelleme: 16:11
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS+ Şehirler Uluslararası Forumu'na katıldı.

Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS+ Şehirler Uluslararası Forumu'na Türkiye'yi temsilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kazan Başkonsolosu Uğur Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı ve belediye başkanları katıldı.

Başkan Ayşe Ünlüce ve Türkiye'den giden belediye başkanları, forum öncesi Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüşerek olası iş birlikleri üzerinde fikir alışverişinde bulundular.

Daha sonra forumun gerçekleştiği yere giden Başkan Ünlüce, burada Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin tarafından karşılandı.

Forumda Brezilya Federatif Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, Hindistan, İran İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan Krallığı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Azerbaycan, Beyaz Rusya Cumhuriyeti, Şili, Endonezya, Kazakistan, Kırgız, Birleşik Meksika Devletleri, Fas Krallığı, Tacikistan, Türkiye, Özbekistan, Zambiya yerel yönetim ve yerel yönetim birliklerinden temsilciler yer aldı.

Toplantı sonrası katılan ülkelerin belediyeleri BRICS+ Ülkeleri Şehirler ve Belediyeler Birliği çatısı altında birleşti.

Şehirlerin ve belediyelerin sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek, vatandaşların refahını sağlamanın başlıca amaçlarından biri olduğunu söyleyen liderler, BRICS+ Ülkeleri Şehirler ve Belediyeler Birliği'nin Kuruluş Deklarasyonu yayınlandı.

Deklarasyonda şu ifadelere yer verildi:

"Şehir yönetiminde sosyo- ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi, deneyim alışverişinde bulunmayı ve en iyi uygulamaları paylaşmayı amaçlıyoruz. Ülkelerimizin şehirleri ve belediyeleri arasında karşılıklı saygı, güven ve anlayışa dayalı ortaklıklar geliştirmeyi niyetimizi niyet ediyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik, kültürel alışveriş, altyapı gelişimi, sosyal koruma gibi ortak sorunları çözmek ve en iyi uygulamaları paylaşmak için birlikte çalışmaya hazırız.

Ülkelerimizin tüm şehir, belediye ve yerel yönetim birliklerini birliğimize üye olmaya, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeye, şehirlerin ve belediyelerin kalkınmasına uygun bir ortam yaratmaya yönelik ortak proje ve girişimlere katılmaya çağırıyoruz. Ortak çabalarımızla büyük başarılar elde edeceğimizden ve ülkelerimizin gelişmesine ve halklarımız arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunabileceğimizden eminiz.

21 Haziran 2024'te Rusya Federasyonu Kazan'da BRICS+ Ülkeleri Şehirler ve Belediyeler Birliği'nin Kuruluş toplantısında kabul edilmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce BRICS+ Şehirler Uluslararası Forumu'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce BRICS+ Şehirler Uluslararası Forumu'na katıldı - Son Dakika
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