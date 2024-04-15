Ülkede tartışmalı yasa parlamentoyu karıştırdı! Vekillerden yumruk yumruğa kavga - Son Dakika
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Ülkede tartışmalı yasa parlamentoyu karıştırdı! Vekillerden yumruk yumruğa kavga

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Gürcistan'da tartışmalara neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısının tekrar parlamentoya sunulması ülkede protestolara neden olurken meclis görüşmelerinde de kavga çıktı. İktidar partisi milletvekili, konuşması sırasında muhalefet partili bir milletvekilinin yumruklu saldırısına uğradı. Meclis bir anda karışırken ara verilen oturum tekrar devam etti.

15.04.2024 15:41  Güncelleme: 16:36
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Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin geçen yıl Tiflis'te gösterilere neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden sunması parlamentoda kavgaya neden oldu.

MUHALEFET VEKİLLERİNDEN SLOGANLI PROTESTO

Gürcistan'da, geçen yıl "yabancı ajan yasa tasarısı" olarak da nitelendirilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı parlamentonun hukuk komitesinde görüşülüyor. İktidar partisi tarafından bu yıl tekrar sunulan yasa tasarısına tepki gösteren muhalefet partilerinin milletvekillileri, komite oturumunda yasa tasarısı karşıtı sloganlar attı.

"AB İLE ENTEGRASYONA TEHDİT OLUŞTURACAK" TEPKİSİ

Söz konusu yasa tasarısının, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna "tehdit" oluşturduğunu savunan muhalefet milletvekillileri, yasanın onaylanmaması gerektiğini vurguladı.

MİLLETVEKİLİNE YUMRUK ATINCA MECLİS BİR ANDA KARIŞTI

Gürcü Hayali Partisinin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, komite oturumunda söz konusu yasa tasarısını tanıttı. Muhalefetteki "Vatandaşlar" partisinin milletvekilli ve yasa tasarısına tepki gösteren Aleko Elisaşvili, konuşma yapan Mdinaradze'ye yumruk attı. Kavga nedeniyle ara verilen oturum birkaç dakika sonra devam etti.

Gürcistan parlamentosunda yumruk yumruğa kavga

PARLAMENTO GİRİŞİNDE DE PROTESTO

Öte yandan, yasa tasarısının hükümet tarafından tekrar parlamentoya sunulması başkent Tiflis'teki Parlamento binasının giriş kapısının önünde protesto ediliyor. Sabah erken saatlerde toplanan göstericiler, "Avrupa'ya Evet, Rus Yasasına Hayır" sloganları attı. Göstericiler, Gürcistan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları ve yasa tasarısı karşıtı pankartlar taşıdı.

YASA TASARISINDA "YABANCI BİR GÜCÜN ÇIKARLARINI GÖZETEN ORGANİZASYON" TANIMI

Parlamento çoğunluğu lideri Mdinaradze, geçen hafta yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

Ülkesindeki uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirten Mdinaradze, "Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden sunmaya karar verdiklerini bildirmişti.

Gürcistan parlamentosunda yumruk yumruğa kavga

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

GEÇEN YIL GÖSTERİLERE NEDEN OLMUŞTU

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu. Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti. Protesto gösterilerinin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.

Gürcistan parlamentosunda yumruk yumruğa kavga
Gürcistan parlamentosunda yumruk yumruğa kavga
Gürcistan parlamentosunda yumruk yumruğa kavga
Ülkede tartışmalı yasa parlamentoyu karıştırdı! Vekillerden yumruk yumruğa kavga
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ülkede tartışmalı yasa parlamentoyu karıştırdı! Vekillerden yumruk yumruğa kavga - Son Dakika

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