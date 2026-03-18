GÜNDEM / 18 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Şehit Aileleri ve Gaziler ile İftar Buluşması'na iştirak edecek.

(Çanakkale/12.00/15.30/18.45)

2- CHP Genel Başkan Özgür Özel, şehit yakınları ve gaziler ile iftar programına ardından Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/19.20/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni'ne katılacak, Valiliği ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Şehit Aileleri ve Gaziler ile İftar Programı'na iştirak edecek.

(Çanakkale/12.00/14.30/15.30/18.45)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, çeşitli temaslarda bulunacak.

(Ardahan/09.30-16.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirecek, partililerle iftar programına katılacak.

(Ordu/14.30/18.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, basın toplantısı düzenleyecek, Yürütme Kurulu Toplantısına katılacak, şehit ailesi ve depremzede ailelere ziyaretlerde bulunacak, Teşkilat Vefa İftar Programı'na iştirak edecek.

(Osmaniye/15.30-18.30)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, engelli, şehit aileleri ve koruyucu aile ziyaretlerinde bulunacak. Kaya, Çocuk Evi İlk Kabul Birimi ve Huzurevi ile partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, iftar programı ile Milas'ta "Çay Bizden Sohbet Sizden" programına iştirak edecek.

(Muğla/16.00-20.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliği, partisinin il başkanlığını, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek ve Vefa İftar Programı'na katılacak.

(Erzincan/ 16.00/16.35/17.10/18.38)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı tarımsal girdi fiyat ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1 - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni'ne katılacak.

(Çanakkale/12.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak.

(Liverpool/23.00)

2- Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ile bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya konuk olacakları rövanş maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Estadio de Vallecas'ta basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlı ekip, son antrenmanını da burada yapacak.

(Madrid/19.00/19.30)

3- UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Samsunspor'u ağırlayacak Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez ve bir oyuncusu, Estadio de Vallecas'ta basın toplantısı gerçekleştirecek. Ev sahibi ekip, son idmanına burada çıkacak.

(Madrid/20.00/21.00)

4- Trendyol Süper Lig'in 27. haftasına; Corendon Alanyaspor-Kocaelispor, RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor ve ikas Eyüpspor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/16.00/İstanbul/20.00/20.00)

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde; Beşiktaş GAİN, İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini konuk edecek, Türk Telekom ise İsrail'in Hapoel Midtown ekibiyle Sırbistan'da karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Belgrad/22.00)

6- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu altıncı ve son haftasında; I Grubu'nda Galatasaray MCT Technic, Litvanya'nın Rythas Vilnius, J Grubu'nda ise TOFAŞ, Yunanistan'ın Karditsa Iaponiki ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00/Bursa/21.00)

7- FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın Surne Bilbao Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Bilbao/22.00)

8- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında; Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın KS Developres, Zerenspor ise İtalya'nın A.Carraro Prosecco takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Rzeszow/Conegliano/22.30)

9- Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray Daikin, Romanya'nın CSO Voluntari takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Bükreş/20.00)

10- SMS Grup Efeler Ligi'nde 25. hafta maçları yapılacak. Galatasaray HDI Sigorta-ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, Gaziantep Gençlikspor-Spor Toto, Altekma-İstanbul Gençlik ve Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Gebze Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/16.00/16.00/Bursa/Gaziantep/İzmir/Ordu/16.00)

