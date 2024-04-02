Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligden çekilme opsiyonunu masadan kaldırdı

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzon spor karşılaşmasından sonra yaşanan saldırıya ilişkin düzenlenen olağanüstü kongrede, "Yaptığımız tüm görüşmelerde en az tercih edilen, ligden çekilme olarak ifade edildi. Dolayısıyla bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurulumuza kadar masadan kaldırıyoruz" dedi. Kongre üyeleri, alınacak kararlar konusunda da Yönetime tam yetki verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 17 Mart'taki Trabzonspor futbol maçı sonrasında yaşanan olaylara ilişkin düzenlediği Olağanüstü Genel Kurulu, İstanbul Kadıköy'deki Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapıldı. Deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırması üzerine Kulüp Başkanı Ali Koç, olağanüstü kongreye gideceklerini ve ligden çekilmeyi de görüşeceklerini açıklamıştı.

Divan Başkanı seçilen Uğur Dündar, genel kurulun gündemindeki ligden çekilme maddesini de sundu ve kongre üyelerinin oylarıyla gündemin görüşülmesi teklifi kabul edildi. Stadın neredeyse yarısını dolduran kongre üyelerine hitap eden Koç, yaptığı açılış konuşmasında şunları dile getirdi:

"FENERBAHÇE'Yİ HİÇ TANIMAMIŞSINIZ"

"Son 5 yılı gösteriyoruz, 6 puan öndeyiz; son 10 yılı gösteriyoruz, Galatasaray ile kafa kafayayız ama bu tabloda şampiyonluğu olmayan tek takım Fenerbahçe. Bu istatistikle gösterdiğimiz, aylardır dillendirdiğimiz Fenerbahçe'nin 3 Temmuz kumpasından beri 13 senede sadece 1 kere şampiyon olmasının hiçbir şekilde sadece sportif argümanlarla açıklanması söz konusu değildir. Bu, hayatın olağan akışına aykırıdır. Yaşadıklarımızı dünyada kimse yaşamadı. Bana söyleyin, anlattıklarımdan herhangi bir haksızlığı aynı dönemde bir kez dahi olsun yaşamış mı veya Fenerbahçe niye yaşamış? Devletimiz ne kadar göz ardı ederse etsin Fenerbahçe'nin tek başına da olsa dimdik ayakta duracağının ifadesi bugün buradaki bu topluluktur. Bize neyin diyeti ödetilmek isteniyor? Futbol üzerinden yeni bir kaos mu çıkarmaya çalışıyor birileri? Bize yapılanlar bir konsorsiyum. Siz Fenerbahçe'yi hiç tanımamışsınız. Biz ne boyun eğeriz ne şampiyonluk ne de kupalar uğruna inandığımız ilkelerden en ufak taviz vermeyiz. Biz artık hiçbir şey yapmamaktansa itiraz bayraklarını kaldırıp her gün ölmektense bir kere ölmenin daha iyi bir yöntem olacağını düşünerek sizlerin huzuruna çıktık.

"FUTBOLU ASKIYA ALMAYI HİÇ DEĞERLENDİRMİYORUZ"

Ligden çekilme... Tiyatronun figüranı olmayalım diyorsunuz, en başta da ben söylüyorum. Figüran olmamakla meydanı boş bırakmama arasındaki dengeyi iyi düşünmemiz gerekiyor. Bu görüş çok ağır bastı, ligden çekileceğimize faaliyetleri donduralım. Bir alt lige ineceğiz, aynı federasyon, aynı MHK, aynı kurullar, hakemler, aynı tiyatro olacak diyen oldu. Lige genç takımla devam edelim, Süper Kupa ve Avrupa'ya A takımıyla çıkalım diyen oldu. Bu konuyla ilgili bizim görüşümüz, futbol faaliyetlerini askıya almayı şu an hiç ama hiç değerlendirmiyoruz. Bunun için hazırlıklı olmamız gerek. Faaliyetlerimizi başka alanda devam ettirecek hazırlıkta olmamız gerek. Yurt dışında bir organizasyona şimdiden girelim, buradaki haksızlık, hukuksuzluk devam ederse bir bacağımız orada olsun görüşü var ancak askıya almak demek, tekrar hazır olduğumuzda amatör kümeden başlamak demek. Bunu da aşarız, Süper Lig'den bir kulüple birleşiriz. Bunların çok ince detaylara kadar incelenmesi gerekir. Ligden çekilmenin ikinci yöntemi üst üste iki maça çıkmamak... Öncelikle UEFA ile konuştuk, biz bu sene ligden çekildik, hiç puan alamadık ama yine ikinciliğimiz garanti ama seneye ikinci ligdeyiz, Avrupa'da oynayabilir miyiz diye gayri resmi görüş aldık. Dediler ki, 'Bu sizin federasyonunuzun kararı'. Bizim yaşadıklarımızı göz önünde bulundurduğumuz başka bir kulübe hiçbir şey yapmayan bir federasyon bize en uç noktadan da ceza kesmeye çalışabilir. Dolayısıyla bu alternatifte Avrupa'nın ne olacağı belli değil. Ayrıca yöneticilerimize 3 ay ile 1 yıl arası hak mahrumiyeti cezası verilmesi söz konusu. Biliyorsunuz, spor yasası gereğince 5 senede toplam 2 yıl, bir seferde 1 yıl hak mahrumiyeti alanların yöneticilik sıfatı düşmektedir. Evet, mücadele ettiklerimizin eline büyük bir koz vermiş oluruz.

"SÜPER KUPA BİLETLERİNİ REZERVE ETMEYİN"

Sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Bazıları bir alt ligde olsak bize daha fazla vereceklerini söylediler. Kombinenin cevabını size bırakıyorum. İnanıyorum ki bir alt lige düştüğümüz takdirde bu stat daha çok dolacaktır. Yaptığımız tüm görüşmelerde en az tercih edilen, ligden çekilme olarak ifade edildi. Dolayısıyla bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurulumuza kadar masadan kaldırıyoruz. Gelelim bir sonraki opsiyonumuza, Süper Kupa. İki kere taraftarımıza çağrıda bulundum, 2 Nisan akşamına kadar Urfa'ya seyahat planı yapmayın, bilet almayın diye. Aynı çağrıyı tekrar yapıyorum. Lütfen Urfa'ya seyahat planı yapmayın, Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin. Süper Kupa için iki opsiyonumuz var; biri hiç çıkmamak, ikinci opsiyonumuz U19'la çıkmak. Büyüklerimiz, radikal bir tepki olacaksa Süper Kupa'yla başlamalıyız, dedi. Ben buna sonuna kadar ilkesel sebeplerle katılıyorum. 15 Mart'ı bekleyemediniz. Lanetli midir, nedir bu Süper Kupa...

"FENERBAHÇE'NİN SİYASETLE BAĞI YOKTUR"

Avrupa'da oynayan takımlar, bizim rakiplerimiz ve federasyonlar takvimi değiştirecek ama bizim federasyonumuz ülke puanı, vatan, millet, Sakarya derken Süper Kupa tarihini değiştirmeyerek hem Fenerbahçe'nin şampiyonluk hem de Avrupa yoluna taş koyacak. Bu maça çıkmayalım diyen o kadar çok insan var ki... Üçüncü opsiyon önümüzdeki sezon Türkiye kupasına katılmama. 3 ay ile 1 yıl hak mahrumiyeti... Önümüzdeki yıl yeni bir format oluyor, Fenerbahçe'siz yapsınlar o formatı. Trabzon'a, faili meçhul olay çözülene kadar maçlara gitmeyelim, diyen var. TFF'nin istifaya çağrılması, imza toplanması isteniyor. Federasyonun anladığımız anlamda seçimleri olana kadar hiçbir seçime katılmamamız isteniyor. Son olarak Fenerbahçe'nin hiçbir zaman siyasetle bağı olmamıştır, olmayacaktır. Devletimize, siyasetçilerimize tekrar seslenmek istiyorum. Bir kez daha tekrar ediyoruz. Ülkemiz, Fenerbahçe üzerinden kaosa sürükleniyor. Bu akşam alacağımız kararların hayırlı olmasını diliyorum. sağ olun, var olun."

ALİ KOÇ TAM YETKİ ALDI

Koç'un konuşmasının ardından Uğur Dündar, söz alarak ligden çekilmenin söz konusu olmadığını vurguladı. Kongrede yapılan konuşmalar tamamlanınca oylamaya geçildi. Ali Koç'a şu kararlarda yetki verildi:

"Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkmak.

Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 Takımı ile katılmak.

Türkiye'de futbol faaliyetleriyle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.

Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak."

Oylama sonucunda da Koç, kongre üyelerine teşekkür konuşması yaptı.