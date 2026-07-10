İbb Maltepe Çınar Yaşam Kampüsü Açıldı

(İSTANBUL) İBB, kentin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarına bir yenisini ekleyerek Maltepe Çınar Yaşam Kampüsü'nü hizmete açtı. Bünyesinde İBB Kadın, Mahalle Evi, Enstitü İstanbul İSMEK ve Alzheimer Gündüz Bakımevi gibi 4 birimi barındıran kampüs, çocuklardan yaş almış bireylere kadar tüm bölge halkına çok yönlü hizmet sunacak. Açılışta konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletti, emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Maltepe Çınar Yaşam Kampüsü hizmete açıldı. Bünyesinde İBB Kadın, Mahalle Evi, Enstitü İstanbul İSMEK ve Alzheimer Gündüz Bakımevi gibi 4 kritik birimi barındıran dev kampüs, çocuklardan yaş almış bireylere kadar tüm bölge halkına çok yönlü hizmet sunacak. İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın ev sahipliğinde yapılan açılışa, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, İBB ve Maltepe Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan Özçağdaş, vatandaşlara Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ileterek şunları söyledi:

"CUMHURİYET HALK PARTİLİ BELEDİYELER ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORLAR"

"Geçtiğimiz günlerde sizler de takip etmişsinizdir, Eskişehir'de Sayın Genel Başkanımızla böyle bir tesisin açılışındaydım. 19 Haziran'da Sancaktepe'de yine Nuri Başkanla, belediye başkanımız Alper Yeğin'le, genel sekreterimiz, tüm bürokratlarımızla beraber oradaydık ve oradan çıktığımda Ekrem Başkan'a selamınızı götürme şansım olmuştu. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çalışmaya devam ediyorlar. Her tür zulme karşı, gecenin bir yarısı İstanbul İl Başkanlığına saldırabilirsiniz, ertesi sabah Cumhuriyet Halk Partililer gelirler, işlerini yapmaya devam ederler. Her türlü baskıya rağmen çocuklar için burada tesis var, gençler için burada imkan var, kadınlar için var, yaşlılar için var, toplumun tüm kesimleri için imkanlar var"

"UMUT BURADA, YAŞAM BURADA, YÜRÜMEYE DEVAM"

Özçağdaş, "Ekrem İmamoğlu'nun vizyonunda 16 milyon İstanbullunun parasını 4-5 kişiye burs vermek değil, yüz binlerce öğrencimize burs vermek var. Onun vizyonunda kimin ne olduğu belli olmayan bir takım vakıflara kaynakları aktarmak değil, mahallesinde, yerinde o mahallenin tüm insanlarına aktarmak var. Onun vizyonunda sıradan, biçimsiz, estetiği olmayan yapılar değil, aynı bunun gibi örnek olacak ödüllü programlar, ödüllü binalar yapmak var. Dolayısıyla biz arkadaşlarımızın, bürokratlarımızın bütün bu baskıya rağmen, bütün bu engellemelere rağmen yaptıkları her şeyden gurur duyuyoruz. Maltepe çok şanslı, Esin Köymen gibi belediye başkanı olmadan önce de İstanbul için çalışmış, muhafızı olmuş bir belediye başkanı var. Ben bütün herkese hayırlı olmasını diliyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bunu durduramayacaklar. Umut burada, yaşam burada, yürümeye devam" diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan da, açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Maltepe Çınar Yaşam Kampüsü'müzün açılışına hoş geldiniz. Sizlere, bir yılı aşkındır hukuksuz biçimde Silivri'de tutulan, savunma hakkı bile elinden alınmaya çalışılan İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını getirdim. Çarşamba günü, mahkemede yaşananları hepimiz biliyoruz; duyduk, gördük, tüm dünya gördü. Onun için söyleyecek bir şeyim yok. İnşallah bu ülkeye yakışır şekilde süreçler olur bundan sonra. Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney, yol arkadaşlarımızın bir bölümü tahliye oldu. Aramıza hoş geldiler. Bizim talebimiz ve temennimiz Ekrem Başkanımıza ve tüm dostlarımıza kavuşmak."

"EKREM BAŞKANIMIZIN VİZYONUYLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Değerli dostlar, kolay olmayan günlerden geçiyoruz. Ama biliyorum ki bu günler geçecek. Göreceksiniz ki bugünleri de atlatacağız. Hiçbir zulüm, hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmedi, sürmeyecek. Neden böyle dirençliyiz biliyor musunuz? Ekrem Başkanımız bu merkezin temelini atarken şöyle demişti: 'Durmadan çalışırsak millete hizmetin hakkını vermiş oluruz' Çünkü millet oyunu bize verip bizi İstanbul'da birinci parti seçmişse, tarihinin en yüksek oyunu Ekrem İmamoğlu'na ve onun yol arkadaşlarına, belediye başkanlarına vermişse, biz o emeğin, o hizmetin karşılığı olarak daha fazla çalışacaktık; daha fazla çalıştık, daha fazla de çalışmaya devam ediyoruz. Biz gücümüzü halkımızdan almaya, Ekrem Başkanımızın vizyonuyla çalışmaya devam ediyoruz. İstanbul'un muhafızları, Cumhuriyetin çocukları olarak sadece milletimiz için çalışıyoruz, sadece millete hizmet ediyoruz.

"HALKÇI BELEDİYECİLİĞİ, SOSYAL ADALETİ GÖRMEK İSTEYEN HERKES BURAYA BAKSIN"

Cumhuriyetin çocuklarıyız dedik. Bu nedenle bizim her hizmetimizin ardında kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet vardır. Cumhuriyet, her ferdin arkasında devletin şefkatini bulması demektir. Devlet, her yurttaşına eşit davranmalıdır, eşit hizmet götürmelidir. Biz de devletin bir kurumu olarak tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Ekrem Başkanımızla birlikte hizmete açtığımız 14 yaşam merkezini ve bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Maltepe Çınar Yaşam Kampüsü'nü de bu felsefeyle inşa ettik. Neden buraya yaşam kampüsü dediğimizi özellikle anlatmak isterim. Bu bir vizyon. Bu bir millet sevgisi, bu bir vatandaş sevgisi, bu bir dünyaya bakış, bu bir insana bakış felsefesi. Burayı tasarlarken mimari kurgusunu da çok özel bir yaklaşımla ele aldık. Tüm birimlerimizi ortak bir sosyal teras etrafında buluşturduk. Bir yanda bu ülkeye ömrünü adamış, yaş almış çınarlarımız şefkatle ağırlanacak; bir yanda bir annemiz meslek öğrenip kendi ayakları üzerinde durmak için güçlenecek; yan salonda bir gencimiz dünya dillerini öğrenip geleceğe hazırlanacak. Halkçı belediyeciliği, sosyal adaleti görmek isteyen herkes buraya baksın. Halkçı belediyeciliği, sosyal adaleti görmek isteyen herkes aslında 7 yıl boyunca İstanbul'da yapılan, tüm Türkiye'ye ve dünyaya örnek olan projelere baksınlar. Eğer göremiyorlarsa tabii ki her zaman biz her ortamda bunu anlatmaya hazırız.

"İBB'NİN İLK ALZHEİMER GÜNDÜZ YAŞAM EVİNİ BURADA HİZMETE AÇIYORUZ"

Kampüsümüzde çok kıymetli bir ilke de imza atıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk Alzheimer Gündüz Yaşam Evi'ni burada hizmete açıyoruz. Ülkemizde şu an yaklaşık 700 ila 800 bin arasında Alzheimer hastası var. Diğer demans türlerini de eklediğimizde bu sayı 1 milyonu aşıyor. Peki biz bunları yalnız mı bırakacağız? Asla hayır. Çünkü biz her yaş almışa bakınca kendi anamızı, kendi babamızı görüyoruz. Bu zorlu süreçlerle mücadele eden büyüklerimizin ve ailelerinin omuzlarındaki yükü çok iyi biliyoruz. Merkezimizde büyüklere; el sanatlarından müziğe, hafıza aktivitelerinden hobi mutfağına ve fiziksel sağlıklarını destekleyecek spor salonuna kadar çok özel alanlar hazırladık. Büyüklerimizin sağlıklı yaş alma süreçlerini desteklerken, fedakar hasta yakınlarımıza da dinlenebilecekleri bir alan sunuyoruz.

"KAMPÜSÜMÜZ BÜNYESİNDE 16. İBB KADIN HİZMET MERKEZİ'MİZİ AÇIYORUZ"

Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği toplumsal kalkınma, kadının ve üretimin hayatın merkezinde olmasıyla mümkündür sözünü şiar edindik. Kadınların hayatın ve üretimin her alanında hak ettiği yeri alması amacıyla kampüsümüz bünyesinde 16. İBB Kadın Hizmet Merkezi'mizi açıyoruz. Kadın bizim baş tacımız, evimizin direği. Dolayısıyla kadına hizmet etmek bizim için bir ibadet. Bu alanda kadınlar, ihtiyaç duydukları her türlü psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetini tek çatı altında alabilecekler. İBB kadın merkezlerimizden şimdiye dek 74 bin vatandaşımız faydalanndı. Kampüsümüzün ikinci katında çağın gereksinimlerine uygun, istihdam odaklı Enstitü İstanbul İSMEK'ler yer alıyor. Komşularımıza, özellikle de gençlerimize bilişimden muhasebeye, grafik tasarımından yabancı dillere kadar 21 farklı eğitim programını tamamen ücretsiz olarak sunuyoruz. Yani verdiğimiz hizmet ücretsiz.

"ESİN KÖYMEN İLE TAM BİR UYUM VE ORTAK VİZYONLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

2019'dan bu yana İstanbul'umuzda tam 45 Enstitü İstanbul İSMEK kazandırdık. Yani ortalama yıllık 6 tane. Burada mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini canlandırıyoruz. Burada sadece insanlara meslek edindirmiyoruz, insanların evden çıkmalarını sağlıyoruz, sosyal hayata girmelerini sağlıyoruz. Şimdiye dek mahalle evlerimizden de 88 binden fazla vatandaşımız faydalandı. Binamızın altındaki 29 araçlık kapalı otoparkımızla da bölge sakinlerimizin park ihtiyacını kolaylaştırıyoruz. 8 yaşam merkezimizin inşaatına da devam ettiğimizi buradan gururla söylüyorum. Göreve geldiğimizden bu yana her ilçemiz gibi Maltepe için de çok çalıştık. Kilometrelerce atık su, içme suyu ve yağmur suyu hattı döşeyerek ilçemizin kronik su baskınları sorunlarına kalıcı çözümler sunduk. M8 Bostancı-Parseller metro hattını tamamlayarak Maltepe'yi modern raylı sistem ağımıza bağladık. Alt geçitler ve yol düzenlemeleri düzenlemeleriyle ilçe trafiğimizi büyük ölçüde rahatlattık. Üniversiteli gençlerimiz için Maltepe Kız Öğrenci Yurdu'muzu açtık. İlçemize Adalet Meydanı, Cumhuriyet Meydanı gibi meydanı düzenledik ve hizmete sunduk. Çamaşırcı Dere Yaşam Vadisi'nin birinci etabını açtık. Yüksek kesimlerin su ihtiyacını tamamen güvenceye alacak olan Gülsuyu İçme Suyu Deposu inşaatını çok yakında tamamlayarak hizmete açıyoruz. KİPTAŞ eliyle yürüttüğümüz kentsel kentsel dönüşüm çalışmalarımızla riskli yapıları komşularımızla uzlaşı içinde tek tek yeniliyor, ailelerimizi depreme dayanıklı, huzurlu yuvalarına kavuşturuyoruz. Maltepe'mizin çalışkan belediye başkanı Sayın Esin Köymen ile tam bir uyum ve ortak vizyonla çalışmayı sürdürüyoruz. Onunla çalışmak beni mutlu ediyor çünkü o da memleketini çok seviyor. Maltepe'yi çok seviyor, İstanbul'u çok seviyor."

"MALTEPE ÇINAR YAŞAM MERKEZİMİZ HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Kıymetli misafirler, bizim belediyecilik anlayışımız her bir insanımızın yüzündeki tebessümü, bir çocuğun neşesini, bir annenin iç huzurunu büyütmektir. Biz işte belediyecilik deyince bunu anlıyoruz. Yaşanan ekonomik zorlukların, ailelerimizin omuzlarındaki yüklerin farkındayız. İşte bu yüzden dayanışmayı büyütmek için gece gündüz gayret gösteriyoruz. Maltepe Çınar Yaşam Merkezimiz hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel eserin yapımında emeği geçen, projelendiren, harcını koyan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

"YOL ARKADAŞI OLMAKTAN GURUR DUYDUĞUM EKREM İMAMOĞLU'NA BURADAN SELAM OLSUN"

İstanbul'un seçilmiş belediye başkanına, 15,5 milyon insanların oyuyla cumhurbaşkanı adayı ilan edilen cumhurbaşkanı adayımıza ve de 25 milyonun üstünde imza atarak yurttaşlarımızın 'Benim adayım odur ve onu dışarı bırakın' diyen yurttaşlarımızın desteklediği, benim de yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğum Ekrem İmamoğlu'na buradan selam olsun"

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen de konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"BÜYÜK BİR MUTLULUKLA GÖRÜYORUZ Kİ O HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"

"Bugün dayanışmanın, sosyal belediyeciliğin ve kamusal hizmet anlayışının somut bir eserini Maltepeli komşularımızın hizmetine sunuyoruz. Bundan tam iki yıl önce, 22 Mayıs 2024 tarihinde büyük bir heyecanla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte bu merkezin temelini attığımızda, aslında bir bina değil; insanların yaşamına dokunacak, her yaştan komşumuzun kendine yer bulacağı bir yaşam kampüsünün ilk adımını atıyorduk. O gün burada kurduğumuz hayal; çocukların güvenle büyüdüğü, kadınların güçlendiği, yaş almış büyüklerimizin yalnız bırakılmadığı, eğitimin, üretimin, dayanışmanın ve komşuluğun aynı çatı altında buluştuğu bir yaşam kampüsüydü. Bugün büyük bir mutlulukla görüyoruz ki o hayal gerçeğe dönüştü. Bu nedenle öncelikle, bu projenin hayata geçirilmesindeki vizyonu ve kararlılığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Kendisi bugün bizimle olamasa da ortaya koyduğu sosyal belediyecilik anlayışı, İstanbul'un dört bir yanında olduğu gibi Maltepe'de de büyümeye ve kentimize değer katmaya devam ediyor. Bu eser, kişilerin değil; kamu sorumluluğunun, kurumsal devamlılığın ve birlikte üretme iradesinin eseridir."

"BİZİM İÇİN BELEDİYECİLİK; İNSANLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAKTIR"

Biz sosyal belediyeciliği yalnızca altyapı yatırımları yapmak olarak görmüyoruz. Bizim için belediyecilik; insanların hayatını kolaylaştırmaktır. Çocukların geleceğine yatırım yapmaktır. Kadınların yaşamını güçlendirmektir. Yaş almış büyüklerimize güvenli ve nitelikli hizmet sunmaktır. Gençlerin eğitimine, üretimine ve umuduna katkı sağlamaktır. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Maltepe Çınar Yaşam Kampüsü tam da bu anlayışın ürünüdür. Yaklaşık yedi bin iki yüz kırk metrekarelik kullanım alanına sahip bu kampüste, çocuklardan yaş almış büyüklerimize kadar farklı yaş gruplarına hitap eden pek çok hizmet aynı çatı altında buluşuyor. Yuvamız İstanbul ile çocuklarımız çağdaş eğitim olanaklarına kavuşacak. Enstitü İstanbul İSMEK ile komşularımız yeni meslekler edinecek, kendilerini geliştirecek. İBB Kadın birimi kadınların sosyal yaşama katılımını destekleyecek. Mahalle Evimiz dayanışmanın ve komşuluk kültürünün güçlendiği ortak yaşam alanlarından biri olacak. Bu merkezin en kıymetli bölümlerinden biri ise hiç kuşkusuz Alzheimer Gündüz Yaşam Evi olacak. Alzheimer yalnızca hastayı değil, bütün aileyi etkileyen zorlu bir yaşam süreci. Bugün binlerce ailemiz büyük bir özveriyle sevdiklerinin bakımını üstleniyor. Biz biliyoruz ki bu yük yalnızca ailelerin omuzlarına bırakılamaz. Bu nedenle burada hizmet verecek Alzheimer Gündüz Yaşam Evi; yaş almış büyüklerimizin gün içerisinde güvenli, sağlıklı ve sosyal bir ortamda vakit geçirebileceği, aynı zamanda ailelerinin de nefes almasını sağlayacak çok önemli bir sosyal destek merkezi olacak.

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek dev kompleksin açılışı resmen yapıldı. Daha sonra İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve beraberindekiler, Çınar Yaşam Kampüsü'nde incelemelerde bulunarak vatandaşları ziyaret etti. Tören, toplu anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.