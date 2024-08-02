Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Türkiye\'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

02.08.2024 15:20
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Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bursa Ulu Cami'de cuma namazı sonrası Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu öncülüğünde bir araya gelen grup, saf tuttu.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katılımıyla gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından Heniyye ve tüm şehitler için dua edildi.

Eskişehir

Eskişehir'de, Reşadiye Camisi'nde Heniyye ve Filistin'de yaşamını yitirenler için kılınan gıyabi cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı.

Vatandaşlar, Heniyye ve tüm şehitler için dua etti.

Balıkesir

Balıkesir'deki Zağnos Paşa Camisi'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Vali İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ile vatandaşlar, namaz sonrası dua etti.

Çanakkale

Çanakkale'de, Necip Paşa Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlar gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

Program, Heniyye ve tüm şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Kütahya

Kütahya'da, Evliye Çelebi Mahallesi'ndeki Kevser Camisi'nde çok sayıda kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gazze'de şehit olan Filistinliler ile Heniyye için dua edilmesiyle program tamamlandı.

Bilecik

Bilecik'te, İl Müftüsü Ali Erhun'un, Kayıboyu Camisi'nde kıldırdığı namazın ardından sivil toplum kuruluşları adına Ensar Vakfı Bilecik Şube Başkanı Cengiz Çelik tarafından basın açıklaması yapıldı.

Gıyabi cenaze namazına AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İnhisar ilçe Belediye Başkanı Nihal Arslan, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır, Memur Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi Ahmet Selöz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yalova

Yalova Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası saf tutan vatandaşlar, Heniyye ve tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Program, dua edilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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