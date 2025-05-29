GÜNDEM / 29 Mayıs 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 29 Mayıs 2025

29.05.2025 09:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Millet Bahçesi'nde, İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni programına katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Millet Bahçesi'nde, İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni programına katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK ve TİSK'i ziyaret edecek.

(İstanbul/09.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadınlar İçin Enerji Okulu kapanış törenine katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bölgemizde Pediatrik ve Erişkin Yanıklar ve Önleme Kongresi"ne iştirak edecek.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de Yaratıcı Ekonominin Uygun Şekilde Dönüştürülmesi İçin Kapasite Geliştirme Projesi programına ve Yarının Teknoloji Liderleri Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş ilçesinde hayvancılık işletmesini ziyaret edecek ve Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'nin sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3???????- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Değişen Dünya Düzeninde Fırsatlar" konulu panel ile Türkiye- İspanya JETCO Toplantısı ve İş Forumu'na katılacak.

(İstanbul/09.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı dış ticaret istatistiklerini, 2023 yılı enerji hesapları bültenini ve 2024 yılı ulusal eğitim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere insani ve vicdani amaçlarla kurulan "Gazze Mahkemesi (Gaza Tribunal)" girişiminin Saraybosna'daki oturumlarının 4'üncü gününde sonuç bildirisi açıklanacak. Açıklama AA tarafından canlı olarak yayınlanacak.

(Saraybosna/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırılar ve yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig play-off final maçı, Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor arasında Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.

(Sakarya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde makaralı yay ve klasik yay final müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde; TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe Beko- Türk Telekom ilk maçları yapılacak.

(Bursa/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile sözleşme yenileme imza töreni, kulüp tesislerinde başkan Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Galatasaray Kulübü, geçirdiği 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak kaleci Fernando Muslera için RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM / 29 Mayıs 2025 - Son Dakika

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