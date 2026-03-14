İbb Başkanvekili Nuri Aslan: "Milletin Parasını Millete Harcamak Bizim İçin İbadet"

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Küçükçekmece'de sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla "Küçükçekmece Halk Sağlığı Merkezi"ni hizmete açtı. Açılışta konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Küçükçekmece İstanbul'umuzun en yüksek nüfusa sahip ilçelerinden birisi. İBB de 6. en büyük yatırımını Küçükçekmece'ye yapmış. Ama İBB en çok yatırımı İstanbul'da hangi ilçeye yapmış diye sorarsanız, uzunca yıllar AK Parti tarafından yönetilen Ümraniye Belediyesi'ne yapmış. İşte Ekrem İmamoğlu bu. Kime oy verirsen ver, nereli olursan ol; Ekrem İmamoğlu varsa, hizmet her yere gelir. Cami de yapan, cemevi de yapan, çocuk etkinlik merkezi de kuran, yurtlar da yapan biziz. Kimse de bizden bunu alamaz" dedi.

İBB Küçükçekmece'de sağlık hizmetlerini daha erişilebilir kılacak "Küçükçekmece Halk Sağlığı Merkezi"ni hizmete açtı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Küçükçekmece Halk Sağlığı Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmaya Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ileterek başladı. Ramazan ayının ülkeye sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni eden Aslan, şunları söyledi:

"Milletin parasını millete harcamaya devam ederiz"

"Soruyorlar: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevi cami yapmak mı, cami açmak mı? Evet, biz ibadetimizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Daha önce burada Zeynebiye Camisi'ni, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ve Valimizin katılımıyla hizmete açtık. İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve Büyükşehir Belediyesi'nin Zeynebiye Camisi'ndeki katkısını herkes biliyor. 2009'da başlayan bir inşaat yapımı Ekrem İmamoğlu gelene kadar beklemiş. Halkçı belediyecilikle ve herkese dokunma şiarıyla Zeynebiye'yi bitirdik ve hizmete açtık. Dün, Pendik'te bir cami açtık, şimdi Şişli'de bir cami açacağız. ve Pendik'te tekrar bir cami daha açacağız. Biz bir devlet ve kamu kurumuyuz. Dolayısıyla millete hizmet etmek bizim en önemli görevimiz. Cami de açarız, çocuk etkinlik merkezi de yaparız. Milletin parasını millete harcamaya da devam ederiz."

"Doktorlarımızı kaybetmemek en büyük önceliğimiz"

2025 yılında 5 bin civarında sağlık çalışanı Avrupa'ya gitti. Birgün Genel Başkanımızla birlikte Bakırköy'de Doktor Sadi Konuk Hastanesi'ne gittik. Orada bir hastamızın durumunu soracağız. Doktor dedi ki 'Başkanım, benim artık dayanacak gücüm kalmadı ve ben bu ülkeyi terk edeceğim.' 'Nereye gideceksin?', 'Almanya'ya gideceğim.' 'Peki, orada ne yapacaksın? Denklik belgen var mı? Normalde sizin burada üniversiteyi bitirmiş olmanız Almanya'da bitirmiş olmanız anlamına gelmiyor. Denklik diye bir şey var. Ek dersler var ya da sınavlar yapılıyor.' 'Ben orada hemşire olmaya razıyım. Ben burada artık yaşamak istemiyorum. Hem umudumu kaybettim hem geçim sıkıntım var.'

Genel Başkanımız ona dedi ki 'Sakın bu ülkeden umudunu kesme. Mutlaka burada bir umut var.' Hiç kimse bu ülkeden umudunu kesmesin. Çünkü kimsesizlerin kimsesi cumhuriyetin yetiştirdiği evlatlar olarak, vatanımızın bütün evlatlarının refahı için çalışmak en büyük önceliğimiz. Bu kadar yetişmiş kadroları yurt dışına asla göndermeyeceğiz. Bunu kim başaracak? Bunu siz başaracaksınız. Bu ülkenin kaderini değiştirecek olanların büyük kısmı sizlersiniz.' Onu yapacak kişinin biri de Silivri zindanlarında tutulan Ekrem İmamoğlu. Genel Başkanımız bunun için büyük bir mücadele veriyor, yol arkadaşlarımız büyük bedeller ödüyor, asla geri adım atmayacağız. Bu ülkeye hizmet etmekten, bu ülke için üretmekten, çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Tıp alanında en yetkin isimleri yetiştirilebilecek nitelikte olan Türkiye'mizde, onları kaybetmemek en önemli önceliğimiz.

"Adalet er ya da geç tecelli edecek"

Burada çalışmalarımız 2024 yılı mart ayında başlamıştı. 2 yıl gibi bir sürede burayı tamamlayarak hem Küçükçekmecelilerin hem de İstanbulluların hizmetine sunduk. 2025 yılında yaşadıklarımızı göz önüne aldığınızda, bunun bitmesi çok zordu. Ama biz Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşlarıyız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyeciliğinin uygulayıcılarıyız. Dolayısıyla bizim için millete hizmet etmek, ibadet etmek demek. Biz de ibadet edebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. İnanıyorum, çok yakında adalet yerini bulacak. Bu ülke çeşitli hastalıklarından kurtulacak ve kendini tedavi edecek. Ekrem Başkanımız da en kısa sürede aramıza dönecek. Çünkü bu ülkede adalet er ya da geç tecelli edecek, yerini bulacak. Hiçbir şekilde iyiler kaybetmeyecek.

"İBB'nin şefkatli eli her zaman yanınızda"

Bazı hizmetleri evde veremiyoruz. İşte orada İBB nakil ambulansı gelecek, o yaş almış amcamızı, teyzemizi merkezimize getirecek. Burada tüm kişisel bakım hizmetlerini alacaklar. Tepeden tırnağa banyosunu yaptıracağız, tırnaklarını keseceğiz, saçlarını tarayacağız. Kendi annemiz, babamız gibi sahip çıkıp akşam tekrar evine, yatağına huzurla bırakacağız. Bu o kadar önemli bir şey ki. Vallahi billahi benim aklıma bundan daha büyük bir hizmet gelmiyor. Ayrıca engelli çocuğu olan anneler için 'Kısa Mola' merkezlerinin hayati önem taşıyor. Annesiniz, düşünün ki engelli bir çocuğunuz var. Çocuğunuzu bırakıp pazara, kuaföre hatta oy kullanmaya bile gidemiyorsunuz. Ama artık İBB var. Çocuğunuzu İBB'nin Kısa Mola merkezlerine bırakıyorsunuz. Ne kadar işiniz varsa, işlerinizi halledip çocuğunuzu huzurla geri alıp evinize gidiyorsunuz. İBB'nin şefkatli eli her zaman yanınızda.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gurur duyuyoruz"

Açılışa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da şunları söyledi:

"Bugün 14 Mart bütün sağlık çalışanlarımızın, doktorlarımızın, hemşerilerimizin tıp bayramını kutluyorum. Gönül isterdi ki daha iyi koşullarda onların bayramını kutlayalım. Gerçekten bayramı hissettikleri bir ortamda kutlayalım isterdik. Ama ne yazık ki sağlık adına ülkemizin biriktirdiği birikimlerin, emeklerin, değerlerin ilk fırsatta ülke dışına çıkmayı düşündüğü bir ortamda bu bayramı kutluyoruz. Dilerim ve umarım ki yurt dışına gitmiş kıymetli sağlık değerlerimizi, bilim insanlarımızı kısa zamanda tekrardan bu ülkede, bu ülkenin insanlarına ve bu ülkeden dünyaya hizmet eder hale hep birlikte getiririz. Bunu murat ediyoruz, bunu istiyoruz. Çok zor koşullar altında bu açılışları yaptığını büyükşehrin biliyorum kolay şartlarda çalışmıyorlar. Beklentilerin aksine 'artık hizmet edemezler, artık başka bir şey yapamazlar' denilen ortamda yine her gün açılışlara tanıklık etmekten de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gurur duyuyoruz. Çalışanlarına teşekkür ediyoruz."

"Sayın Cumhurbaşkanımız da görür ve Avrupa yakasındaki projeleri de yatırım programına alır"

Sadece şunu söylemek isterim. Elbette çılgın projeler, büyük projeler, zihin zorlaması projeler bu vatandaşa anlatıldı. Ama esas olan şey belediyelerin halkın temel ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneği. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne baktığımızda bu konuda ne yapılması gerekir? Mesela bir kent var ve kenti kent yapan meydanlar olması gerekir değil mi? İstanbul Büyükşehir bu kente yeni meydanlar kazandırdığı gibi var olan meydanları geliştirdi, daha fonksiyonel hale getirdi. Bir belediye o kentin ecdadına, tarihine sahip çıkması gerekir. Peki tarihe en çok sahip çıkılan dönem, İstanbul surları, tarihi yapıları dahil olmak üzere hangi dönem? Bu dönem. Başka ne yapması gerekir? Gençlere sahip çıkması gerekir sosyal yardımlar yapması gerekir. Bu konudaki yatırımların arttığı dönemi hep beraber yaşıyoruz. Yine halka yakın olmak gerekir. O yüzden bu açılan merkez çok kıymetli ve önemli ve az önce söyledi bütün imkansızlıklara rağmen 3 metro açmaktan bahsediyor Sayın Belediye Başkan Vekilimiz. Dilerim ve umarım ki az önce bahsettiği Ümraniye ortamından yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımız da görür ve Avrupa yakasındaki projeleri de yatırım programına alır. Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizin ikamet ettiği Beylikdüzü'ne kadar metroyu hep beraber ulaştırırız. O zaman biz hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem de yatırımı onaylayan Sayın Cumhurbaşkanı'na da teşekkür ederiz.

"Bu partizan anlayıştan bir an önce kurtulmamız gerekir"

Değerli arkadaşlar az önce altıncı hizmet alan belediyeden bahsetti Küçükçekmece'den bahsetti ilçeden Sayın Belediye Başkan Vekilimiz. Ama hepimiz biliyoruz ki Küçükçekmece İstanbul'un ikinci büyük ilçesi. Birinci büyük ilçede Esenyurt. Ama altıncı sırada hizmet almış. Peki birini sırada hizmeti kim almış? Az önce anlattı Ümrani'ye hizmet almış İstanbul Büyükşehir'den. Bunu yadırgamıyorum bunu önemseyerek söylüyorum. Bu toprakların partizan kültürden kurtulmaya ihtiyacı var. Bu partizan kültür bu ülkeyi, bu toprakları, bu insanları madden de fakirleştiriyor zihnen de fakirleştiriyor. Dolayısıyla hep beraber zenginleşmek istiyorsak büyük bir dayanışmaya ihtiyacımız var. O yüzden bu partizan anlayıştan bir an önce kurtulmamız gerekir. İnsana hizmet etmek temel esastır. İnsanın partisi olmaz. Yöneticinin seçildiği andan itibaren partisi olmaz. Esas olan şey ayırt etmeden hizmet edebilmektir.

"Herkesin bu ülkenin insanlarını müreffeh, refah içinde yaşatmak gibi bir görevi var"

Buna Türkiye'nin gerçekten çok fazlasıyla ihtiyacı var. Bakın ben size kaynakları verimli kullanımlarının önemli olduğunu hep beraber söylüyoruz. Ocak ayında 454 milyar hazineden faiz ödedik. Peki İstanbul Büyükşehir'in bütçesinin geçen yıl gerçekleşeni ne kadar? Bu 454 milyardan az değerli arkadaşlar. Bakın hemen hemen yarısı kadar rakamla İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet veriyor ve biz sadece ocak ayında 454 milyar faiz ödedik. Dolayısıyla herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekir. Herkesin bu ülkenin insanlarını müreffeh, refah içinde yaşatmak gibi bir görevi var. Herkesin bu ülkeyi zengin ve güçlü ülke yapmak gibi bir görevi var ve herkesin bu zenginliği eşit paylaştırmak gibi bir görevi var. ve şunu söylemek isterim ki biz üretmeye orada yazdığı gibi çalışmaya devam edeceğiz. Az önce Büyükşehir Belediye Başkanımız çok güzel bir şekilde anlattı neler yapıldığını. Ama gönül ister ki bu hizmetleri planlayanın, bu hizmetleri vizyoner bir şekilde ortaya koyanın burada bu hizmetleri anlatması gerekir.

"Zulümle abat olunmayacağını herkes bilsin"

Ramazan ayındayız. Ramazan ayı zulümden öteleşmek anlamına gelir. Ramazan ayı daha fazla vicdan sahibi olmak anlamına gelir. Elbette bizi açlıkla sınar, imtihan eder ama imtihan sahalarımız ramazan ayında çok daha fazla. Zulümle abat olunmayacağını herkes bilsin. ve şunu söylemek isterim ki gün gelecek daha büyük açılışları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu bu halkla beraber gerçekleşecek değerli kardeşlerim."