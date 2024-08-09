Eskişehir'de eski sevgilisini öldüren sanığa iyi hal indirimi uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de eski sevgilisini öldüren sanığa iyi hal indirimi uygulandı

Eskişehir\'de eski sevgilisini öldüren sanığa iyi hal indirimi uygulandı

Eskişehir'de eski sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu öldüren Hasan Fakıoğlu, iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Genç kızın acılı babası ise iyi hal indiriminin kaldırılması için yapılan itirazın kabul edilmediğini belirterek Yargıtay'a başvuracaklarını söyledi.

09.08.2024 17:27  Güncelleme: 17:48
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Eskişehir'de 21 yaşındaki eski sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek öldüren 23 yaşındaki Hasan Fakıoğlu, tutuklu yargılandığı davada iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İyi hal indiriminin kaldırılması için İstinaf Mahkemesi'ne yaptığı itirazın kabul edilmediğini ifade eden acılı baba Mesut Çolakoğlu, "İyi hal indirimini yersiz bulduğumuz için İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulunduk. Ancak kabul edilmedi, Yargıtay'a itiraz dilekçesi veriyoruz." dedi.

Erkek kuaförü Hasan Fakıoğlu, 17 Aralık 2022'de 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu ile Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evine geldi. Fakıoğlu, burada çıkan tartışmada, kadın kuaförü olan Çolakoğlu'nu tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek vurdu. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur Çolakoğlu, kurtarılamadı.

Eskişehir'de eski sevgilisini öldüren sanığa iyi hal indirimi uygulandı

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Tutuklu sanık Hasan Fakıoğlu, yargılandığı Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki geçen şubat ayında yapılan karar duruşmasında 'Kadına karşı nitelikli kasten öldürme' iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanık Fakıoğlu hakkında ruhsatsız tabanca nedeniyle 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına hükmedildi. Cinayete yardım ettiği suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istenen ev arkadaşı tutuksuz sanık Muhammet Ali F. ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle mahkemece beraat ettirildi.

Eskişehir'de eski sevgilisini öldüren sanığa iyi hal indirimi uygulandı

Mahkeme kararının ardından Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu, avukatı aracılığıyla iyi hal indiriminin kaldırılması için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) itirazda bulundu. Bölge Mahkemesi, Mesut Çolakoğlu'nun yaptığı itirazı kabul etmedi. Çolakoğlu, sanığın kızını canice ve 4 kurşun sıkarak öldürdüğünü ifade ederek iyi hal indirimi Yargıtay'a taşıdıklarını söyledi.

Eskişehir'de eski sevgilisini öldüren sanığa iyi hal indirimi uygulandı

"HUKUK MÜCADELESİNE DEVAM EDECEĞİM"

Acılı baba, "Kızımı öldüren şahıs hakkında iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapis cezası verildi. İyi hal indirimini yersiz bulduğumuz için İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulunduk. İstinaf Mahkemesi, itirazımızı kabul etmedi. Avukatımızla birlikte karar hakkında Yargıtay'a itiraz dilekçesi veriyoruz. Kızımı öldüren sanığın en ağır ceza alması için hukuk mücadelesine devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de eski sevgilisini öldüren sanığa iyi hal indirimi uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sagamore: hakimin kızı olsa ağırlaştırılmış olur,türkiyemin gözünü sevdiğim adaleti,kim için varsın,kime yararsın ,anlayan bilen bi anlatsın hele.... 45 0 Yanıtla
  • oktay sayar: yanliş ,karar ,ne indirimi bu 7 0 Yanıtla
  • beyhan d: Cinayet suçuna aslında kadın cinayeti suçuna iyi hal indirimi uygulayan bir adalet sisteminde kanun uygulayıcılar bu suçları kendi evlatlarına bacılarına eşlerine annelerine işlenmiş bir suç gibi bakmadıkları sürece bu şahislar iki gözyaşı bi damat traşı ile ceza indirimi alacak görünüyor..Kadın ve anne hakimlerin eşit sayıda çoğalması gerekir..Çocuklarınızı okutun özellikle kız çocuklarınızı okutun.. 1 1 Yanıtla

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