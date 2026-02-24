Evlilik Davetiyesi Yürek Burktu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Evlilik Davetiyesi Yürek Burktu

Evlilik Davetiyesi Yürek Burktu
24.02.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da kaza sonucu hayatını kaybeden Orhan Yalçın'ın düğün davetiyesi sözleri yürek burktu.

Burdur'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü Orhan Yalçın (23) yaralandı, 6 ay önce evlendiği eşi Rabia Yalçın (22) hayatını kaybetti.

KAMYON SIKIŞTIRDI İDDİASI

Kaza, saat 01.00 sıralarında Burdur-Tefenni kara yolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Orhan Yalçın iddiaya göre; kamyonun sıkıştırması nedeniyle kullandığı 20 SE 787 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Rabia Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Orhan Yalçın da Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çiftin geçen yıl 15 Ağustos'ta nikah, 24 Ağustos'ta da düğün yaparak evlendiği belirtildi. Yalçın çiftinin kazaya karışan otomobilin önünde, nikahtan sonra çektirdiği fotoğraf da ortaya çıktı. Diğer yandan kazaya neden olduğu iddia edilen 55 BZ 360 plakalı kamyonun sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"MUTLU SONA DEĞİL, SONSUZ MUTLULUĞUMUZA DAVETLİSİNİZ"

Burdur'da, iddiaya göre kamyonun sıkıştırması sonucu hakimiyetini kaybettiği otomobille refüjdeki aydınlatma direğine çarparak yaralanan Orhan Yalçın'ın, kazada hayatını kaybeden eşi Rabia ile 6 ay önceki düğün davetiyesinde yer alan sözler, yürek burktu. Geçen yıl 15 Ağustos'ta nikah, 23 Ağustos'ta kına ve 24 Ağustos'ta düğün yaparak dünya evine giren Yalçın çifti, kalp baskılı davetiyesinde 'Mutlu sona değil, sonsuz mutluluğumuza davetlisiniz' yazısıyla yakınlarını mutlu günlerinde yanlarında yer almaya çağırdı.

KAZA YAPAN ARAÇLAR KAMERA

Öte yandan, kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, kamyon ve otomobilin aynı yönde ilerlediği anlar yer aldı. İlk olarak korna sesinin duyulduğu görüntüde sonrasında otomobilin arkasındaki kamyonun yakın mesafede hızla ilerlediği anlar kameraya yansıdı.


Kaynak: DHA

Orhan Yalçın, Otomobil, Evlilik, Burdur, Güncel, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlilik Davetiyesi Yürek Burktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Taraftarın tesisi basması sonrası çıktıkları ilk maçta şov yaptılar Taraftarın tesisi basması sonrası çıktıkları ilk maçta şov yaptılar
Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:26
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:10
Bahçeli’den Hacıosmanoğlu’na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
10:57
Mustafa Sandal’ın kayınpederinin mal varlıklarına tedbir konuldu
Mustafa Sandal'ın kayınpederinin mal varlıklarına tedbir konuldu
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
10:17
Hamaney’in konutunda silah sesleri ABD’den önce tetiğe bastılar
Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar
10:01
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:12:14. #.0.4#
SON DAKİKA: Evlilik Davetiyesi Yürek Burktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.