Gazze'ye Destek Eylemi Kartal'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'ye Destek Eylemi Kartal'da Gerçekleşti

Gazze\'ye Destek Eylemi Kartal\'da Gerçekleşti

Gazze Dayanışma Platformu, İsrail'in saldırılarına karşı destek amacıyla Kartal'da eylem düzenledi.

05.01.2025 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla Kartal'da eylem düzenledi.

İkindi namazının ardından Maarifi Sultan Camisi'nin bahçesinde toplanan grup, tekbir getirip "Nehirden denize özgür Filistin", "Aksa Tufanı onurumuzdur" yazılı pankart açtı.

Katılımcılar daha sonra, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil ABD Orta Doğu'dan defol", "Filistin'e özgürlük direnişle gelecek", "Direnen Gazze kazanacak", "Kahrolsun Amerika emperyalizmi", "Hamas'a selam direnişe devam", "Özgür Gazze, özgür Suriye", "Netanyahu'nun sonu Esed gibi olacak", "Aksa tufanı siyonizmi yenecek" sloganları atarak kortej eşliğinde Kartal Meydanı'na kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından platform adına konuşan Necmettin Irmak, Gazze'de soykırıma dönüşen İsrail saldırılarının 15 aydır devam ettiğini söyledi.

Irmak, "15 aydır Gazze'de kardeşlerimiz direniyorlar. Evet, mazlum kardeşlerimize her an bomba yağıyor. Her an ölüm yağdırıyorlar. Her an hayatlarını ortadan kaldırmak için bütün dünya üstlerine çullanıyor. Bunu görüyoruz." dedi.

Evleri başlarına yıkılan ve çadırlarda yaşayan Gazze halkının aynı zamanda soğuk kış şartlarıyla da mücadele etmek zorunda kaldığını kaydeden Irmak, "Bütün sıkıntıların üzerine bir de kış ile imtihan oluyorlar. Biz inanıyoruz ki kardeşlerimiz bütün bu imtihan sonucunda zafere ulaşacak." diye konuştu.

Irmak, Gazze'de şartların gittikçe zorlaştığını dile getirerek, "Hastaneleri, okulları vuruyorlar. Gazze'de kardeşlerimizi tamamen yok etmek istiyorlar. Gazze'de direnenler, bütün bir insanlık için, bütün bir ümmet için önemli bir örnek teşkil etmektedir. Eğer ümmet Gazzeli kardeşlerimizin bu örnekliğini orta yere koyarsa bütün emperyalistler yeryüzünde kendilerinin var olacağı bir ortam kalmayacağını biliyor. Onun için Gazze'deki kardeşlerimizin direnişini kırmaya kalkışıyorlar ama Gazze, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, direnmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye destek için yapılan eylemlerin önemli olduğunu vurgulayan Irmak, şunları söyledi:

"Gazze'deki direnen kardeşlerimize destek amacıyla sürdürdüğümüz bu yürüyüşümüzü devam ettirdiğimizde, Allah bizlere de başka kapılar açacaktır. Biz o kapılardan nasıl dün Şam'a girdiysek, özgür bir şekilde aynı şekilde Kudüs'e de gireceğiz. Aynı şekilde Kudüs'te de secde edeceğiz."

"Filistin için, Gazze için susmayın harekete geçin"

Platform Sözcüsü Murat Ayar'da İsrail'in 27 Aralık'ta gözaltına aldığı Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin kurtarılması için vicdan sahibi insanlar ve tıp derneklerinin harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Sağlık hizmetinin dünyanın hiçbir yerinde suç olmadığına dikkati çeken Ayar, şöyle konuştu:

"Filistin halkı zaten yeterince acı çekiyor. Ameliyat malzemeleri yok, anestezisiz ameliyatlar yapılıyor ve her gün ölüyorlar. Kendilerine hizmet eden doktorlar, hemşireler ve ambulanslar hedef alınıyor. Hastanenin son fotoğrafını hatırlayın, piyanist filmindeki gibi ama bu bir film değil, bu bir gerçek. Ebu Safiyye başı dik şekilde İsrail tankına teslim olmak zorunda kaldı ama şunu söyledi, 'Bedeli ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğiz.' Bizler de dünyanın bütün özgür insanlarına sesleniyoruz, dininiz ne olursa olsun, eğer vicdanınızı kaybetmediyseniz Filistin için, Gazze için susmayın harekete geçin."

Eylem yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye Destek Eylemi Kartal'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
19:06 Ferdi Tayfur’un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
14:09 DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
15:45 Kenan Yıldız, Suudi Arabistan’da tarihe geçti Kenan Yıldız, Suudi Arabistan'da tarihe geçti
15:39 RAMS Başakşehir Adana Demirspor’u yendi RAMS Başakşehir Adana Demirspor'u yendi
15:29 Ferdi Tayfur’un cenazesinde büyük saygısızlık Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük saygısızlık
15:29 Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok
15:25 Türkiye’nin yanı başında uyuyan dev potansiyel Türkiye'nin yanı başında uyuyan dev potansiyel
15:16 Breaking Bad dizisinin ikonik evi 4 milyon dolara satışa çıktı Breaking Bad dizisinin ikonik evi 4 milyon dolara satışa çıktı
15:00 Rusya’nın nükleer silah kullanma olasılığı ABD’yi tedirgin etti Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığı ABD'yi tedirgin etti
15:00 Ferdi Tayfur’un tabutunun başında küfürlü kavga Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
14:59 En yakın müttefiki Rusya’yı hayal kırıklığına uğrattı En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 23:09:59. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'ye Destek Eylemi Kartal'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.