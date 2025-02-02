Gündemdeki Olaylar: Miting ve Spor Maçları - Son Dakika
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Gündemdeki Olaylar: Miting ve Spor Maçları

Tülay Hatimoğulları mitinge katılırken, Türkiye'de çeşitli spor etkinlikleri de düzenleniyor.

02.02.2025 00:16
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6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek "Özgürlük İçin Barış" mitingine katılacak.

(İstanbul/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarda bulunacak.

(Doha)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

3- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftasına; Adana Demirspor- Kasımpaşa, Göztepe-Corendon Alanyaspor ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Adana/13.30/İzmir/16.00/İstanbul/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 22. haftası; Central Hospital Ümraniyespor- MKE Ankaragücü, Esenler Erokspor- Boluspor, Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor, Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Amed Sportif Faaliyetler- Sakaryaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Şanlıurfa/13.30/Manisa/Diyarbakır/16.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 20. hafta müsabakaları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 18. hafta maçları tamamlanacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 15. hafta müsabakaları oynanacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası; Fenerbahçe Beko- Yalovaspor Basketbol, Anadolu Efes- Bursaspor Yörsan, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Karşıyaka ve Manisa Basket-Darüşşafaka Lassa maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/20.30/Denizli/15.30/Manisa/18.00)

7- A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemelerindeki İzlanda ve Romanya maçları öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde medya günü gerçekleştirilecek.

(İstanbul/16.00)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19. hafta maçları oynanacak. VakıfBank- Bahçelievler Belediyespor, Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş- Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit- Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aras Kargo- Sarıyer Belediyespor, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Nilüfer Belediyespor Eker ve Kuzeyboru-Zerenspor müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/14.00/16.00/17.00/18.00/İzmir/Ankara/15.00/Aksaray/19.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasına; Kırşehir Belediyespor- Ortahisar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavak- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Kırşehir/14.00/Muğla/17.00)

10- A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Meksika ile karşılaştığı Davis Cup Dünya Grup 1 play-off müsabakaları, TED Spor Kulübü Tesisleri'nde tamamlanacak.

(İstanbul/11.00)

11- Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları İstanbul'da tamamlanacak. Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye, beşinci ve son maçında Meksika ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gündemdeki Olaylar: Miting ve Spor Maçları - Son Dakika

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