İmamoğlu'ndan mahkemeye sert tepki: Çöküş bakanlığı

HABER: ZUHAL ÇİLOĞLAN- ESRA TOKAT

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 64. gününde savunmasının alınacağı söylenen Ekrem İmamoğlu, savunma süresinin az olması nedeniyle itiraz etti. "Asrın iftirasının yüklü olduğu bu iddianameye karşı 6-7 saat savunma yapmasının yetersiz olduğunu" belirten İmamoğlu, Mahkeme Başkanı arasında yaşanan diyalogların ardından salondan çıkarıldı. Bu sırada izleyici bölümünden "yuh" sesleri yükseldi. İmamoğlu, jandarma eşliğinde salondan çıkarılırken izleyicilere dönerek, "Benim Ankara'da yargılayacaklarım, buradaki yargıyı yönetmeye çalışıyor. Adalet bakanlığı, çöküş bakanlığıdır" diye seslendi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediliyor.

Duruşma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davada tutuklu yargılanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatı Nergis İnce ve diğer avukatı Baran Kaya savunma için söz aldı.

Mahkeme Başkanı, duruşmanın öğleden sonraki bölümüde Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının alınmasına başlanacağını belirterek, avukatların savunmalarını tamamlamasını istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı'nın yarına kadar savunma için süre verdiğini söylediği Ekrem İmamoğlu, "Sorgu için gelmedim. Bazı tespitlerimi, taleplerimi ve itirazlarımı dile getirmek için kürsüye geldim" diyerek sözlerine başladı.

Mahkeme Başkanı, "Savunmanızı alacağım Ekrem Bey" dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Tespitlerimi dinlemeniz gerektiğini hakkım olarak görüyorum" yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı da "4 aydır davamız sürüyor. Son söz alma talebinizi de kabul ettik. Bugün savunma yapmak istememenizin sebebi nedir?" diye sordu.

"BU SÜREDE SORGUYA TABİ TUTULMAM DÜŞÜNELEMEZ"

Ekrem İmamoğlu da şöyle konuştu:

"Ayın 9'unda bitireceğinizi söylemişsiniz. Dün yoktum ve sanıkları dinleyemedim. Savunma hakkım ihlal edildi. Hemen yan tarafta olan hapishaneden buraya gelişim engellendi. Sabah 08.10'da bana bu haber verildi. En çok suçlamaya, hakarete maruz kalan Fatih Keleş arkadaşımın ne sorgusunu dinleyebildim ne de sorularımı sorabildim. Bu çok ağır bir hak ihlalidir. Buna rağmen sabah da gelip gelmeyeceğim belli değildi. Ben sorunca 'Bugün sorun yok' denildi. Getirildim ve Keleş'in avukatlarının kesilişini de dinledim."

Asrın iftirasının yüklü olduğu bu iddianamede yaklaşık 10-11 saatlik verimli bir saat diliminin kaldığı atmosferde şunu bilmem lazım. Hem Murat Ongun'un ve Fatih Keleş'in avukatlarının savunmalarının tamamlandığı noktada benim savunmam bitecek, 3 avukatımın savunması bitecek, sizlerin ve sanıkların soruları var, bir de avukatların soruları var. Onlar da bitecek. Sonra ara vereceksiniz ve karar açıklayacaksınız. Eğer sizin kararınız net ise bu takvim değişmez diyorsanız benim burada sorguya tabi tutulmam düşünülemez."

"DEMİRTAŞ, 14 GÜN KESİLMEDEN SAVUNMA YAPTI, BANA 6-7 SAAT SÜRE TANINIYOR"

Duruşmada Fatih Keleş'in avukatının sözünün kesilmesini izlediğini ifade eden İmamoğlu, "Ümit Özdağ Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı tam gün savunma yaptı, sevgili Selahattin Demirtaş ne yazık ki serbest bırakılmıyor, 14 gün kesilmeden savunma yaptı" şeklinde konuştu. Kendisine 6-7 saatlik bir süre tanındığını ifade eden Ekrem İmamoğlu, "Sanık arkadaşlarımı dinlemekten mahrum edildiğim bir hak ihlaliyle karşı karşıyayım" dedi.

Ekrem İmamoğlu, ülkenin yüzde 75'inin siyasi olarak gördüğü bir davada 4-5 saate savunmasını yapmasının beklenemeyeceğini vurgulayarak, "Ekrem İmamoğlu'nu kısıtlamak size, kürsünüze, Türk yargısına zarar verir. Sizin verdiğiniz kararı umursamıyorum, siz bununla başbaşa kalırsınız ama Türk yargısı zarar görür" ifadelerini kullandı.

"SUSMA HAKKIMI KULLANMIYORUM"

Mahkeme Başkanı ise "Duruşmanın takvimini 2 haftadır söylüyoruz. O yüzden savunmanızı alacağız. Eğer yapmayacaksanız 'susma hakkını kullandı' deyip celseyi kapatacağım" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu, "Hayır ben susma hakkımı kullanmıyorum. Taleplerimi ve tespitlerimi anlatacağım. Beni susturacak kişi anasının karnından doğmadı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı'nın, "Burası sizin pazarlık yapacağınız bir alan değil" sözlerine karşılık İmamoğlu, "63 duruşma bitti, iddia makamınca tek bir delil ekrana yansıtılamadı. Yere düşen Türk yargısının tekmelenmesine müsaade etmeyin. Beni susturmanın ne faydası var?" dedi.

NATO Zirvesi için dünya liderlerinin Ankara'da olduğunu hatırlatan İmamoğlu, "Böyle bir ortamda Ekrem İmamoğlu'nun susturulmasını nasıl anlatabilirsiniz?" diye sordu.

MAHKEME BAŞKANI: "SAVUNMA HAKKI BU KADAR SINIRSIZ DEĞİL"

Mahkeme Başkanı, "İyi niyetli olmayan davranışlarla yargılama bu noktaya getirildi. Biz bir program yaptık. Israrla sürekli uzatmak halinde iki gün kaybettik burada. Israrla savunma yapamayacaksanız 'susma hakkını kullandı' diyerek celseyi kapatacağız. Biz makul süre veriyoruz herkese, ısrarla savunma hakkının kısıtlandığını söylemeyin. İddianame dışında bize ses kayıtları mı dinlettirilmedi, sporcu görselleri mi izletilmedi. Savunma hakkı bu kadar da sınırsız bir şey değil. Pazarlık yapmaya geldiyseniz buraya sizi çıkartacağım" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU, YENİDEN SALONDAN ÇIKARILDI

Duruşmada, Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı arasında şu diyaloglar yaşandı:

İmamoğlu: "Ağır bir hak ihlali yapıyorsunuz. Siz Türk yargısına büyük bir zarar veriyorsunuz"

Mahkeme Başkanı: "Neden ısrarla savunma yapmaktan kaçmaya çalışıyorsunuz?"

İmamoğlu: "Ben yargılama yapacağım"

Mahkeme Başkanı: "Biz senin yargılayacağın makamda değiliz. Burası senin yargılayacağın yer değil, yargılanacağın yer. 203 uyguladım, salondan çıkartın."

Mahkeme Başknı, bu diyalogların ardından salondaki jandarma görevlilerine İmamoğlu'nun salondan çıkarılması talimatını verdi. İzleyici bölümünden "yuh" sesleri yükseldi.

Ekrem İmamoğlu, jandarma eşliğinde salondan çıkarılırken, izleyicilere dönerek, "Benim Ankara'da yargılayacaklarım, buradaki yargıyı yönetmeye çalışıyor. Adalet bakanlığı, çöküş bakanlığıdır. Adalet millete aittir, ben millete konuşuyorum. Millete yüzümüzü dönelim" diye seslendi.

Duruşmaya bir saat ara verildi.