Eymen\'in Yeniden Hayata Dönüşü

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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde enkaz altından yaklaşık 105 saat sonra yaralı çıkarılıp, 2 bacağı diz altından ampute edilen Eymen Civan'a (5) Ankara'da protez takıldı. Depremde anne ve babasını da kaybeden, dedesi ve babaannesinin bakımını üstlendiği Eymen, şimdi protez bacaklarıyla yeniden koşup oynamaya başladı.

Hatay'da oturan Şeyda-Abdurrahman Civan çifti, 6 Şubat depremlerinde oturdukları binanın yıkılması sonucu hayatını kaybederken, tek çocukları Eymen Civan, yaklaşık 105 saat sonra yaralı kurtarıldı. Eymen, Hatay ve Adana'daki hastanelerde gördüğü tedavinin ardından ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Eymen'in, iki bacağı da diz altında ampute edildi. Tedaviyle sağlığına kavuşan ve Hatay'dan Ankara'ya taşınan dedesi Hüseyin Civan (65) ve babaannesi Nilüfer Civan'ın bakımını üstlendiği Eymen'e, geçen yıl mayıs ayında protez uygulaması yapıldı. Önce bir ayağına, sonra diğerine protezleri takılan Eymen, gördüğü fizik tedaviyle birlikte tekrar ayağa kalkıp yürümeye, koşup oynamaya başladı. Hastane bahçesinde plastik topla futbol bile oynayan Eymen'in yüzünün gülmesi, dedesi ve babaannesinin yanında hastane personelini de mutlu etti.

'İLK ADIMINI ATTIRMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK'

Dedesi Hüseyin Civan, Eymen'in depremin 4'üncü gününde enkazdan çıkarıldığını belirterek, "Depremin 5'inci günü annesini enkazdan çıkartıp toprağa verdim, 7'nci günü ise oğlumu enkazdan çıkartıp toprağa verdim. Onları defnettikten sonra ilk otobüsle 15 Şubat'ta Ankara'ya geldim. O gün bugün buradayım. 6,5-7 ay torunum bu hastanede tedavi gördü. Önce yoğun bakım sonra servise alındı. Ardından 3,5 ay fizik tedavide kaldık. Eymen'e ilk protez 15 Mayıs 2023'te takıldı. İlk adımını attırmak için çok uğraştık. Çünkü Eymen başta hiç istemedi. Ancak o 3,5 aylık süreçte biraz biraz derken bizlerle birlikte yavaş yavaş yürümesini sağladık. Sonra büyümesine bağlı protezleri değişti, bu 2'nci protezi. İlk protezinde zaten bacakları gelişmemişti. Onu o zaman takmışlardı. Şimdi bacakları geliştikçe, kilo aldıkça protezleri de değişiyor. Doktorlar 'bacağın gelişimine göre 6 ayda, 1 senede değişebilir' diyor protezin değişimine ilişkin. 18-20 yaşına kadar devam edecek süreç bu. Ondan sonra silikonlu, daha gelişmiş protezleri takılacak. Onun yüzünün yeniden gülmesi bizi çok mutlu ediyor. Zamanla çok daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

'BAZEN BACAKLARINI SORUYOR'

Hüseyin Civan, Eymen'e annesi ve babasının vefat ettiğini uzman psikologlar eşliğinden söylediklerini ifade ederek, "Bazen bacaklarını soruyor. Biz de anlatıyoruz depremde böyle bir şeyin yaşandığını. Deprem anına ilişkin bize 'o zaman soğukta kalmıştım, etrafım buz tutmuştu' diyor, 'kepçeler buzları kırdı, beni öyle çıkardı amcalar' diyor. Eşimle ben o enkazın önünde 4 gün umutla bekledim. Ama oğlum ve gelinim için bu olmadı, oradan çıkamadılar. Ama çok şükür Eymen'im çıktı. Bir dede olarak, bir baba olarak yıkılmamam gerektiğini düşündüm. Acımı içime gömdüm. Bir dede bir baba olarak ayakta durmaya mecburum" diye konuştu.

Eymen de kendisini çok enerjik hissettiğini belirterek "Parka gitmeyi çok seviyorum. Koşabiliyorum en hızlıda. Beşiktaş'ın maçına gitmeyi çok istiyorum. Şampiyon Beşiktaş" dedi.

'EYMEN NORMAL ÇOCUK GİBİ HAYATINI SÜRDÜRÜYOR'

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Eymen'in yürümesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Sevgili Eymen'in bacaklarını korumak istedik ancak 12 gün beklememize rağmen bacaklarında iyileşme olmayınca her iki bacağını da dizinin altından olacak şekilde ampute edilmesi gerekti. Bu süreçte Eymen'in yaklaşık 2 hafta kadar bilinci kapalıydı. Ampütasyon işlemi sonrasında bilinci açılmıştı ve sonrasında ciddi bir sorun yaşamadı. Böbrek yetmezliği gelişmedi. Diyaliz uygulaması gerekmedi ve rehabilitasyon süreci başladı sonrasında. Fizik tedavi bölümünde 2 bacağına da protez takıldı ve sonrasında da uyumu çok iyiydi. Fizik tedavi süreci ve sonrası da oldukça iyi geçti. Şu anda hem fizik tedavisi devam ediyor hem de hastanemizin ana okulunda eğitimine devam ediyor. Eymen'in bütün protezi, bakımları Türkiye şartlarında, Türkiye'de üretilen protezlerle yapılıyor ve şu anda çok fonksiyonel. Benim gördüğüm Eymen de şu anda hem fiziksel olarak hem bilinçsel olarak oldukça iyi ve normal bir çocuk gibi hayatını sürdürüyor. Bu da bizler için çok mutluluk verici bir durum" dedi.

Haber-Kamera: Kaan ULU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,