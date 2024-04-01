81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
HATAY SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

HATAY SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 02:25  Güncelleme: 02:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.426
Toplam Seçmen : 1.078.130
Açılan Sandık : 3.370
Açılan Sandık Oranı : % 98,37
Kullanılan Oy : 801.418
Geçerli Oy : 765.314
Katılım Oranı : % 75,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÖNTÜRK% 44,3339.050
CHPLÜTFÜ SAVAŞ% 43,99336.646
YENİDEN REFAHNURİ PARLAK% 2,5419.425
TİPGÖKHAN ZAN% 2,0115.365
İYİ PARTİNÜSRET CÖMERT% 1,813.747
ZAFER PARTİSİÖMER ÇAKIR% 1,239.410
DEM PARTİPERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU% 1,078.198
SAADETNECMETTİN ÇALIŞKAN% 0,86.100
DİĞER% 0,423.245
TKHNURAY YENİL% 0,352.681
BTPYUSUF GÜL% 0,211.583
EMEPHALİL İMREK% 0,21.546
YTPMESUT SAZ% 0,21.498
MEMLEKETHALİL KILIÇ% 0,181.386
DEVA PARTİSİMURAT ÇELİK% 0,171.282
HÜDA PARFIRAT GÜLTEKİN% 0,1791
DSPTUĞÇE BABUÇÇU% 0,07558
APORHAN DEDE% 0,07491
VATAN PARTİSİEDİB HADİMOĞULLARI% 0,06475
HAK-PARHÜSEYİN ÖZDEMİR% 0,05404
AB PARTİFATİH ÇAĞAN% 0,05379
ABPFATİH ŞENGÜL% 0,04326
MİLLETHÜSNÜ AYHAN% 0,04313
BAĞIMSIZMEHMET KATIRCIOĞLU% 0,03242
BAĞIMSIZMEHMET HAŞMET KOLAĞASI% 0,02173
ALTINÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 91,61
Katılım Oranı : % 81,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRİFAT SARI% 60,9517.956
CHPEROL MENGÜÇ% 24,947.348
YENİDEN REFAHRASİM ÖZTÜRK% 6,041.780
BÜYÜK BİRLİKABDULGANİ TAZEOĞLU% 2,48730
ZAFER PARTİSİOSMAN YILMAZ% 1,83539
İYİ PARTİMEHMET TUNCAY% 1,67492
SAADETMAHMUT ŞAN% 1,63479
BTPRİYAT ARSLAN% 0,1751
HÜDA PARAHMET ARSLANER% 0,0927
HKPYÜKSEL GENÇ% 0,0824
MİLLETZÜBEYDE ÖRÜN% 0,0515
VATAN PARTİSİMETİN GÜRLEK% 0,0514
DİĞER% 0,024
ANTAKYA

Açılan Sandık Oranı : % 94,05
Katılım Oranı : % 67,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM NACİ YAPAR% 52,8265.974
CHPHÜSEYİN AKSOY% 38,147.593
YENİDEN REFAHŞABAN DOĞRU% 2,423.027
İYİ PARTİFERHAT KÜÇÜKLER% 2,372.958
TİPECEVİT ALKAN% 1,191.480
ZAFER PARTİSİCEMİL AKKOÇAK% 0,971.207
DİĞER% 0,54676
SAADETABDULHADİ BÜK% 0,5625
DEVA PARTİSİUĞUR ÇAKILI% 0,41518
BTPFEHİM BAYIR% 0,27338
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YAŞAR OKAY% 0,24294
HÜDA PARRAMAZAN TAŞDEMİR% 0,08104
DSPALİ HAYDAR GENÇAY% 0,0560
MİLLETMEHMET SAPMAZ% 0,0446
ARSUZ

Açılan Sandık Oranı : % 97,08
Katılım Oranı : % 79,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSAMİ ÜSTÜN% 65,6937.665
AK PARTİDEĞER TULTAK% 18,7610.759
TİPEŞREF KARAYÜN% 8,775.029
İYİ PARTİSÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI% 31.718
YENİDEN REFAHORHAN KAYA% 1,1630
ZAFER PARTİSİMEHMET BURAK GÜRBÜZ% 0,95544
DEVA PARTİSİİLKER KÖYBAŞI% 0,42240
TKPUĞUR GÜNDÜZ% 0,4231
BTPMÜMTAZ CEYLAN% 0,28161
BÜYÜK BİRLİKEDİP TAZE% 0,23133
SAADETALİ AVCI% 0,1694
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLANER% 0,1375
AB PARTİÇAĞLA ÇAĞAN% 0,0529
MİLLETHANİFİ KARAHASAN% 0,0319
VATAN PARTİSİŞEBNEM DİLŞEN% 0,0314
BELEN

Açılan Sandık Oranı : % 98,77
Katılım Oranı : % 79,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM GÜL% 53,079.851
CHPÖMER SAĞLAM% 23,864.428
İYİ PARTİREŞİT ÖZUĞUR% 9,111.690
YENİDEN REFAHAHMET EŞKİL% 4,14769
BÜYÜK BİRLİKEMİNE ÇİĞDEM KURT% 3,66680
SAADETZEKERİYA EĞE% 2,22412
ZAFER PARTİSİMUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR% 1,81335
HKPDEVRİM SATI% 0,72133
AB PARTİAHMET ŞENAY% 0,57105
MİLLETMUSTAFA KUNDAKÇI% 0,3464
BTPMEHMET KÜÇÜK% 0,2445
HÜDA PARAHMET ÖZER% 0,1426
VATAN PARTİSİMURAT SOYER% 0,1223
DEFNE

Açılan Sandık Oranı : % 98,14
Katılım Oranı : % 69,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALİL İBRAHİM ÖZGÜN% 45,4131.633
TKPHİZAM HASIRCI% 39,5827.570
AK PARTİGÖKHAN KÖSE% 7,235.038
TİPMEHMET GÜZELYURT% 5,173.598
SOL PARTİSERBAY MANSUROĞLU% 0,67464
BTPFEHMİ GÜZELMANSUR% 0,46323
İYİ PARTİMEZİYET MERT SARIGÜL% 0,38265
HKPBEDİ GENÇ% 0,3208
YENİDEN REFAHKEMAL ATEŞ% 0,25175
SAADETADNAN MANSUROĞLU% 0,1391
HÜDA PARABDULGANİ TARHAN% 0,1281
DEVA PARTİSİLEVENT ERASLAN% 0,170
ABPMUSTAFA KEMAL KERKÜKOĞLU% 0,0854
DSPHÜSEYİN DERTOP% 0,0747
VATAN PARTİSİMEHMET AZAZİ% 0,0320
DİĞER% 0,0216
DÖRTYOL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBAHADIR AMAÇ% 4732.443
MHPÖMER OĞUZ UÇAR% 31,4121.684
DPYAŞAR TOKSOY% 9,776.747
DEM PARTİSABUHA AKDAĞ% 3,192.199
SAADETHALİL OLĞUN% 1,971.360
İYİ PARTİCİHAN TUFAN% 1,621.118
YENİDEN REFAHYILDIRAY YILDIZ% 1,34925
APİBRAHİM GÜLEN% 0,92633
BTPERDİNÇ SAY% 0,68469
ZAFER PARTİSİKAZIM YALÇIN% 0,5343
DİĞER% 0,46321
BÜYÜK BİRLİKFADIL KESKİN% 0,43298
HÜDA PAREMRE PEKÖZ% 0,38261
MİLLİ YOLMUHAMMET ESABİL DUYMAZ% 0,19128
MİLLETRECEP GÜÇLÜBİLEK% 0,0750
BAĞIMSIZMESUT TUNÇ% 0,0748
ERZİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖKKEŞ ELMASOĞLU% 44,0910.662
MHPERHAN AKI% 34,378.311
DEM PARTİBEŞİR KATMIŞ% 9,432.281
YENİDEN REFAHMİTHAT BOZDAĞ% 5,931.434
İYİ PARTİMEHMET ÖKKEŞ KOÇAK% 3,53853
SAADETMEHMET MANSUR KILAÇ% 1,35325
ZAFER PARTİSİMEHMET KAVALLI% 0,64154
BTPAHMET SAVCUN% 0,2766
HÜDA PARHÜSEYİN ÖZTÜRK% 0,1434
MİLLETFADİMA IŞIK% 0,1434
BAĞIMSIZALİ ÖZSOY% 0,1127
HASSA

Açılan Sandık Oranı : % 64,18
Katılım Oranı : % 84,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELAHATTİN ÇOLAK% 42,167.882
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KARATAŞ% 26,134.886
İYİ PARTİYUSUF PERİŞAN% 21,383.998
CHPHÜSEYİN BAĞCI% 4,08762
YENİDEN REFAHALİ KARAKAYA% 2,05384
DEVA PARTİSİHASAN ŞİMŞEK% 1,14213
ZAFER PARTİSİTALİP AŞIK% 1,09203
DİĞER% 0,63118
SAADETMUSTAFA YAVŞALAK% 0,4890
BTPKANAN KARA% 0,2649
BAĞIMSIZHÜSEYİN DEMİREL% 0,1833
TİPARDA SARIGÜN% 0,1222
BAĞIMSIZALİ TARAK% 0,0917
MİLLİ YOLMEHMET ALİ ABUZAR% 0,0612
HÜDA PARVEFA SARI% 0,059
MİLLETAHMET DAŞGIN% 0,048
HKPSÜLEYMAN SERGEN GENÇ% 0,036
VATAN PARTİSİEDİP BİÇER% 0,036
İSKENDERUN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DÖNMEZ% 4351.132
CHPMEHMET DUDUOĞLU% 4249.948
İYİ PARTİNAZMİ CEYLAN% 6,818.103
YENİDEN REFAHAYDIN KAYA% 2,022.396
DEM PARTİMAHMUT AYDINCI% 1,521.803
ZAFER PARTİSİCENGİZ KIRGIN% 1,411.681
TİPALİ AVCI% 0,5596
DİĞER% 0,49582
SAADETSABAHADDİN ÇINAR% 0,42505
HÜDA PARÖMER CENGİZ ÖZKAN% 0,42497
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER SEZGİN% 0,28329
BAĞIMSIZLİVAİ KAYA% 0,22265
DEVA PARTİSİHATİCE ESRA DOĞAN% 0,21246
VATAN PARTİSİMUSTAFA BEBEK% 0,11136
GELECEK PARTİSİZAFER DOĞANTAN% 0,11125
TKPVASİL KOÇKAZI% 0,1123
BTPYUSUF DOĞAN% 0,09112
ANAPNUREDDİN FİDAN% 0,09104
AB PARTİHASAN ADİGÜZEL% 0,0559
TKHMEHMET EYNALLI% 0,0449
MİLLETALİ İÇİN% 0,0443
BAĞIMSIZMEHMET BULAR% 0,0333
BAĞIMSIZYUSUF KABA% 0,0227
MİLLİ YOLAHMET URHAN% 0,0218
KIRIKHAN

Açılan Sandık Oranı : % 98,78
Katılım Oranı : % 76,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER ERDAL ÇELİK% 52,3627.284
YENİDEN REFAHŞEREF VARDİ% 31,0316.168
CHPZEYNEP SAĞIROĞLU% 7,263.784
ZAFER PARTİSİSERHAN YILDIRIMHAN% 5,032.623
İYİ PARTİAHMET KAYA% 1,921.003
SAADETATİLA EROL% 1,06550
DEVA PARTİSİMEMET ŞİRİKÇİ% 0,34175
DEM PARTİMEDİHA YÜKSEL% 0,25130
BAĞIMSIZNEŞAT KÖNKER% 0,24127
BTPÖMER ÖZSOY% 0,1684
VATAN PARTİSİGÖNÜL GÖKKAN KURTUL% 0,151
DİĞER% 0,0736
HKPSAHİNAZ AKTAŞ% 0,0632
HÜDA PARHASAN KOCA% 0,0632
TİPSEDA ELHAN% 0,0317
MİLLETETEM GAVUN% 0,0315
KUMLU

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 86,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKİBRAHİM PAÇ% 40,962.865
MHPMEHMET DELİ% 33,52.343
CHPALİ ÇİMER% 13,54947
İYİ PARTİAHMET UÇAR% 7,88551
YENİDEN REFAHFEVZİ KURMUŞ% 2,84199
SAADETMAHMUT ARAL% 0,6445
BTPSALİH BOZDOĞAN% 0,4129
MİLLETİSRAFİL ŞİMŞEK% 0,139
HÜDA PARCEVZET AYÇOBAN% 0,064
VATAN PARTİSİSADIK KARAKAŞ% 0,043
PAYAS

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR ALTAN% 46,6211.193
SAADETRECEP BAYSAL% 30,937.426
CHPMEHMET YILMAZ% 13,893.334
YENİDEN REFAHORHAN KILIÇ% 2,08500
BÜYÜK BİRLİKÜMMET KAYA% 1,53367
İYİ PARTİAYVAZ YAKAR% 1,51362
DEM PARTİAYŞE ELİF ELA HASANOĞLU% 1,07258
ZAFER PARTİSİABDULLAH KADAYIF% 0,93224
BAĞIMSIZABDULCABBAR YILMAZ% 0,8192
BTPHAMİDE BOZDOĞAN% 0,371
MİLLİ YOLATNAN YETİŞ% 0,125
VATAN PARTİSİİBRAHİM BEDİR% 0,124
MİLLETNEVZAT METİN% 0,0820
HKPTÜRKAY AKTAŞ% 0,0615
REYHANLI

Açılan Sandık Oranı : % 93,75
Katılım Oranı : % 71,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET YUMUŞAK% 52,2923.299
CHPFEVZİ SUVAROĞLU% 31,0613.841
YENİDEN REFAHMEHMET YILDIZ% 12,385.514
İYİ PARTİMUSTAFA ORTAK% 2,23994
SAADETKASIM ALKURTAR% 0,64284
ZAFER PARTİSİSALİH SAVAŞLI% 0,57254
BAĞIMSIZALİ EKER% 0,39174
HKPMETİN BAKIMCI% 0,1672
BTPATIF CEYLAN% 0,1461
HÜDA PARAHMET AYTEKİN% 0,0834
MİLLETZEKİ KABCI% 0,0420
DİĞER% 0,029
SAMANDAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 98,92
Katılım Oranı : % 76,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
TİPEMRAH KARAÇAY% 47,3130.249
CHPSÜLEYMAN BEDİR ABACI% 42,1626.956
AK PARTİSEYİT ALİ ASLAN% 6,634.241
BAĞIMSIZÇAĞLA CEMALİ% 0,85541
MİLLETHAMDİ UYGUN% 0,57362
BTPHASAN BOZDOĞAN% 0,54346
İYİ PARTİELANUR GÜLŞAN% 0,42268
GELECEK PARTİSİESER YÜCEL% 0,38240
BAĞIMSIZFEVZİ YÜKSEK% 0,35226
YENİDEN REFAHÖZCAN ŞİRİN% 0,31196
ZAFER PARTİSİSUPHİ YILDIZ% 0,27176
VATAN PARTİSİATİYE DÖNER% 0,1382
HÜDA PARSELAHATTİN KESİK% 0,0851
YAYLADAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 94,29
Katılım Oranı : % 86,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YALÇIN% 61,2213.313
YENİDEN REFAHAHMET SAĞLAM% 35,757.774
SAADETSERDAR GÖNÜLTAŞ% 1,22265
ZAFER PARTİSİOĞUZ EMRE GÖKAL% 0,91197
HKPSEZGİN REYHANOĞLU% 0,2657
DİĞER% 0,2350
BTPMALİK SÖKMEN% 0,1738
HÜDA PARMUSTAFA AYDIN UYLAŞ% 0,1227
MİLLETİSMAİL ÖRÜN% 0,1226

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cübbeli Ahmet Hoca: Yerel seçim sonucu FETÖ'nün tarikatlara girmesinin bir tezahürüdür
    03:00 Cübbeli Ahmet Hoca: Yerel seçim sonucu FETÖ'nün tarikatlara girmesinin bir tezahürüdür

    Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.

  • MHP Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanlığını Kazandı
    02:59 MHP Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanlığını Kazandı

    Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.

  • AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı
    02:57 AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

    AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.

  • Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz
    02:53 Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.

  • Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti
    02:51 Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.

  • AK Partili Çetinkaya: 'Saha ve eser belediyeciliği kazandıracağız'
    02:51 AK Partili Çetinkaya: 'Saha ve eser belediyeciliği kazandıracağız'

    AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.

  • Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde
    02:50 Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde

    Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.

  • Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
    02:48 Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu:
    02:48 Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu: "Bir Kişinin Vesayet Dönemi, Bugün İtibariyle Bitmiştir"

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı
    02:47 MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.

  • Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde
    02:47 Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
02:23 Eski Liberal Demokrat Parti lideri Cem Toker, Haberler.com’da yerel seçim sonuçlarını yorumladı Eski Liberal Demokrat Parti lideri Cem Toker, Haberler.com'da yerel seçim sonuçlarını yorumladı
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 03:03:21. #1.13#
SON DAKİKA: HATAY SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement