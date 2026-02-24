Evlilik Davetiyesi Yürek Burktu

Burdur'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü Orhan Yalçın (23) yaralandı, 6 ay önce evlendiği eşi Rabia Yalçın (22) hayatını kaybetti.

KAMYON SIKIŞTIRDI İDDİASI

Kaza, saat 01.00 sıralarında Burdur-Tefenni kara yolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Orhan Yalçın iddiaya göre; kamyonun sıkıştırması nedeniyle kullandığı 20 SE 787 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Rabia Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Orhan Yalçın da Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çiftin geçen yıl 15 Ağustos'ta nikah, 24 Ağustos'ta da düğün yaparak evlendiği belirtildi. Yalçın çiftinin kazaya karışan otomobilin önünde, nikahtan sonra çektirdiği fotoğraf da ortaya çıktı. Diğer yandan kazaya neden olduğu iddia edilen 55 BZ 360 plakalı kamyonun sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"MUTLU SONA DEĞİL, SONSUZ MUTLULUĞUMUZA DAVETLİSİNİZ"

Burdur'da, iddiaya göre kamyonun sıkıştırması sonucu hakimiyetini kaybettiği otomobille refüjdeki aydınlatma direğine çarparak yaralanan Orhan Yalçın'ın, kazada hayatını kaybeden eşi Rabia ile 6 ay önceki düğün davetiyesinde yer alan sözler, yürek burktu. Geçen yıl 15 Ağustos'ta nikah, 23 Ağustos'ta kına ve 24 Ağustos'ta düğün yaparak dünya evine giren Yalçın çifti, kalp baskılı davetiyesinde 'Mutlu sona değil, sonsuz mutluluğumuza davetlisiniz' yazısıyla yakınlarını mutlu günlerinde yanlarında yer almaya çağırdı.

KAZA YAPAN ARAÇLAR KAMERA

Öte yandan, kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, kamyon ve otomobilin aynı yönde ilerlediği anlar yer aldı. İlk olarak korna sesinin duyulduğu görüntüde sonrasında otomobilin arkasındaki kamyonun yakın mesafede hızla ilerlediği anlar kameraya yansıdı.



