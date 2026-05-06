Gaziosmanpaşa'da Tutuklanan CHP'li Başkan Döneminde Açılan Kreş Kapatılıp 'Özel Çocuk Kulüpleri' Yapılıyor, Aileler Endişeli

(İSTANBUL) Gaziosmanpaşa'da çok sayıda ailenin tek kreş desteği olan Çocuk Etkinlik Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün aldığı kararla 'Özel Çocuk Kulüpleri' olarak devam edecek. Çalışan aileler, gün boyu güvenerek bıraktıkları kreşin kapatılıp yerini 'Özel Çocuk Kulübü' olması nedeniyle mağduriyet yaşayacaklarını, çocuklarının ne olacağı konusunda bir muhatap bulamadıklarını belirttiler. CHP Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Erol Beytaş da "Sorunu mayıs ayı meclis toplantısında dile getirdik. Fakat orada da bir somut adım bekliyorduk. Bir somut adım atılmasını, en azından muhatap alınmamızı, en azından vatandaşın bir şekilde dertlerinin dinlenmesini bekliyorduk. Fakat mecliste de bir netice elde edemedik. Şu anda vatandaş mağdur burada. Bu çocuk yuvasının kapatılmasından dolayı, kapatılıyor olacak olmasından dolayı" dedi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe döneminde açılan Mevlana Mahallesi'nde ki 'Çocuk Etkinlik Merkezi', İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün aldığı kararla 'Özel Çocuk Kulubü'ne çevriliyor. Yüzlerce ailenin tek kreş desteği olan etkinlik merkezinin kapatılıp çocukların yalnızca kısıtlı zaman geçireceği bir alana dönüyor olmasına çalışan ve çocuklarını gün boyu kreşe bırakabilen veliler tepki gösterdi. Yapılan uygulama ile ilgili olarak CHP'li Gaziosmanpaşa Meclis Üyeleri gün boyu kreş önünde bekleyerek mağdur olan velilere yardımcı olmaya çalışıyorlar.

Yaşanan süreci anlatan CHP Gaziosmanpaşa Meclis Üyesi Erol Beytaş şunları söyledi:

"Kapasitesi 200 olmasına rağmen şu anda 1000 kişiye yönelik bir talep var"

"2024 yılı öncesi yani Hakan Bahçetepe Belediye Başkanı olmadan önce eski belediye başkanı Hasan Tahsin Usta döneminde başlayan bir süreç. Hasan Tahsin Usta döneminde burası bir kreş ya da ve çocuk etkinlik merkezi olarak düzenlenmek için çalışmalara başlıyor. Bu çalışmalar başladıktan sonra 2024 Mart ayında Hasan Tahsin Usta seçimi kaybedince Hakan Bahçetepe seçimi kazanıyor ve Hakan Bahçetepe seçimi kazandıktan sonra bu çalışmayı devam ettiriyor ve Mayıs 2024 yılında burası Gaziosmanpaşa Yuvam Gaziosmanpaşa Çocuk Kreşi olarak hizmete faaliyete başlıyor. O gün bugündür de çalışmalar devam ediliyor. Buraya ilk başladığında 70 kişiyle başlıyor. Daha sonra tabii süreçte bu sayı artıyor ve şu anda 200 tane çocuk burada eğitim görüyor. Hatta kapasitesi 200 olmasına rağmen şu anda 1000 kişiye yönelik bir talep var. Fakat ihtiyacı yine de karşılayamıyor. Karşılanması söz konusu değil bayağı yoğun bir talep söz konusu. Tabii şurası bir gerçek yani ekonominin bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde, hayat pahalılığının bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde özellikle eğitimin de pahalı olduğu bir dönemde vatandaşa sosyal hizmet adı altında belediyelerin böyle bir hizmet vermesi gerçekten elzem bir durum arz ediyor."

"Belediye tarafından bir çözüm de üretilmiyor hiçbir şekilde"

Birçok belediye ve büyükşehir belediyemiz yuvamız İstanbul'da adı altında, çoğu belediye ilçe belediyelerimiz de kreş hizmeti vermeye başlıyorlar. Kreş hizmetinin yasal dayanağı nedir? Kanunlarda sosyal hizmet olarak düzenlenmiş ve belediyelerin de böyle bir yetkisi böyle bir hizmet alanı söz konusu ve hizmet verilmeye devam ediliyor. Şimdi sonraki süreçte aileler kayıtlarını yapıyorlar. Burada yaklaşık 200 çocuğumuz eğitim görüyor. Sonra ailelere mesaj geliyor diyor. Yeni dönem için kayıtları yenileyelim diye mesajlar geliyor. Aileler de tam kayıt yenilemek için harekete geçtikten sonra bir iki hafta sonra ne oluyorsa ikinci bir mesaj geliyor. İkinci bir mesajda diyor ki yeni dönemde kayıtları yenilemeyeceğiz. O anlamda sözleşmelerinizi sona erdireceğiz ve çocuk kreşini yani çocuk yuvasını kapatacağız şeklinde ailelere mesajlar gönderiliyor ve aileler bu mesajlar üzerine oldukça tedirgin oluyorlar. Niye tedirgin oluyorlar? Çünkü aileler buraya çocuklarını veriyorlar çocuklar burada öğretmenlere alışıyorlar buradaki prosedüre bir şekilde alışıyorlar. Şimdi başka yere götürmek, başka yerde eğitim verdirmek onlar için daha da zor oluyor. Belediye tarafından bir çözüm de üretilmiyor hiçbir şekilde. Sadece yeni dönemde kayıtlar yapılmayacak. Yeni dönemde çocuk olarak hizmet vermeyeceğiz şeklinde mesajlar geliyor.

"Aileler tabii muhatap bulmaya çalışıyorlar. Ne yazık ki muhatap da bulamıyorlar"

Aileler tabii muhatap bulmaya çalışıyorlar. Ne yazık ki muhatap da bulamıyorlar. Biz bu sorunu mayıs ayı meclis toplantısında dile getirdik. Fakat orada da bir somut adım bekliyorduk. Bir somut adım atılmasını, en azından muhatap alınmamızı, en azından vatandaşın bir şekilde dertlerinin dinlenmesini bekliyorduk. Fakat mecliste de bir netice elde edemedik. Bir sonuç elde edemedik. Şu anda vatandaş mağdur burada. Bu çocuk yuvasının kapatılmasından dolayı, kapatılıyor olacak olmasından dolayı mağdur. Bunun siyasi hiçbir tarafı da yok. Burada tamamen eğitim ve öğretim hakkı var. Burada sosyal hizmet hakkı var. Burada vatandaşın ekonomik hakkı var. Ne yazık ki bunların hiçbirisi dikkate alınmadı ve şu anda kapatılmasıyla karşı karşıya. Biz her şeye rağmen, her şeye rağmen Belediye tarafından alınan bu kararın bir daha gözden geçirileceğini, bir daha değerlendirileceğini düşüncesindeyiz. Bu sayede hem ailelerimiz mağdur olmaz hem de çocuklarımız sıcak bir yuvada eğitim görmeye devam ederler.

"Çevredeki kreşlerin maliyetleri 35-40 bin lira"

Bize mecliste söylenen çevredeki okullara yönlendirileceği söylendi. Fakat çevredeki okullarda böyle bir kapasite de yok. Yani somut bir adım yok sadece sözlü söylenen bir şey. Yani ortaya koyulmuş bir plan, proje yok. Muhtemelen çocuklar bu haziran ayı burada bu dönem kapandıktan sonra gelecek sene büyük bir ihtimalle bir kreş falan bulamayacaklar. Kendi başlarının çaresine bakacaklar. O da nedir? Çevredeki kreşlerin maliyetleri 35 bin liralardan 40 bin liralardan bahsediliyor. En ucuzu tabii bu çevreyi dikkate alırsak vatandaş daha çok mağdur olmuş olacak. Yani çözüm olarak sunulan bir somut bir durum yok yani öyle söyleyeyim. Bize söylenen etkinlik merkezi olarak devam edeceği söyleniyor. Kastedilen şu çocuklar gelecekler burada. Bir saat oynayacaklar çekip gidecekler. Oysa ihtiyaç olan memleketimize şu anda bu sene de zaten aile yılı ilan ettik. Yani geçen geçen seneleri. Hatta mayıs ayının son haftasında bir genelge ile aile haftası falan ilan ettik. Aileleri bu kadar düşünüyorsak burada da bu mağduriyeti yaratmamak lazım. Şimdi çocuk etkinlik merkezi olarak devam edeceği söyleniyor. Fakat bunun da kapsamı belli değil. Ailelerin istediği nedir? Özellikle çalışan annelerin çocuklarını sabah bırakacağı, akşam alacağı bir kreş ve ertesi senede getirebileceği bir kreş. O anlamda bu binanın ne olacağı konusun da kesin bir kanaate de sahip değiliz.

"İsteklerinizin, taleplerinizin siyasi bir tarafı yok"

Aileler kendileri toplu halde Gaziosmanpaşa Meclisi'ne de geldiler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grup odasında kendilerini ağırladık dertlerini dinledik. Zaten biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri olarak zaten her gün buradayız. Bir şekilde dertlerini dinlemeye çalışıyoruz çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda Gaziosmanpaşa Meclisi'nde de bunu dile getirdik. Hatta meclise geçmeden önce dedi ki isteklerinizin, taleplerinizin siyasi bir tarafı yok. Burada büyük bir mağduriyet var bunu anlayışla karşılamaları gerekiyor. Gerekirse AK Parti grubunda ziyaret edin. Milliyetçi Hareket Partisi grubunda ziyaret edin. Milliyetçi Hareket Partisi grubunu ziyaret ettiler. Fakat AK. Parti grubunda bir ziyaret gerçekleşmedi"

Kreşi önünde meclis üyeleri ile birlikte bekleyen ve aileleri bilgilendirmeye çalışan CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Avukat Zeki Demirci kararın hukuki bir zorunluluk olmadığını siyasi bir karar olduğunu belirtti. Demirci, şunları söyledi:

"Bu bir hukuki zorunluluk değil siyasi bir karara dayanıyor"

"Şöyle valilikten gelen bir yazı diyemiyoruz. Burada bizim kapatılma gerekçesi velilerden öğrendiğimiz velilere gönderilen mesajlardan anlıyoruz. Velilere gönderilen mesajda MEB ve valilikle yapılan görüşmeler neticesinde önümüzdeki dönemde buranın kapatılacağı ve kayıt alınamayacağı söyleniyor. Ancak şunu ısrarla belirtmek gerekir ki bu bir hukuki zorunluluk değil siyasi bir karara dayanıyor. Neden siyasi bir karara dayanıyor. Çünkü buradaki verilen hizmet bir sosyal hizmettir. Buradaki faaliyetler kreş hizmeti ve bugün sizin de tabelada gördüğünüz üzere çocuk etkinlik merkezi yazıyor buralarda. Peki belediyelerin kreş ve çocuk etkinlik merkezi açmasına dayanağı nedir. Bunun da yana 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 14'üncü maddesi ve Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7'inci maddesinde sosyal hizmet statüsü olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla belediyelerin bu kreşleri ve çocuk etkinlik merkezleri açmasının dayanağı bu kanunlardan kaynaklanmaktadır ve bir sosyal hizmet vermektedirler burada. Dolayısıyla Valilik ve MEB'ten gelen bir yazı bu bir ihtimaldir. Bu sadece söylemek istedikleri büyük bir ihtimalle bir Ana Okul faaliyeti yürütüldüğü zaman MEB'e bağlı olması lazım bunu demek istiyorlar."

"Sosyal hizmetlerin kapatılması değil, arttırılması gerektiğini düşünüyoruz"

Ama şu ayrımı yapmıyorlar. Mahkemelerde ve uygulamada şu ayrım vardır. Bir, anaokulu işlettiğiniz zaman MEB'e bağlı olursunuz ruhsata tabisiniz. Ancak kreş ve çocuk etkinlik merkezlerini açacağınız zaman az önce bahsettiğim belediyeler kanunu ve büyükşehir belediyesinin kanununun maddesine dayanarak bir sosyal hizmet statüsü çerçevesinde kreş açarsınız ve sosyal belediyecilik anlayışıyla bu hizmeti vatandaşlara verirsiniz. Peki bu kreşlerin ve çocuk bakım merkezlerinin kapatılması en çok kime zarar verecektir? Burada tabii ki de en büyük zararı çalışan annelere verecektir dar gelirli ailelere verecektir. ve en önemlisi çocukların gelişim haklarına verecektir. Dolayısıyla biz burada Yuvam İstanbul'da olduğu gibi belediyelerin bu kreşlerin sayısını arttırmasını, sosyal belediyecilik anlayışını çerçevesinde bu hizmetlerden taviz verilerek değil de daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Nasıl ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yuvam İstanbul Projesi kapsamında 2014'ten beri her sene bu sosyal hizmet olarak adlandırılan kreşleri arttırarak devam ediyorsa diğer belediyeleri de bu şekilde artırarak devam edilir. Çünkü bu bir sosyal hizmettir. Sosyal hizmetlerin kapatılması değil, arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Gaziosmanpaşa özelinde bunu değerlendirecek olursak, Gaziosmanpaşa Belediyesi Gaziosmanpaşa halkının hür iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanı olan Hakan Bahçetepe'nin haksız ve hukuksuz bir şekilde görevinden uzaklaştırılması neticesinde farklı bir iradeyi temsil eden bir başkan vekili göreve geliyor. Şuan bu başkan vekili göreve geldikten sonra halkın faydasına olan bu sosyal hizmeti kaldırıyor. Bizim anlayışımız bu sosyal hizmetlerin kaldırılmasından yana değil arttırılmasından yanadır.

"Bu konu hakkında kimse görüşmek istememiş kendileriyle"

Burada aslında sadece Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri yok. Aileler aslında Gaziosmanpaşa'da siyaset yapan tüm meclis üyelerine gidip görüşmek istiyorlar. Ancak kendilerinin söylemlerinden anladığımız kadarıyla kapılar kendilerine kapanmış. Bu konu hakkında kimse görüşmek istememiş kendileriyle. Sadece dertlerini bize anlatıp bizim de. Gaziosmanpaşa halkına ve hatta tüm İstanbul'a duyurmamızı istediler. Şimdi bu süreçte ailelerle konuşulmamış. Bu süreçte de ailelere bilgi verilmemiş. Bu süreçte ailelere bundan sonra çocukları nereye götürüleceği bilinmiyor"

"Orada koltukta oturmakla olmuyor vatandaşa inip sorsunlar"

İki torununun da kreşte eğitim aldığını belirten Gülizar Günar yaşanan duruma isyan etti. Kreşin eğitiminden memnun olduğunu belirten Günar şunları söyledi:

"Kreşleri bir gidip bir baksınlar yoğunluğun ne kadar çok olduğunu. Diyorlar ya diğer okullara gidip kayıt yaptırabilirler. Hangi okulun kapısını açsınlar diye bir vatandaşın çocuğunu kaydettirsinler mümkün değil. Her yer zaten dolu. O doluluğun üzerine bu öğrencileri de eklemek istiyorlar. Ben buna hiçbir anlam veremedim yani. Bu okullara lütfen bir gitsinler. Bir sınıfta, eğer 35 kişi eğitim alıyorsa kendi çocuklarından pay biçsinler. Eğer 35 kişilik öğrencilik sınıfının içine ben buradaki iki tane daha öğrenciyi nasıl katacağım? O çocuk oradan aldığı eğitimden ne kadar verim alabilecek ben meclis üyelerine sormak istiyorum. Orada koltukta oturmakla olmuyor vatandaşa inip sorsunlar. Buradaki veliye sorun ya. Torunum burada. İlk torunum burada okudu şimdiki de burada okuyor. Karşımda benim okul var, kreş var, anaokulu var bir gidip bir baksınlar yoğunluğu bir görsünler ondan sonra gelip konuşsunlar burada. Ben eğitimden de çok memnunum. Yoğunluk olmasa, ihtiyaç olmasa bu okullar açılır mıydı buraya? Bir kreşin maliyeti şu anda 18 bin lira. 20 bin lira asgari ücret alan adamsa 18 bin lira verip de çocuğu nasıl kreşe gönderecek? O milletvekillerine soruyorum ben"

Veli Şeyma Bahar: "Burada bir hakkınızı savunmaya çalışıyoruz"

1 yıldır çocuğunun kreşte eğitim aldığını söyleyen Şeyma Bahar şunları söyledi:

"En başta bize gelen şey bu sene yaz okulunun olmayacağı ama sonrasında bir sonraki dönem için kayıtların devam edeceği ve bize evrak gönderecekler biz onu tamamlayacağız kayıt için yenileme yapılacak yönünde. Aradan bir ay geçtikten sonra hop biz okulu kapatıyoruz kayıtta yenilemiyoruz oldu. İşte herkes kendine yeni bir okul baksın hiçbir velimiz mağdur olmayacak. Yani burası 3-4 yaş grubuna eğitim veren bir okul. Hangi ücretsiz okul 3-4 yaş grubuna eğitim veriyormuş da buradaki veliler mağdur olmayacakmış çok merak ediyorum açıkçası. Bir devletin en büyük sorumluluklarından biri vatandaşa karşı bize öğretilen eğitim, sağlık ve barınmaydı. Ben çocukluğumdan beri bununla büyüdüm, bunlar öğretildi bana yani. Ben şimdi çocuğum için eğitim için koşuyorum burada bir hakkınızı savunmaya çalışıyoruz"

Veli Serhat Külen: "Buraya çocuğunu bırakan anneler çalışıyor çalışmak zorundalar"

Çalışan annelerin çocuklarını bıraktığı bir kreş olduğunu söyleyen Serhat Külen:

"İlk başta yaz okulunun olmayacağını söylediler. Ama seneye kayıtların devam edeceğini söylediler. Hatta kayıt prosedürüyle ilgili bir mesaj da attılar. Aplikasyonda var. Sonrada seneye kayıt alamayacağız. Valilikle görüşmelerimiz sonucu kayıtları oluşturamayacağız diye bir geri dönüş yaptılar. Ondan sonra da bunu duyunca tabii bazı velilerimiz başkandan randevu talep etmiş. Ancak talebi karşılık bulmamış. İşte sosyal medyada ulaşmaya çalışmışlar. Gönderilerin altına yorum filan yazmışlar yorumları silinmiş 10 saniyede. Hiçbir türlü ulaşamadık başkana. Başkan Yardımcısıyla görüşmüşler İbrahim Alveroğlu'yla. O da devam edemeyeceğiz demiş. Şöyle bir gerekçe duydum ben. Belediye meclisini izledim. Orada bir hanımefendi vardı. Böyle bir kreş değil de daha çok çocuğa hizmet edebileceğimiz eğitim merkezi açacağız diyor. Mevlana Mahallesi'nde bir tane eğitim merkezleri var buraya yakın. Çocukların gidip yarım saat vakit geçirdiği bir yer. Böyle yerler AVM'lerde var, parasını verip bir saat vakit geçirebiliyor herkes. Ama Gaziosmanpaşa'ya böyle bir yer lazım değil. Neden? Buraya çocuğunu bırakan anneler çalışıyor çalışmak zorundalar. Sabah sekizden akşama kadar. Gönülleri rahat, öğretmenleri çok iyi, yer güzel, temiz, güvenli işlerine devam edebiliyorlar. Ama şu an bu kreş kapanırsa muhtemelen çoğu işten çıkacak. Diğer özel kreşlere, bütçeleri yetmediği için ya da çocuklar çok kısıtlı imkanlarla başka kreşe göndermeye çalışacaklar"