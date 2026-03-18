İBB davasında 7. gün! Bugüne kadar neler yaşandı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “çıkar amaçlı suç örgütü” iddiasıyla açılan davada 107’si tutuklu toplam 407 sanığın yargılanması sürüyor. Dava yedinci gününde yeni savunmalarla devam ederken, önceki duruşmalarda yaşanan gelişmeler sürecin seyrini belirliyor.

DÜN NELER OLDU?

Davanın 6’ncı gününde mahkeme heyeti Ağaç A.Ş. çalışanları ve bazı iş insanlarının savunmalarını dinledi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat çapraz sorguya çıktı. Polat, sorgu sonrasında yeniden söz alarak tutukluluk sürecinde zorlandığını dile getirdi.

Ardından Ağaç A.Ş. Satın Alma Şefi Fatih Yağcı savunma yaptı. Yağcı, iddianamede yer alan “Gürgen” kod adlı gizli tanığın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Tutuklu iş insanları Ali Üner ile Enver Şiroğlu da kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmayı takip etmek isteyen İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise salona alınmadı.

BUGÜNE KADAR 8 SANIK SAVUNMA YAPTI

İBB davasının ilk duruşması 9 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti yargılamanın nisan ayı sonuna kadar süreceğini açıkladı.

Şu ana kadar toplam 8 sanık savunma yaptı. İlk hafta eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, iş insanı Bulut Aydöner, Sırrı Küçük ve Ümit Polat savunma verdi.

17 Mart’ta görülen altıncı oturumda ise Ümit Polat, Fatih Yağcı, Ali Üner, Evren Şiroğlu ve Hüsnü Yüksel Tunar mahkeme karşısına çıktı.

Davanın beşinci oturumu “oturma krizi” nedeniyle yalnızca 7 dakika sürdü. Yaşanan gerilim sonrası İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma düzenine ilişkin yeni kısıtlamalar getirdi.

19 MART PERŞEMBE GÜNÜ DURUŞMA YAPILMAYACAK

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek yedinci duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Diğer yandan 19 Mart Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle duruşma yapılmayacak.

MAHKEMEDEN YENİ TEDBİR KARARI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmaların düzeniyle ilgili yeni bir tedbir kararı aldı. Mahkeme salonuna sadece sanıklar, avukatları, müştekiler, basın mensupları ve tutuklu sanıkların birinci ve ikinci dereceden bir yakını girebiliyor.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösteriliyor. İhalelerde usulsüzlük yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı, iş insanlarından zorla bağış toplandığı iddianame 3 bin 739 sayfadan oluşuyor. İddianamede ayrıca, toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı aktarılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

"SORULMASI GEREKEN KİŞİ MÜVEKKİLİM DEĞİLDİR"

17 Mart Salı günü gerçekleşen altıncı duruşmada yaşananlar şöyle:

İBB İştirak Şirketi Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat "Ben sıkıntılı bir tutukluluk süreci geçirdim, psikolojim altüst oldu. Aylarca yerde yattım. Geçen günkü savunmamda kendimi tam ifade edemedim. Düzeltme yapmak istiyorum. 'Vali yalanlandı' dendi. Ben Vali’ye saygısızlık yapmak istemem; yanlış bir şey olduysa özür dilerim. Akrabası değil, akrabasının arkadaşı çalışıyor. İlk ifadeye avukatsız ve etkin pişmanlık talebim olmadan gittim. Üçüncü ifademde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedim. Sayıştay hususuyla ilgili de 'Denetim geçirdiniz mi' diye soruldu. Sayıştay geldiğinde bitmiş dosyaları inceler. Paranın teslim edilmesiyle ilgili hiç 'Gördüm' gibi bir ifadem olmadı" dedi.

Ümit Polat’ın avukatı Sevgi Dağdemir ise, "Adaletin tecelli edeceğinden şüphem yok. Ümit Polat’ı susturmaya çalışsanız da diğer insanların susmayacağını düşünüyorum. Biz bu yapının içinde olsaydık satın alma müdürlüğüne devam ederdik, belki de daha iyi görevlerde olurduk. Ümit Polat mağdur. Biz grafiğin muhatabı değiliz. Sorulması gereken kişi müvekkilim değil" dedi.

"KİMSEYLE PARA ALIŞVERİŞİ YAPMADIM"

Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Fatih Yağcı ise, "Ben para alışverişini ne gördüm ne duydum. Bana teslim edilen para veya benzer bir şey de yok, bununla alakalı beyan da yok. HTS eşleşmesi de tamamen fiziki koşullardan kaynaklanıyor. Benim ofisim misafir bekleme salonuyla yan yana, yani gelen misafirle 10 metre mesafe var. Her gelenin benimle HTS vermesi normal. Eylem 122’de geçen rüşvet paralarını teslim alarak rüşvete aracılık ettiğim söyleniyor ama ben kimseyle para alışverişi yapmadım. 8 aydır tutukluyum. Eşimden ayrılmak zorunda kaldım ve 21 sene çalıştığım şirketimde ismim lekendi. Kimsenin benimle ilgili kötü bir yorum yapacağını düşünmüyorum, suçsuzum" şeklinde konuştu.

"TÜM İFADELER TAHMİNE YORUMA DAYALI"

Tutuklu sanık iş insanı Ali Üner, "Benim iddianameden anladığım şu, savcı 'Dosyada itirafçı olan iş adamları rüşvet vermişse, Ali Üner de rüşvet vermiştir' şeklinde bir değerlendirme yapmaktadır. Devamında ise 'Ali Ünlüer'in rüşvet verdiğini ispat edemedik; ancak rüşvet anlaşması yaptığı sabittir' denilmektedir. Öncelikle açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim ki ben kimseye rüşvet vermedim ve bu yönde bir anlaşma yapmadım. Suçsuzum. Dosyada benimle ilgili bulunan toplam 4 kişi var. Bunlar gizli tanık Gürgen ile sanıklar Ümit Polat, Murat Or, Adem Yavuz isimli kişilerdir. Bu kişilerin hiçbirinin benim rüşvet verdiğime ya da rüşvet anlaşması yaptığıma somut, doğrudan ve kesin beyanı yoktur. Tüm ifadeler tahmine, yoruma ve duyuma dayalıdır. Gizli tanık Gürgen, 'Hatırladığım kadarıyla listede Aliler vardı, ancak para alınıp alınmadığını bilmiyorum' demektedir. Ümit Polat, 'Ben para alışveriş süreçlerinde hiçbir zaman yer almadım, bu firma sahiplerinden para alınıp alınmadığını bilmiyorum' demektedir. Murat Or, 'Avrupa yakasından Ali Üner isimli şahsın firmasının önceliklendirildiğini duydum' demektedir. Adem Yavuz ise 'İlknur isimli şahıs daha önceden Üner İnşaat'ta çalışırdı. Ağaç A.Ş.'de göreve başladıktan sonra Ali Üner oradan birçok iş almaya başladı' demektedir. Sayın Başkanım, görüldüğü üzere hiçbir tanık 'Rüşvet verdi', 'Para teslim etti', 'Rüşvet anlaşmasına şahit oldum' şeklinde somut bir beyanda bulunmamıştır. 'Duydum' gibi tamamen varsayım ifadeler kullanmıştır. Adem Yavuz'u hayatımda hiç görmedim, tanımıyorum. Ayrıca Ümit Polat ifadesinde Ali Sukas'ın benden para talep ettiğini ve bu durumu kendisine benim anlattığımı söylemektedir. Bu iddia tamamen gerçek dışıdır. Ben hiçbir zaman Ümit Polat'a 'Ali Sukas benden para istedi' şeklinde bir beyanda bulunmadım. Yalan söylüyor. Kaldı ki ben Ali Sukas ile böyle bir anlaşma yapmış olsaydım, bunu neden gidip Ümit Polat'a anlatayım. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır. Ben Ümit Polat'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma amacıyla böyle bir şey söylediğini düşünüyorum" dedi.

"SAVUNMAMI ONA GÖRE YAPMAK İSTİYORUM"

Tutuklu sanık iş insanı Evren Şirolu ise, "Ümit Polat’ın beyanı, masal anlatır gibi; yeri, zamanı belli olmayan bir şekilde başlamaktadır. Bu ithamın nerede ve ne zaman yapıldığına dair hiç kimse net bir bilgi verememektedir. Bu nedenle Ümit Polat’a bunun sorulmasını istiyorum; savunmamı ona göre yapmak istiyorum. Ümit Polat benim bu söylemi gerçekleştirdiğimi, yeri ve zamanı belli olmayan bu olayda Fidanlıklar Müdürü Kerem Cemil Uzun’un da şahit olduğunu söylemiştir. Ayrıca beni suçladığı hususlar da Mehmet Özdemir isimli şahsı Ankara’ya şikayete gittiğimizi belirterek onu da şahit göstermiştir. Ancak avukatı, az önce tanık ve şahit listesinde bu 2 kişinin ismini zikretmemiştir. Bunun da sorulmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"BEN BU HİKAYEYE YERLEŞTİRİLMİŞİM"

İş insanı Hüsnü Yüksel Tunar savunmasında, "Orman mühendisiyim. Fidanlığı kapatıp daha büyük projelere yöneldim. Büyükşehirle ilk çalışmalarım 1997-1998 yıllarında oldu. İSTAÇ’a 2-3 iş yaptım. Ağaç A.Ş. daha sonra kuruldu. Benim mesleki hayatım Ağaç A.Ş.’den daha yaşlı. 1 Haziran’da telefonla çağırıldım ve ifadeye gittim. Emniyet sorgusunda bana para gönderildiğine ilişkin Kadir Gümüş’ün ifadesi soruldu. Ben bunun doğru olmadığını söyledim. Ayrıca ifademde böyle birşey sözkonusu değil dedim ve tutuklandım. Hukuki olarak bunu karşılığı nedir bilmiyorum. 3,5 ay tutuklu kaldım. Daha sonra ev hapsi kararıyla tahliye oldum. 4 gün sonra polislerle evden alınarak ifadeye götürüldüm ve tutuklandım. Kadir Gümüş 5 kez ifade vermiş. Son ikisi etkin pişmanlık ifadesi. '2024 yılı içerisinde biri 10 bin dolar birisi 15 bin dolar olmak üzere benden para alındı. Bu paraları Hüsnü Yüksel Tunar aldı' demiş. Bir sonraki ifadesinde ise 'Ali Sukas benden para talep etti. Bu talepler karşısında 15 bin dolar, 10 bin dolar ve 12 bin 500 dolar kapalı zarf içerisinde Hüsnü’ye verdim Ali Sukas’a götürdü' demiş. Ben buna dair nasıl savunma yapacağımı bilmiyorum. Keşke gözlerinin içine bakarak sorsam 'Kadir Bey sen neden böyle birşey söyledin' diye. Ben bu hikayeye yerleştirilmişim. Ertan Yıldız’ı hayatımda hiç görmedim. Sıfır görüşme, sıfır baz kaydı. Ben iş insanıyım. İnsanlarla ticaret yapabilirim. Ben 2020’den sonra Ağaç A.Ş. ile evet yoğun olarak çalıştım. Kendi çapımda yapabileceğim işleri yaptım. Niçin böyle bir şey yapayım, menfaatim ne. Neden böyle bir taşımacılık yapayım. Bir makam beklerim, daha fazla iş beklerim. Hiçbir siyasi partiye üye olmadım siyasetle hiçbir alakam yok. Bu fiilleri işlemem için hiçbir neden yok. Ağaç A.Ş. de çok tercih edilen bir alan değildir. Çünkü riski yüksektir. Ali Sukas ile aynı fakülteden mezunuz" şeklinde konuştu.