BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.426
|Toplam Seçmen
|:
|1.078.130
|Açılan Sandık
|:
|3.370
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,37
|Kullanılan Oy
|:
|801.418
|Geçerli Oy
|:
|765.314
|Katılım Oranı
|:
|% 75,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÖNTÜRK
|% 44,3
|339.050
|CHP
|LÜTFÜ SAVAŞ
|% 43,99
|336.646
|YENİDEN REFAH
|NURİ PARLAK
|% 2,54
|19.425
|TİP
|GÖKHAN ZAN
|% 2,01
|15.365
|İYİ PARTİ
|NÜSRET CÖMERT
|% 1,8
|13.747
|ZAFER PARTİSİ
|ÖMER ÇAKIR
|% 1,23
|9.410
|DEM PARTİ
|PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU
|% 1,07
|8.198
|SAADET
|NECMETTİN ÇALIŞKAN
|% 0,8
|6.100
|DİĞER
|% 0,42
|3.245
|TKH
|NURAY YENİL
|% 0,35
|2.681
|BTP
|YUSUF GÜL
|% 0,21
|1.583
|EMEP
|HALİL İMREK
|% 0,2
|1.546
|YTP
|MESUT SAZ
|% 0,2
|1.498
|MEMLEKET
|HALİL KILIÇ
|% 0,18
|1.386
|DEVA PARTİSİ
|MURAT ÇELİK
|% 0,17
|1.282
|HÜDA PAR
|FIRAT GÜLTEKİN
|% 0,1
|791
|DSP
|TUĞÇE BABUÇÇU
|% 0,07
|558
|AP
|ORHAN DEDE
|% 0,07
|491
|VATAN PARTİSİ
|EDİB HADİMOĞULLARI
|% 0,06
|475
|HAK-PAR
|HÜSEYİN ÖZDEMİR
|% 0,05
|404
|AB PARTİ
|FATİH ÇAĞAN
|% 0,05
|379
|ABP
|FATİH ŞENGÜL
|% 0,04
|326
|MİLLET
|HÜSNÜ AYHAN
|% 0,04
|313
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KATIRCIOĞLU
|% 0,03
|242
|BAĞIMSIZ
|MEHMET HAŞMET KOLAĞASI
|% 0,02
|173
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,61
|Katılım Oranı
|:
|% 81,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RİFAT SARI
|% 60,95
|17.956
|CHP
|EROL MENGÜÇ
|% 24,94
|7.348
|YENİDEN REFAH
|RASİM ÖZTÜRK
|% 6,04
|1.780
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDULGANİ TAZEOĞLU
|% 2,48
|730
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN YILMAZ
|% 1,83
|539
|İYİ PARTİ
|MEHMET TUNCAY
|% 1,67
|492
|SAADET
|MAHMUT ŞAN
|% 1,63
|479
|BTP
|RİYAT ARSLAN
|% 0,17
|51
|HÜDA PAR
|AHMET ARSLANER
|% 0,09
|27
|HKP
|YÜKSEL GENÇ
|% 0,08
|24
|MİLLET
|ZÜBEYDE ÖRÜN
|% 0,05
|15
|VATAN PARTİSİ
|METİN GÜRLEK
|% 0,05
|14
|DİĞER
|% 0,02
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,05
|Katılım Oranı
|:
|% 67,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM NACİ YAPAR
|% 52,82
|65.974
|CHP
|HÜSEYİN AKSOY
|% 38,1
|47.593
|YENİDEN REFAH
|ŞABAN DOĞRU
|% 2,42
|3.027
|İYİ PARTİ
|FERHAT KÜÇÜKLER
|% 2,37
|2.958
|TİP
|ECEVİT ALKAN
|% 1,19
|1.480
|ZAFER PARTİSİ
|CEMİL AKKOÇAK
|% 0,97
|1.207
|DİĞER
|% 0,54
|676
|SAADET
|ABDULHADİ BÜK
|% 0,5
|625
|DEVA PARTİSİ
|UĞUR ÇAKILI
|% 0,41
|518
|BTP
|FEHİM BAYIR
|% 0,27
|338
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET YAŞAR OKAY
|% 0,24
|294
|HÜDA PAR
|RAMAZAN TAŞDEMİR
|% 0,08
|104
|DSP
|ALİ HAYDAR GENÇAY
|% 0,05
|60
|MİLLET
|MEHMET SAPMAZ
|% 0,04
|46
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,08
|Katılım Oranı
|:
|% 79,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SAMİ ÜSTÜN
|% 65,69
|37.665
|AK PARTİ
|DEĞER TULTAK
|% 18,76
|10.759
|TİP
|EŞREF KARAYÜN
|% 8,77
|5.029
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI
|% 3
|1.718
|YENİDEN REFAH
|ORHAN KAYA
|% 1,1
|630
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET BURAK GÜRBÜZ
|% 0,95
|544
|DEVA PARTİSİ
|İLKER KÖYBAŞI
|% 0,42
|240
|TKP
|UĞUR GÜNDÜZ
|% 0,4
|231
|BTP
|MÜMTAZ CEYLAN
|% 0,28
|161
|BÜYÜK BİRLİK
|EDİP TAZE
|% 0,23
|133
|SAADET
|ALİ AVCI
|% 0,16
|94
|HÜDA PAR
|SÜLEYMAN ARSLANER
|% 0,13
|75
|AB PARTİ
|ÇAĞLA ÇAĞAN
|% 0,05
|29
|MİLLET
|HANİFİ KARAHASAN
|% 0,03
|19
|VATAN PARTİSİ
|ŞEBNEM DİLŞEN
|% 0,03
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,77
|Katılım Oranı
|:
|% 79,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM GÜL
|% 53,07
|9.851
|CHP
|ÖMER SAĞLAM
|% 23,86
|4.428
|İYİ PARTİ
|REŞİT ÖZUĞUR
|% 9,11
|1.690
|YENİDEN REFAH
|AHMET EŞKİL
|% 4,14
|769
|BÜYÜK BİRLİK
|EMİNE ÇİĞDEM KURT
|% 3,66
|680
|SAADET
|ZEKERİYA EĞE
|% 2,22
|412
|ZAFER PARTİSİ
|MUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR
|% 1,81
|335
|HKP
|DEVRİM SATI
|% 0,72
|133
|AB PARTİ
|AHMET ŞENAY
|% 0,57
|105
|MİLLET
|MUSTAFA KUNDAKÇI
|% 0,34
|64
|BTP
|MEHMET KÜÇÜK
|% 0,24
|45
|HÜDA PAR
|AHMET ÖZER
|% 0,14
|26
|VATAN PARTİSİ
|MURAT SOYER
|% 0,12
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,14
|Katılım Oranı
|:
|% 69,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HALİL İBRAHİM ÖZGÜN
|% 45,41
|31.633
|TKP
|HİZAM HASIRCI
|% 39,58
|27.570
|AK PARTİ
|GÖKHAN KÖSE
|% 7,23
|5.038
|TİP
|MEHMET GÜZELYURT
|% 5,17
|3.598
|SOL PARTİ
|SERBAY MANSUROĞLU
|% 0,67
|464
|BTP
|FEHMİ GÜZELMANSUR
|% 0,46
|323
|İYİ PARTİ
|MEZİYET MERT SARIGÜL
|% 0,38
|265
|HKP
|BEDİ GENÇ
|% 0,3
|208
|YENİDEN REFAH
|KEMAL ATEŞ
|% 0,25
|175
|SAADET
|ADNAN MANSUROĞLU
|% 0,13
|91
|HÜDA PAR
|ABDULGANİ TARHAN
|% 0,12
|81
|DEVA PARTİSİ
|LEVENT ERASLAN
|% 0,1
|70
|ABP
|MUSTAFA KEMAL KERKÜKOĞLU
|% 0,08
|54
|DSP
|HÜSEYİN DERTOP
|% 0,07
|47
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET AZAZİ
|% 0,03
|20
|DİĞER
|% 0,02
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BAHADIR AMAÇ
|% 47
|32.443
|MHP
|ÖMER OĞUZ UÇAR
|% 31,41
|21.684
|DP
|YAŞAR TOKSOY
|% 9,77
|6.747
|DEM PARTİ
|SABUHA AKDAĞ
|% 3,19
|2.199
|SAADET
|HALİL OLĞUN
|% 1,97
|1.360
|İYİ PARTİ
|CİHAN TUFAN
|% 1,62
|1.118
|YENİDEN REFAH
|YILDIRAY YILDIZ
|% 1,34
|925
|AP
|İBRAHİM GÜLEN
|% 0,92
|633
|BTP
|ERDİNÇ SAY
|% 0,68
|469
|ZAFER PARTİSİ
|KAZIM YALÇIN
|% 0,5
|343
|DİĞER
|% 0,46
|321
|BÜYÜK BİRLİK
|FADIL KESKİN
|% 0,43
|298
|HÜDA PAR
|EMRE PEKÖZ
|% 0,38
|261
|MİLLİ YOL
|MUHAMMET ESABİL DUYMAZ
|% 0,19
|128
|MİLLET
|RECEP GÜÇLÜBİLEK
|% 0,07
|50
|BAĞIMSIZ
|MESUT TUNÇ
|% 0,07
|48
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖKKEŞ ELMASOĞLU
|% 44,09
|10.662
|MHP
|ERHAN AKI
|% 34,37
|8.311
|DEM PARTİ
|BEŞİR KATMIŞ
|% 9,43
|2.281
|YENİDEN REFAH
|MİTHAT BOZDAĞ
|% 5,93
|1.434
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÖKKEŞ KOÇAK
|% 3,53
|853
|SAADET
|MEHMET MANSUR KILAÇ
|% 1,35
|325
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET KAVALLI
|% 0,64
|154
|BTP
|AHMET SAVCUN
|% 0,27
|66
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN ÖZTÜRK
|% 0,14
|34
|MİLLET
|FADİMA IŞIK
|% 0,14
|34
|BAĞIMSIZ
|ALİ ÖZSOY
|% 0,11
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 64,18
|Katılım Oranı
|:
|% 84,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SELAHATTİN ÇOLAK
|% 42,16
|7.882
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET KARATAŞ
|% 26,13
|4.886
|İYİ PARTİ
|YUSUF PERİŞAN
|% 21,38
|3.998
|CHP
|HÜSEYİN BAĞCI
|% 4,08
|762
|YENİDEN REFAH
|ALİ KARAKAYA
|% 2,05
|384
|DEVA PARTİSİ
|HASAN ŞİMŞEK
|% 1,14
|213
|ZAFER PARTİSİ
|TALİP AŞIK
|% 1,09
|203
|DİĞER
|% 0,63
|118
|SAADET
|MUSTAFA YAVŞALAK
|% 0,48
|90
|BTP
|KANAN KARA
|% 0,26
|49
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN DEMİREL
|% 0,18
|33
|TİP
|ARDA SARIGÜN
|% 0,12
|22
|BAĞIMSIZ
|ALİ TARAK
|% 0,09
|17
|MİLLİ YOL
|MEHMET ALİ ABUZAR
|% 0,06
|12
|HÜDA PAR
|VEFA SARI
|% 0,05
|9
|MİLLET
|AHMET DAŞGIN
|% 0,04
|8
|HKP
|SÜLEYMAN SERGEN GENÇ
|% 0,03
|6
|VATAN PARTİSİ
|EDİP BİÇER
|% 0,03
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DÖNMEZ
|% 43
|51.132
|CHP
|MEHMET DUDUOĞLU
|% 42
|49.948
|İYİ PARTİ
|NAZMİ CEYLAN
|% 6,81
|8.103
|YENİDEN REFAH
|AYDIN KAYA
|% 2,02
|2.396
|DEM PARTİ
|MAHMUT AYDINCI
|% 1,52
|1.803
|ZAFER PARTİSİ
|CENGİZ KIRGIN
|% 1,41
|1.681
|TİP
|ALİ AVCI
|% 0,5
|596
|DİĞER
|% 0,49
|582
|SAADET
|SABAHADDİN ÇINAR
|% 0,42
|505
|HÜDA PAR
|ÖMER CENGİZ ÖZKAN
|% 0,42
|497
|BÜYÜK BİRLİK
|MUZAFFER SEZGİN
|% 0,28
|329
|BAĞIMSIZ
|LİVAİ KAYA
|% 0,22
|265
|DEVA PARTİSİ
|HATİCE ESRA DOĞAN
|% 0,21
|246
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA BEBEK
|% 0,11
|136
|GELECEK PARTİSİ
|ZAFER DOĞANTAN
|% 0,11
|125
|TKP
|VASİL KOÇKAZI
|% 0,1
|123
|BTP
|YUSUF DOĞAN
|% 0,09
|112
|ANAP
|NUREDDİN FİDAN
|% 0,09
|104
|AB PARTİ
|HASAN ADİGÜZEL
|% 0,05
|59
|TKH
|MEHMET EYNALLI
|% 0,04
|49
|MİLLET
|ALİ İÇİN
|% 0,04
|43
|BAĞIMSIZ
|MEHMET BULAR
|% 0,03
|33
|BAĞIMSIZ
|YUSUF KABA
|% 0,02
|27
|MİLLİ YOL
|AHMET URHAN
|% 0,02
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,78
|Katılım Oranı
|:
|% 76,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER ERDAL ÇELİK
|% 52,36
|27.284
|YENİDEN REFAH
|ŞEREF VARDİ
|% 31,03
|16.168
|CHP
|ZEYNEP SAĞIROĞLU
|% 7,26
|3.784
|ZAFER PARTİSİ
|SERHAN YILDIRIMHAN
|% 5,03
|2.623
|İYİ PARTİ
|AHMET KAYA
|% 1,92
|1.003
|SAADET
|ATİLA EROL
|% 1,06
|550
|DEVA PARTİSİ
|MEMET ŞİRİKÇİ
|% 0,34
|175
|DEM PARTİ
|MEDİHA YÜKSEL
|% 0,25
|130
|BAĞIMSIZ
|NEŞAT KÖNKER
|% 0,24
|127
|BTP
|ÖMER ÖZSOY
|% 0,16
|84
|VATAN PARTİSİ
|GÖNÜL GÖKKAN KURTUL
|% 0,1
|51
|DİĞER
|% 0,07
|36
|HKP
|SAHİNAZ AKTAŞ
|% 0,06
|32
|HÜDA PAR
|HASAN KOCA
|% 0,06
|32
|TİP
|SEDA ELHAN
|% 0,03
|17
|MİLLET
|ETEM GAVUN
|% 0,03
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,89
|Katılım Oranı
|:
|% 86,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|İBRAHİM PAÇ
|% 40,96
|2.865
|MHP
|MEHMET DELİ
|% 33,5
|2.343
|CHP
|ALİ ÇİMER
|% 13,54
|947
|İYİ PARTİ
|AHMET UÇAR
|% 7,88
|551
|YENİDEN REFAH
|FEVZİ KURMUŞ
|% 2,84
|199
|SAADET
|MAHMUT ARAL
|% 0,64
|45
|BTP
|SALİH BOZDOĞAN
|% 0,41
|29
|MİLLET
|İSRAFİL ŞİMŞEK
|% 0,13
|9
|HÜDA PAR
|CEVZET AYÇOBAN
|% 0,06
|4
|VATAN PARTİSİ
|SADIK KARAKAŞ
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİR ALTAN
|% 46,62
|11.193
|SAADET
|RECEP BAYSAL
|% 30,93
|7.426
|CHP
|MEHMET YILMAZ
|% 13,89
|3.334
|YENİDEN REFAH
|ORHAN KILIÇ
|% 2,08
|500
|BÜYÜK BİRLİK
|ÜMMET KAYA
|% 1,53
|367
|İYİ PARTİ
|AYVAZ YAKAR
|% 1,51
|362
|DEM PARTİ
|AYŞE ELİF ELA HASANOĞLU
|% 1,07
|258
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH KADAYIF
|% 0,93
|224
|BAĞIMSIZ
|ABDULCABBAR YILMAZ
|% 0,8
|192
|BTP
|HAMİDE BOZDOĞAN
|% 0,3
|71
|MİLLİ YOL
|ATNAN YETİŞ
|% 0,1
|25
|VATAN PARTİSİ
|İBRAHİM BEDİR
|% 0,1
|24
|MİLLET
|NEVZAT METİN
|% 0,08
|20
|HKP
|TÜRKAY AKTAŞ
|% 0,06
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,75
|Katılım Oranı
|:
|% 71,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET YUMUŞAK
|% 52,29
|23.299
|CHP
|FEVZİ SUVAROĞLU
|% 31,06
|13.841
|YENİDEN REFAH
|MEHMET YILDIZ
|% 12,38
|5.514
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA ORTAK
|% 2,23
|994
|SAADET
|KASIM ALKURTAR
|% 0,64
|284
|ZAFER PARTİSİ
|SALİH SAVAŞLI
|% 0,57
|254
|BAĞIMSIZ
|ALİ EKER
|% 0,39
|174
|HKP
|METİN BAKIMCI
|% 0,16
|72
|BTP
|ATIF CEYLAN
|% 0,14
|61
|HÜDA PAR
|AHMET AYTEKİN
|% 0,08
|34
|MİLLET
|ZEKİ KABCI
|% 0,04
|20
|DİĞER
|% 0,02
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,92
|Katılım Oranı
|:
|% 76,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|TİP
|EMRAH KARAÇAY
|% 47,31
|30.249
|CHP
|SÜLEYMAN BEDİR ABACI
|% 42,16
|26.956
|AK PARTİ
|SEYİT ALİ ASLAN
|% 6,63
|4.241
|BAĞIMSIZ
|ÇAĞLA CEMALİ
|% 0,85
|541
|MİLLET
|HAMDİ UYGUN
|% 0,57
|362
|BTP
|HASAN BOZDOĞAN
|% 0,54
|346
|İYİ PARTİ
|ELANUR GÜLŞAN
|% 0,42
|268
|GELECEK PARTİSİ
|ESER YÜCEL
|% 0,38
|240
|BAĞIMSIZ
|FEVZİ YÜKSEK
|% 0,35
|226
|YENİDEN REFAH
|ÖZCAN ŞİRİN
|% 0,31
|196
|ZAFER PARTİSİ
|SUPHİ YILDIZ
|% 0,27
|176
|VATAN PARTİSİ
|ATİYE DÖNER
|% 0,13
|82
|HÜDA PAR
|SELAHATTİN KESİK
|% 0,08
|51
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,29
|Katılım Oranı
|:
|% 86,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YALÇIN
|% 61,22
|13.313
|YENİDEN REFAH
|AHMET SAĞLAM
|% 35,75
|7.774
|SAADET
|SERDAR GÖNÜLTAŞ
|% 1,22
|265
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ EMRE GÖKAL
|% 0,91
|197
|HKP
|SEZGİN REYHANOĞLU
|% 0,26
|57
|DİĞER
|% 0,23
|50
|BTP
|MALİK SÖKMEN
|% 0,17
|38
|HÜDA PAR
|MUSTAFA AYDIN UYLAŞ
|% 0,12
|27
|MİLLET
|İSMAİL ÖRÜN
|% 0,12
|26
Son Dakika › Güncel › HATAY SON - Son Dakika
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?