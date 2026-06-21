Haftanın tarihine bakış

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimi olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye, 24 Haziran 2018'de sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kesin sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,59 oy oranıyla cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan, böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı oldu.

Belli başlı öteki olaylar:

22 Haziran

1565 - Denizci Turgut Reis, Malta Adası kuşatması sırasında şehit düştü.

1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da yaktığı Milli Mücadele meşalesi, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve yeni bir devletin doğuşunun ilk belgelerinden sayılan Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasıyla daha gür ışık vermeye başladı: "Vatanın tamamiyeti, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır."

1920 - Kurtuluş Savaşı'nda toplu Yunan saldırısı başladı.

1926 - Kazım Karabekir Paşa, İzmir Suikastı sanığı olarak tutuklandı.

1936 - "Boğazlar Konferansı" Montreux'de açıldı. Konferansta Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın sunduğu karar tasarısı temel alındı. Bu tez, Lozan Sözleşmesi'ndeki askerden arınma hükmünün kaldırılması ve Boğazlar Komisyonunun lağvedilmesi esasına dayanıyordu.

1937 - Boksör Joe Luis'in şampiyonluğuyla bir siyahi ilk kez ağır sıklet boks şampiyonluğunu kazandı.

1941 - Dünya radyoları, Alman birliklerinin Sovyet sınırını geçtiğini duyurdu.

1941 - Türkiye'nin, Alman-Sovyet Savaşı karşısında "tarafsızlık" ilkesini benimsediği açıklandı.

1973 - "Toprak ve Tarım Reformu Kanunu" kabul edildi. Uygulamada yetersiz kalınınca yasa, 1978'de iptal edildi.

1988 - Tanju Çolak, Avrupa gol kralı oldu.

2001- Anayasa Mahkemesi, Fazilet Partisini "Laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı" olduğu gerekçesiyle kapattı.

2005 - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Nikolaos Dukas'ın davetlisi olarak Atina'ya gitti. Orgeneral Büyükanıt, Yunanistan'ı resmen ziyaret eden ilk Türk Kara Kuvvetleri Komutanı oldu.

2010 - İstanbul Halkalı'da servis aracına yönelik bombalı saldırıda 5 askeri personel ile asker kızı 17 yaşındaki Buse Sarıyağ hayatını kaybetti.

2012 - Genelkurmay Başkanlığınca Malatya/Erhaç Meydanı'ndan kalkan bir askeri uçakla Hatay'ın güneybatısında deniz üzerinde radar ve telsiz temasının kesildiği bildirildi. Başbakan Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Uçağımızın Suriye tarafından düşürüldüğü anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı. Uçağın pilotları Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Hava Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy şehit oldu.

2016 - Hindistan'ın doğusundaki Bihar, Jharkand ve Madhya Pradeş eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları ve fırtına nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti.

2016 - İlahiyatçı ve yazar Yaşar Nuri Öztürk, 65 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2020 - Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, video konferans yöntemiyle düzenlenen törenle göreve başladı.

2021 - Yerli Kovid-19 aşısının adı "TURKOVAC" oldu.

2021 - MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler tutuklandı.

2022 - Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 1150 kişi yaşamını yitirdi.

2023 - Turistik denizaltı Titan'ın Atlas Okyanusu'nda "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

2024 - Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.

23 Haziran

1691 - II. Sultan Süleyman öldü, yerine II. Ahmet padişah oldu.

1868 - ABD'li mucit Latham C. Sholes, daktilonun patentini aldı.

1939 - Hatay Meclisi, 1939'da yaptığı son toplantıda oy birliğiyle ana vatana katılma kararı aldı.

1941 - İngiltere'ye sipariş edilen denizaltı ve uçak filosunu teslim alacak personeli taşıyan Refah şilebi, Mersin'den İskenderiye'ye giderken bir denizaltı tarafından Mersin açıklarında batırıldı. 168 kişinin öldüğü, 32 kişinin kurtulabildiği olayın ardından TBMM'de soruşturma başlatıldı.

1954 - Kurtuluş Savaşı komutanlarından, eski Genelkurmay başkanlarından Orgeneral Salih Omurtak vefat etti.

1954 - Türkiye ilk kez katıldığı Dünya Futbol Kupası finallerinde Federal Almanya'ya yenilerek elendi.

1954 - İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına seçilen Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan ilk kadın dekan oldu.

1960 - Köy Enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç 63 yaşında öldü.

1983 - Doğru Yol Partisi (DYP) kuruldu.

1996 - Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu öldü.

1996 - HADEP Kongresi'nde Türk bayrağının indirilerek yerine terör örgütü PKK'yı temsil eden bezin asılması, büyük tepkiyle karşılandı. 25 Haziran'da tüm yurtta "bayrak asma kampanyası" başlatıldı.

1999 - Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yargılanmasına 15 gün aradan sonra yeniden başlandı. Öcalan, savunmasında "Bugüne kadar yapılanların sorumluluğunu taşıyorum." dedi.

2005 - Meksika'da Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu (EZLN) silahlı mücadeleye son verdi.

2015 - Gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

2016 - Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde hortum ve fırtına nedeniyle 98 kişi öldü, 200'ü ağır olmak üzere toplam yaralı sayısının 800'e ulaştığı açıklandı.

2019 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, oyların yüzde 54,21'ini alan CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı.

2021 - Rus savaş uçağı, Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı.

2024 - Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte 14.55.64'lük derecesiyle altın madalya kazandı. Türkiye, başkent Belgrad'da yapılan şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı.

24 Haziran

1645 - İstanbul'dan 348 harp ve nakliye gemisiyle hareket eden Osmanlı ordusu, Girit Adası'na çıktı.

1854 - Çarlık Rusyası ordularının, savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre Zaferi kazanıldı.

1859 - İsviçreli iş insanı Henri Dunant, İtalya'da Solferino Savaşı sonrası Uluslararası Kızılhaçı kurmaya karar verdi.

1936 - Türk Basketbol Milli Takımı, ilk maçını Yunanistan Milli Takımı ile yaptı ve 49-12 galip geldi.

1947 - Bir Amerikalı, gökyüzünde uçan nesneler gördüğünü ve nesnelerin fincan tabağına benzediğini iddia etti. Basın, ilk kez "uçan daire" terimini kullanmaya başladı.

1961 - Almanya'ya gidecek ilk işçi kafilesi yola çıktı. İş gücü göndermeye ilişkin protokol, Türkiye ile Batı Almanya arasında 13 Haziran'da imzalanmış, özel kuruluşların kontratsız işçi göndermelerinin önüne geçilmeye çalışılmıştı.

1967 - İstanbul'da üniversite öğrencileri, ABD'nin 6. Filosu'nun ziyaretini protesto etti.

1983 - ABD uzay mekiği Challenger, görevini tamamlayarak ABD'nin uzaya gönderdiği ilk kadın astronot Sally Ride ile Dünya'ya döndü.

1989 - Bulgaristan'ın Türk azınlığa uyguladığı baskılar ve zorunlu göç uygulaması, Taksim Meydanı'nda düzenlenen "Bulgaristan'ı Telin Mitingi"nde protesto edildi.

1992 - Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) kuruldu.

2000 - Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Güven Erkaya, kanser tedavisi gördüğü Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nde vefat etti.

2001 - Polonya'daki Özel Olimpiyatlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Zihinsel Engelliler Milli Takımı şampiyon oldu.

2008 - Tekel'in sigara bölümü, imzalanan sözleşmeyle British American Tobacco'ya devredildi. Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, bu özelleştirmeyle Telekom'dan sonra tek seferde en büyük yabancı sermayenin Türkiye'ye geldiğini söyledi.

2011 - "Komiser Kolombo" dizisindeki rolüyle ünlenen Amerikalı aktör Peter Falk, Beverly Hills'teki evinde 83 yaşında hayata veda etti.

2016 - Birleşik Krallık'ın AB'den çıkıp çıkmamasını belirlemek için referandum yapıldı. Yüzde 72 katılımlı referandumda halkın yüzde 52'si AB'den çıkılması, yüzde 48'i AB'de kalınması yönünde oy verdi.

2016 - Kocaeli'de görev yaptığı dönemde "zimmet suçunu işlediği iddiasıyla" hapis cezasına çarptırılan eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, cezasının onanmasının ardından cezaevine konuldu.

2017 - CIA'in, eski Başkan George W. Bush döneminde işkence yöntemleri hazırlamak için doktor ve psikanalistlere ajansın sorgulama programı kapsamında 81 milyon dolar ödediği ortaya çıktı.

2018 - Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimi olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,59 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

2019 - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesine imza attı.

2021 - UEFA, 2021-22 sezonundan itibaren UEFA kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralını kaldırdı.

2021- Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde bulunan kayıt dışı mezarlarda 751 çocuğa ait ceset kalıntıları tespit edildi.

2022 - ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti.

25 Haziran

1801 - Kahire'deki Fransız işgal orduları, Türk ordusuna teslim oldu.

1861 - Sultan Abdülmecid öldü, yerine Abdülaziz padişah oldu.

1903 - Marie Curie, Paris Üniversitesine sunduğu tezde radyumun keşfini açıkladı.

1917 - Türkiye'de ilk Matbuat Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin ilk başkanı Mahmut Sadık'tı.

1925 - Yunanistan'da General Thedoros Pangalos, darbeyle iktidarı ele geçirdi.

1950 - Sovyetler Birliğince desteklenen Kuzey Kore orduları Güney Kore'ye saldırdı, Kore Savaşı başladı.

1963 - Anayasa Mahkemesi, ilk duruşma ile görevine başladı.

1971 - Türkiye'de yapılan ilk firkateyn "Berk", Gölcük'te denize indirildi.

1975 - İmam hatiplilerin harp okullarına alınması teklifini TBMM Milli Savunma Komisyonu reddetti.

1993 - Tansu Çiller, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı oldu.

1997 - Deniz araştırmacısı kaptan Jacques Cousteau hayatını kaybetti.

2005 - Şarkıcı Kazım Koyuncu, kanser tedavisi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde 33 yaşında hayatını kaybetti.

2008 - 13'üncü Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, şampiyonayı 3'üncü tamamladı.

2012 - İspanyol hükümeti, bankaları kurtarmak için kredi yardımı istediği Avro Grubu'na resmi başvuru yaptı.

2014 - Anayasa Mahkemesi, başörtüsüyle duruşmaya alınmadığı için bireysel başvuruda bulunan avukatın haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

2016 - Rus savaş uçaklarının Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentine bağlı El-Kuriye ilçesinde cami ile yerleşim yerine vakum bombasıyla düzenlediği hava saldırısında 35 sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.

2017 - Pakistan'da petrol taşıyan tankerin devrildikten sonra alev alması sonucu 212 kişi hayatını kaybetti.

2020 - Hindistan'da şiddetli yağışlar sırasında yıldırımların isabet etmesi sonucu 116 kişi yaşamını yitirdi.

2021 - ABD'de George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polis memuru Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2022 - Eski Fransız sömürgesi Togo ve Gabon, resmen İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üyesi oldu.

2023 - A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

26 Haziran

1530 - İlk Protestan Meclisi kuruldu.

1541 - Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol Francisco Pizarro, kurduğu Lima kentinde öldürüldü.

1867 - Mısır valilerine "Hidiv" unvanı verildi.

1928 - Yeni Türk alfabesini hazırlamak amacıyla kurulan Dil Encümeni, ilk toplantısını Ankara'da yaptı.

1945 - Birleşmiş Milletler kuruldu.

1951 - Mithat Paşa'nın 24 Haziran'da Aksu vapuruyla Taif'ten getirilen kemikleri, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da katıldığı törenle İstanbul'da Hürriyeti Ebediye Tepesi'ne defnedildi. 1876 Anayasası'nın mimarı Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış ve Taif'e sürülmüştü. 1884 yılında burada öldürülen Mithat Paşa, Taif'te gömülmüştü.

1970 - Çekoslovakya'da Aleksander Dubçek, Komünist Partiden ihraç edildi.

1977 - Ankara Ulus'taki Merkez Çarşısı tamamen yandı.

2012 - Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi Hükümetlerarası Anlaşması, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın şahitliğinde Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde imzalandı.

2015 - Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletini etkisi altına alan muson yağmurlarında 81 kişi hayatını kaybetti.

2015 - Tunus'un Susa kentinde turistik otele düzenlenen saldırıda 39 kişi öldü.

2015 - Kuveyt'te Şiilere ait camiye düzenlenen intihar saldırısında 27 kişi hayatını kaybetti.

2020 - Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe rahim naklini gerçekleştiren doktor Ömer Özkan'ın adı verildi.

2024 - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 53 kişinin ölümüne sebep olan kolera salgını nedeniyle "ulusal acil durum" ilan edildi.

27 Haziran

1363 - Türk devletinde ilk düzenli ordu kuruldu.

1587 - Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa hayata veda etti.

1693 - İlk kadın dergisi "The Ladies' Mercury" Londra'da yayımlandı.

1878 - Gazeteci Yazar Ahmet Mithat Efendi, "Tercümanı Hakikat" adlı günlük gazeteyi çıkarmaya başladı.

1905 - Çarlık Rusyası'nın Karadeniz'deki en büyük savaş gemisi Potemkin'de bozuk kumanyaya karşı isyan başladı. Deniz eri Matyuşenko'nun önderliğini yaptığı ayaklanma, Çar'ın ordu üzerindeki otoritesini sarstı.

1924 - Verem aşısı, Valmette tarafından keşfedildi.

1938 - Rus asıllı Amerikalı pilot İgor Sikorsky, 1909'dan beri üzerinde çalıştığı helikopterin patentini aldı. Sikorsky, geliştirdiği ilk donanımlı helikoptere "VS-300" adını verdi.

1946 - Müttefikler, 12 Ada'nın Yunanistan'a verilmesini kararlaştırdı.

1949 - Dünyanın ilk jet uçağı "De Havilland Comet", yıllardır süren gizli ve yoğun çalışmalardan sonra ilk uçuşunda, Hatfield'daki denemelerin ardından Pilot Yüzbaşı John Cunnigham'ın yönetiminde havalandı.

1950 - İlk nükleer santral, Rusya'da Moskova'nın 55 mil uzağında Obninsk'te açıldı.

1951 - Atatürk heykellerine saldıran Ticani tarikatının 100'den fazla üyesi ve liderleri Ankara'da tutuklandı.

1998 - Adana'da 6,3 büyüklüğündeki depremde 210 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı.

2007 - Anayasa Mahkemesinin Cumhurbaşkanı Seçimi'nin birinci ve ikinci turlarında toplantı yeter sayısının 367 olduğu yönündeki kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Gerekçede 367 oy koşulunun "Anayasa'nın, cumhurbaşkanı seçiminin uzlaşmaya dayanması amacına yönelik olduğu" belirtildi.

2007 - Bosna'da 1992-1995 Savaşı'nda öldürülenlerin gömüldüğü bir toplu mezar daha ortaya çıkarıldı.

2011 - UNESCO, Selimiye Camisi ve Külliyesini, "Dünya Mirası Listesi"ne dahil etti.

2012 - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından tasarlanan Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı (HÜRKUŞ) törenle hangardan çıkarıldı.

2015 - İsrail'in 2007'den beri Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmayı hedefleyen 3. Özgürlük Filosu, Yunanistan'ın Girit Adası'ndan demir aldı.

2017 - AB, Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı 2,42 milyar avroluk rekor para cezası verdi.

2022 - ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ilk kez ABD dışında bir yerdeki ticari havacılık üssünden uzaya roket fırlattı.

2022 - Adana'da petrol arama çalışması yapılan iki kuyuda 425 ve 358 metre derinlikte, rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanan petrol bulundu.

28 Haziran

1862 - Tasviri Efkar gazetesi, Şinasi tarafından çıkarılmaya başlandı.

1914 - Avusturya tahtının veliahtı Arşidük Franz Ferdinand ve eşi Hohenburg Düşesi, 19 yaşındaki Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip tarafından Saraybosna'da öldürüldü. Avusturya, bu olayı gerekçe göstererek Sırbistan'a savaş ilan etti ve I. Dünya Savaşı başladı.

1919 - I. Dünya Savaşı'nı resmen sona erdiren Versay (Versailles) Antlaşması imzalandı.

1923 - Darülfünun, Mustafa Kemal'e "Fahri Müderrislik Şahadetnamesi" gönderdi.

1928 - Almanya'da sosyalist Herman Müller "Şansölye" olarak göreve başladı.

1933 - Anıtlar Yüksek Kurulu oluşturuldu.

1938 - Türk Basın Birliği Kanunu kabul edildi.

1943 - Şair Yahya Kemal, Cumhuriyet Halk Partisinin sanat danışmanı oldu.

1945 - Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi Abalıoğlu, 65 yaşında Cenevre'de yaşama veda etti.

1966 - Demokrat Partinin kurucularından, tarihçi, edebiyatçı, araştırmacı ve politikacı Ord. Prof. Dr. Mehmet Fuad Köprülü, Ankara'da geçirdiği trafik kazasının ardından İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 76 yaşında öldü.

1968 - Yunus Nadi Armağanı'nı "Yorgun Savaşçı" romanıyla Kemal Tahir aldı.

2000 - ABD, Küba'ya karşı 41 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşatmayı kararlaştırdı.

2011 - IMF İcra Direktörleri Kurulu, Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde'ı IMF'nin yeni başkanı olarak seçti. Lagarde, IMF'nin ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.

2012 - Eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Lahey'de kurulan mahkeme, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karaciç'i iki soykırım suçlamasının birinden akladı.

2012 - İran ve İngiltere, büyükelçiliklerini karşılıklı olarak kapatırken iki devlet arasındaki diplomatik ilişkilerin başka ülkeler aracılığıyla süreceği bildirildi.

2016 - Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde terör saldırısı düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği canlı bomba saldırısında yabancı uyruklu yolcuların da aralarında bulunduğu 46 kişi hayatını kaybetti, 163 kişi yaralandı.

2016 - Türkiye Maarif Vakfı Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2016 - Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik müzakerelerin ardından varılan mutabakat, Türkiye tarafından imzalandı.

2021 - TÜRKSAT 5A uydusu törenle hizmete alındı. Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı 7'ye yükseldi.

2022 - Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı.

2022 - Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi.

2024 - Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı.

2024 - Türkiye, kürek branşında tarihinde ilk kez paralimpik oyunlarında yer almaya hak kazandı. Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, karışık iki çifte kategorisinde Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen ikilisinin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota aldığı belirtildi.