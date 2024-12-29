Eşlerinin Hayatı İçin Gönüllü Verici Oldular - Son Dakika
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Eşlerinin Hayatı İçin Gönüllü Verici Oldular

Eşlerinin Hayatı İçin Gönüllü Verici Oldular

İzmir'de yaşayan Aylin Özsakallı Özen ve Hülya İnce, böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağımlı eşleri için çapraz böbrek nakli gerçekleştirdi. Ameliyat sonrası eşleri yeni bir hayata kavuştu.

29.12.2024 09:57  Güncelleme: 10:04
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İZMİR'de yaşayan Aylin Özsakallı Özen (47) ile Manisa'da yaşayan Hülya İnce (57), böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağımlı yaşam süren eşleri için gönüllü verici oldu. Kendi eşleri için kan grupları uymayan Özen ve İnce, birbirinin eşlerine çapraz nakille yeni bir hayat verdi.

İkisi de iki çocuk annesi Aylin Özsakallı Özen ve Hülya İnce, yeni yıl öncesinde eşleri Andaç Özen (53) ve Ramazan İnce'yi (59) çapraz böbrek nakliyle diyalizden kurtarıp, hayat hediyesi verdi. Acıbadem Kent Hastanesi'nde yolları kesişen Aylin Özsakallı Özen ve Andaç Özen çiftiyle Hülya ve Ramazan İnce çiftinin çapraz nakil operasyonu 25 Aralık'ta Uzm. Dr. Işık Özgü başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi.

Ameliyatın ardından kendisini çok iyi hissettiğini dile getiren Andaç Özen, 2015 yılından bu yana böbrek hastası olduğunu ancak son 1 yılda hastalığının ilerlediğini kaydetti. Özen, "Benim sürecim hızlı gelişti. Önce diyaliz paniği yaşadık. Sonra böbrek nakli korkusu oluştu. Hocalarımız bizi rahatlattı, büyük destek oldular. Birkaç gün ameliyat sıkıntısı yaşadık ama şimdi gayet iyiyiz" dedi.

'SON ANA KADAR TANIŞMADIK'

İnce çiftiyle daha önce tanışmadıklarını anlatan Aylin Özen de buna karşın hiç yabancılık çekmediklerine dikkat çekti. Eşiyle 24 yıllık evli olduklarını belirten Özen, "Yaklaşık 2,5 aydır diyaliz süreci yaşıyoruz. Şanslıyız. Çünkü daha fazla vakit kaybetmeden donörlerimizi bulduk. Başarılı bir ameliyat geçirdik. Bundan sonraki tek isteğimiz eşlerimizin yeni böbrekleriyle sağlıklı yaşaması. Ben eşime vermek istedim ama kanım uymuyordu. Nefroloğumuz çapraz nakli önerdi. Bu hastaneye geldik. Bütün prensiplere uyduk. Son ana kadar tanışmadık. Tanıştığımızda da sanki birbirimizi tanıyor gibiydik. O sıcaklığı hissettik. Bununla beraber işin olumlu akacağı hissine kapıldık. Menemen'de oturuyoruz, onlar Manisa'da oturuyor. Yakınız, birbirimizle sürekli iletişim halinde oluruz" diye konuştu.

'ARTIK KAN BAĞIMIZ VAR'

Eşi sayesinde yeni hayatına kavuştuğunu anlatan Ramazan İnce de "Uzun bir süreçten geçtim. Şu an çok mutluyum. Türkiye'de kadavra pek çıkmıyor. Herkes organlarını bağışlasın. Çok fazla böbrek hastası var, çok genç de var. Manisa'da diyalize girerken genç hastaların hayatını kaybettiğini gördüm. Eşim benim hayat arkadaşım, mutluyum" ifadelerini kullandı.

'ARTIK KAN BAĞIMIZ VAR'

Zor bir süreçten geçtiklerini anlatan ve duygusal anlar yaşayan Hülya İnce ise şunları söyledi: "Hastalıkla 2012 yılında tanıştık. 13'üncü seneye giriyoruz. Çok zorluklar yaşadık. Kadavradan bekledik. İki kere çağırıldık ancak bizden genç olanlara nakil yapıldı. 6 ayda bir kanımızı yeniliyorduk. Bu hastaneye geldik. Çapraz nakle başvurduk. Biz 36 yıllık evliyiz. İnşallah iyi oluruz, mutluyuz. Diğer aileyi çok sevdim. Artık kan bağımız var. İnsan ister istemez bağlanıyor. Ameliyattan sonra 3 günde ayağa kalktım. Emekliyiz ama hiç tatile gidemiyorduk. Bundan sonra gezeceğiz."

'BENZER DURUMDAKİ ÇİFTLERLE ÇAPRAZ NAKİL'

Çapraz nakiller Uzm. Dr. Işık Özgü başkanlığında Uzm. Dr. Uğur Saraçoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Töz, Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr. Alihan Pirim, Uzm. Dr. Özgür Bolat, Uzm. Dr. Gökhan Ekin'den oluşan Acıbadem Kent Hastanesi böbrek nakli ekibi tarafından gerçekleştirildi. Ameliyatın ardından hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade eden Üroloji ve Böbrek Nakli Uzmanı Op. Dr. Işık Özgü ise hastaların kısa sürede taburcu olup yeni hayatlarına başlayacaklarını söyledi. Çapraz nakile ilişkin bilgi veren Dr. Özgü, "Her iki vericiyi de bugün taburcu edeceğiz. Ameliyattan sonraki 6 ya da 7'nci günde alıcıları da taburcu edeceğiz. Böbrek nakli bekleyen çok hasta var. Bu sayı her geçen gün artıyor. Ama böbrek kaynağı az. Organ bağışı istenen düzeyde değil. Dolayısıyla canlıdan vericilere başvurmak zorunda kalıyoruz. Böbrek alıp verecek kişilerin bazen kan grupları uymuyor. Benzer durumdaki çiftlerle çapraz nakil yapıyoruz. Hastalar başvurduğu zaman özelliklerine bakılıyor. Çapraz nakilleri yaparken mümkün olduğunca özellikleri benzer hastaları seçmeye çalışıyoruz ki haksızlıklar olmasın. Örneğin verici yaşları ve cinsiyetlerine dikkat ediyoruz. Uygun çiftler belirleniyor. Nakilden sonra vericileri de alıcıları da dönem dönem kontrole çağırıyoruz. Gerekli eğitimler veriliyor. Kendilerini enfeksiyondan koruyacak, fazla ziyaretçi almayacaklar. İlaçlarını düzgün kullanacaklar. Sağlıklarıyla ilgili olumsuz gelişme olursa bizi haberdar etmeleri gerekiyor" dedi.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Can Çubukçuoğlu/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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