Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce ve CHP Milletvekilleri'nin Silivri Ziyareti.

(ANKARA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat, Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Buğra Gökçe, Mehmet Ali Çalışkan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Ünlüce, herkesin çok moralli olduğunu belirtirken, CHP Milletvekili Utku Çakırözer de Mahir Polat'ın son durumuna ilişkin "Adli Tıp'a gönderme sadece hükümlüler için gündeme gelebilir. Tutuklular için aslında savcılık, tutukluluk halini sona erdirebilir. İlle Adli Tıp'a da gitmesi gerekmiyor. Hele hele Hizbullah hükümlerinin affedildiği bir ortamda… Bir an önce bu çifte standardın, adaletsizliğin bitmesi gerekiyor" diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat, Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Buğra Gökçe, Mehmet Ali Çalışkan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

Ünlüce: "Halk iradesini savunmaya devam edeceğiz"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, yaptıkları görüşmelerde yaşanan hukuksal süreçle ilgili kaygılarını paylaştıklarını belirterek "Gözaltı süreçleriyle başlayan sonra tutuklamaya dönüşen bu süreçlerde belediye başkanlarımız özellikle görüştüğümüz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla dışarıdaki bu güzel mücadelenin demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet adına devam eden bu güzel mücadelenin büyüterek devam edilmesini diliyoruz ve istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki en büyük güç milletimiz. 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüze ait, onun verdiği ışıkla, onun verdiği rehberlikle biz yine gücümüzü her zaman halkımızdan alacağız ve halk iradesini savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İmamoğlu'nun Eskişehir'e bir mesajı olduğunu söyleyen Ünlüce mesajı şöyle aktardı:

"Çok sevdiğim, her gelişimde ilham alarak ayrıldığım güzel Eskişehir'e sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım ve kıymetli milletvekillerim ile selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Vatanımı ve milletimi çok seviyorum. Mutlu, huzurlu ve adaletli bir ülkede gençlerimiz, çocuklarımız için çok çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin her şehrini, her insanını huzurlu, başarılı ve umutlu yaşamasını birlikte başaracağız. Her şey çok güzel olacak. Sevgi ve saygılarımla."

"Mahir Polat'ın sağlık sebepleri mutlaka dikkate alınmalıdır"

Ünlüce, bir gazetecinin Mahir Polat'ın son durumu hakkındaki sorusuna şöyle yanıtladı:

"Gerçekten kendisine sağlık durumu ile ilgili biz de kaygılıyız. Biliyorsunuz tutuklama sebebi olarak delilleri karartma ve kaçma olarak yani suçları karartma olarak bahsedilmişti. Bunların da hiçbirisinin Mahir Polat da ve diğer tutuklu arkadaşlarımız da geçerli olmadığını biliyoruz. Doğru olan burada tutuksuz yargılanmalıdır. Özellikle Mahir Polat'ın sağlık sebepleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Kendisiyle de görüştük bugün. Kendisinin herkese selamı var. Morali çok yüksek ama sağlıkla ilgili konularda ne yazık ki böyle… Yine bu arada Mahir Polat konusunu açmışken diğer tutuklu arkadaşlarımızla ilgili de şunu söylemeliyim. Herkesin morali çok yüksek. Herkes özellikle dışarıdaki bu mücadeleyi veren bütün demokrasi aşığı vatandaşlarımıza selamlarını iletti."

Süllü: "Siyasi rehine olarak tutulan içerideki başkanlarımız, gençlerimiz çıkana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz"

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de ziyaretlerde moralli gördüklerini belirterek "Onların tek isteği var. Evet bu millet iradesini gasp etmeye çalışanlara karşı milletin iradesini teslim etmemesi. Bu yönde tabi direnen arkadaşlarımız son derece anayasadan kaynaklı protesto haklarını kullanan gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan genç arkadaşlarımızı da ziyaret ettik. Her şey çok güzel olacak diyen sevgili Berkay bizim Eskişehir Anadolu Üniversitesinin öğrencisi. Onu da ziyaret ettik. Onu da çok moralli gördük. Dün annesiyle konuştum. Annesi de moralliydi. Orada burada tutulan tüm gençlerinde aslında artık geleceklerinden endişeyle hareket ettikleri toplumsal muhalefetin öncüsü olmaktan dolayı hiç de pişman olmadıklarına tanıklık ettik" diye konuştu. Tutuklanan üniversite öğrencilerinin yanında olduklarını söyleyen Süllü, "Biliyoruz toplum da onların yanında. Biz alanlarda, meydanlarda bu direnişleri sürdürmeye devam edeceğiz. Ta ki siyasi rehine olarak tutulan içerideki başkanlarımız, gençlerimiz çıkana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Arslan: "CHP'nin tüm siyasal kadrolarıyla birlikte yalnız yürümeyeceğiz"

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, yaşananların artık Ekrem İmamoğlu ya da diğer tutuklu bulunanların meselesi olmaktan çıktığını, bizatihi millet egemenliğine, demokrasiye ve anayasal düzenimize yönelmiş olan tehdidin bertaraf edilmesi için topyekün bir mücadeleye dönüşmesi gerektiğine dikkat çekti. Arslan, "Bu mücadeleyi bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm siyasal kadrolarıyla birlikte yalnız yürümeyeceğimizi, bütün muhalefetteki yer alan partilerimizi, sendikalarımızı, meslek örgütlerimizi bu mücadeleyi de dayanışmaya, ortaklaşmaya davet ederek yükseltmeye davet ediyoruz. Hepinize bütün arkadaşlarımızın selam ve sevgilerini, mücadele ve dayanışma arzularını aktarmak istiyorum" diye konuştu.

Çakırözer: "Bir an önce bu çifte standardın, adaletsizliğin bitmesi gerekiyor"

Mahir Polat'ın durumuna ilişkin konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, şunları kaydetti:

"Adli Tıp'a gönderme sadece hükümlüler için gündeme gelebilir. Tutuklular için aslında savcılık, tutukluluk halini sona erdirebilir. Kendisi de bunu ifade etti. Kalp hastası kalbi var, klostrofobi var, tansiyon ve insomniası var. Şimdi bu kişi burada bir hücrede zorla tutuluyor. Oysa tutuksuz yargılanabilir. Birçok bunun mekanizmaları var. Yapılabilir ve bu aslında savcının elinde olan bir şey. İlle Adli Tıp'a da gitmesi gerekmiyor. Bugün buradaki oluşturulan yere doktorlar getirilmiş. Anladığım kadarıyla revir ya da hastanede değişik değişik doktorlar muayene etmişler. Ama bu bir çözüm değil. Cezaevi koşullarında durmaya devam ediyor. O yüzden bir an önce kendisinin tahliye olması gerekiyor. Hele Hizbullah hükümlerinin tahliye edildiği, affedildiği bir ortamda Mahir Polat'ın, sadece o değil Tayfun Kahraman içeride aynı şekilde onun da rahatsızlıkları var. Görüştüğümüz gençlerden rahatsızlıkları olan var Ankara'da, burada ve diğer cezaevlerinde. Bir an önce bu çifte standardın, adaletsizliğin bitmesi gerekiyor."

İmamoğlu: "Hiç hapiste değilim gibi moralim çok yüksek"

İmamoğlu'nun "Hiç hapiste değilim gibi moralim çok yüksek" dediğini aktaran Çakırözer, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bir an önce iddianamesinin hazırlanıp ortaya çıkarılarak artık duruşmasının olmasını ve serbest kalmayı beklediğini aktardı.

Mahir Polat'ın sağlık durumu

"Polat'ın sevki gerçekleşti mi? Gerçekleşmediyse ne zaman bekleniyor? Ona dair bir bilginiz var mı?" sorusuna ise Çakırözer, şöyle cevapladı:

"Aslında kendisine söylediğimizi o da bilmiyor tabi, o da bilmiyor. Adli Tıp'a sevkinden bahsedildiğini söyledi ama 'hukuken aslında buna gerek yok' dedi. Savcı benim durumuma baktığında yani buradaki doktorların da söylediğine baktığında aslında tutuksuz yargılanmam noktasında karar alabilir. 'Adli Tıp Kurumundan rapor hükümler için geçerli. Biz tutuklularda savcının kendi inisiyatifiyle aslında bu gerçekleşebilir' dedi. Ama bizden sonra bu sürecin takibi için kendi avukatıyla görüşüyordu. Tahmin ediyorum en kısa sürede çıkması lazım. Çünkü bahsettiği rahatsızlıklar gerçekten bir hücrede tek başına kalmayı imkansız kılan rahatsızlıklar… Klostrofobi, tansiyon, kalp, diğer rahatsızlıkları eklediğinizde başlı başına bir an önce bir tutuksuz yargılanması gerekiyor."