İbb, Tüm Birimleriyle Ramazan Bayramı'na Hazır... İbb Bünyesindeki Toplu Taşıma Araçları Ücretsiz Olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tüm birimleriyle Ramazan Bayramı'na hazır. Bayramda İBB ekipleri sahada olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri de bayram süresince İBB'nin işlettiği toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.
İBB, İstanbulluların Ramazan Bayramı'nı rahat ve güvenli geçirebilmesi için önlemlerini aldı. 10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkartlılar, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek. İETT, bayramda gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları da göreve dahil edecek.
SEFERLER CUMARTESİ TARİFESİNE GÖRE YAPILACAK
Metro İstanbul'da bayram boyunca seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00-00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
CUMA GECESİ METRO HİZMET VERECEK
12 Nisan Cuma günü, M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı- Bağcılar, M2 Yenikapı- Hacıosman, M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar- Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü.-Hisarüstü ve M7 Yıldız- Mahmutbey metro hatlarında gece metrosu uygulaması hizmet verecek. Bayram boyunca hatlarda günlük 2 bin 200'ü aşkın işletme, güvenlik ve temizlik çalışanları, olası arızalara müdahale etmek üzere ise günlük 176 teknik personel görev yapacak.
ŞEHİR HATLARI DA HAZIR
Şehir Hatları'nda da sefer tarifesinde yer alan pazar, resmi tatil günleri tarifesi uygulanacak. İBB Deniz Taksiler 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca bayram boyunca vapurlarla Kuzguncuk İskelesi, Moda İskelesi, Kadıköy İskelesi, Beşiktaş İskelesi ile Çubuklu Arabalı Vapur İskeleleri'nde yer alan Vapur Kafeleri hizmette olacak. Şehir Hatları'nda, bugün ve bayram boyunca toplam 2 bin 831 personel görev yapacak.
ZABITA, İSKİ EKİPLERİ VE İSTANBUL İTFAİYESİ 7/24 GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAK
İstanbulluların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, İSKİ arıza ve İstanbul İtfaiye ekipleri bayram tatili boyunca 7/24 görevlerinin başında, kesintisiz hizmete devam edecek.
BUSFORUS SEFERDE OLACAK
İki kıtayı bir yolculukta birleştiren BUSFORUS, bayram süresince sabah 10.00 ve akşam 17.00 arasında her saat başı seferlerini gerçekleştirmeye devam edecek.
SINIRSIZ İBB WİFİ
İstanbullular, İstanbul Senin uygulaması üzerinden her noktada ulaşılabilen ücretsiz ve güvenli İBB Wi-Fi hizmetini bayramda da sınırsız olarak kullanabilecek. Ayrıca hizmetlerin aksamaması için nöbetçi personel ile teknik hizmetler sağlanacak.
SPOR TESİSLERİ BAYRAMIN 3'ÜNCÜ GÜNÜ AÇIK
Spor İstanbul'a bağlı tesisler, 10-11 Nisan bayramın 1 ve 2'nci günü kapalı olacak. Spor İstanbul tesisleri, bayramın 3'üncü günü 12 Nisan itibarıyla tüm branşlarda normal çalışma düzenine dönecek.
BAYRAM, İSTANBUL LALESİ İLE RENKLENECEK
İBB Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, bayramı süresince İstanbul genelinde yaklaşık 80 milyon metrekare alanda 966 personel ve 143 araç ile sahada olacak. İstanbul'un parkları, bahçeleri, yürüyüş yolları, yaşam vadileri, koruları, mesire alanları, sahil hatları, orta ve yan refüjleri gibi alanlarda İstanbullulara aktif kullanım sunmak amacıyla temizlik, bakım, yeşil alanların sulama işlemleri, çim alanların biçimi ve çöplerin nakli gibi çalışmaları yürütecek. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl nisan ayında düzenlenen Lale Bayramı, 1-30 Nisan tarihleri arasında Emirgan Korusu, Gülhane Korusu, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ile Hıdiv Korusu'nda gerçekleşecek.
SAĞLIK HİZMETLERİ AKSAMAYACAK
İBB Evde Sağlık Birimi, bugün de dahil olmak üzere bayram boyunca saha hizmetini kesintisiz sunacak. Edirnekapı Evde Sağlık Hizmetleri, Güzeltepe Evde Sağlık Hizmetleri ile Esenyurt Evde Sağlık Hizmetleri'nde her birimde bir hemşire ve bir destek personeli planlanarak, toplam 6 personel ve 3 araç şeklinde üç ekip saha çalışmasını sürdürecek. Üsküdar Evde Sağlık Hizmetleri ile Kartal Evde Sağlık Hizmetleri'nde her birimde bir hemşire ve bir destek personeli, toplam dört personel ve iki araç şeklinde, ikişer ekip saha çalışmalarında yer alacak. Bugün ve bayram süresince Evde Sağlık Hizmetleri, Avrupa ve Anadolu Yakası olarak toplamda 5 sağlık ekibi, 10 personel ve 5 araçla sahada aktif görev alacak.
DARÜLACEZE'DE BAYRAM ETKİNLİĞİ
Çarşamba günü saat 14.30'dan itibaren Darülaceze sakinleri ve çalışanlarının katılımıyla Kayışdağı Yerleşkesi içerisinde açık havada bayramlaşma programı gerçekleştirilecek. Program kapsamında ikram, canlı müzik dinletisi yapılacak, Darülaceze'nin yaş almış sakinlerinin bayramları kutlanacak. Her birine bayram hediyesi takdim edilecek.
CAMİLERDE VE KABRİSTANLARDA HAZIRLIK
İBB İşletmeler Müdürlüğü, 3 mobil araç ve 6 personeli ile Sultanahmet Camii, Eyüp Sultan Camii ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde bayram namazı sonrası çorba ve sandviç ikramında bulunacak. Edirnekapı Şehitliği'nde de çorba ve sandviç ikramı olacak. İBB ekipleri, bayram ziyaretleri için mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Ayrıca bugünden itibaren ziyaretçilere lokum da ikram edilecek. İBB ekipleri, mezarlık ve cami çevrelerinde yıkama ve temizlik hizmetlerini de tamamladı. Anadolu yakasında 30 adet mezarlık ve 40 adet cami çevresi, Avrupa yakasında ise 50 adet mezarlık ve 45 adet cami çevresinde yıkama, süpürme faaliyetleri tamamlandı.
EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE AİLE BAYRAMLAŞMASI
İBB, Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne ait tüm birimlerin desteği ile Edirnekapı Şehitliği'nde bugün ile bayramın birinci gün Kara Şehitliği, Hava Şehitliği, Polis Şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği'ne gelenlere lokum, karanfil, Türk bayrağı, çocukları ile gelen ailelere ise oyuncak hediye edecek. Bayramın 2'nci günü Eyüpsultan, Bayrampaşa, Sancaktepe, Üsküdar ilçelerinde ev ziyaretleri yapılacak. Şehit yakınlarının bayramları kutlanacak.
BAYRAMDA ÇOCUKLARA YÖNELİK ATÖLYE ÇALIŞMASI
İBB Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından bayramda Sarıyer, Fatih ve Kadıköy ilçelerinde çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları düzenlenecek.
Son Dakika › Güncel › İbb, Tüm Birimleriyle Ramazan Bayramı'na Hazır... İbb Bünyesindeki Toplu Taşıma Araçları Ücretsiz Olacak - Son Dakika
Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Ramazan Bayramı'nın 1. günü Tekkeköy İlçe Meydanı'nda yapılacak bayramlaşmaya tüm vatandaşları davet etti. Başkan Candal, bayramın sevgi ve saygıyı pekiştirmek, kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirtti.
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi ise sevenlerinden dua istedi.
Hamas yöneticisi Sami Ebu Zuhri, Türkiye ile Hamas arasındaki ilişkileri övgüyle nitelendirerek Türkiye'nin Gazze'ye verdiği diplomatik ve insani yardımları takdir ettiğini belirtti. Ebu Zuhri, Türkiye'nin Gazze'deki savaşın durmasını sağlamak için liderlik edebileceğini ve Hamas ile Filistin halkına büyük hizmet ettiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini ve müzakerelerin sonuçsuz kaldığını ifade etti.
Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Suudi Arabistan uyruklu A.S.A.'nin uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisi üzerine yapılan aramada, 68 gram plaka esrar, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatları ve terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzurun tesis edilmesini temenni etti. Büyükgöz, bayramların insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günler olduğunu belirtti ve insanlara hoşgörüyle yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Filistin'de akan kanın durması ve İslam coğrafyasında barışın sağlanması için dua etti ve tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularıyla tebrik etti.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Dervişoğlu, partinin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, önümüzdeki süreçte tüm arkadaşların bu sorumlulukla hareket edeceğine inandığını söyledi. Ayrıca adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarede bulunduğunu ve diğer önemli siyasi figürlerle de görüştüğünü ifade etti. Dervişoğlu, fazla adayla kongreye gidilmesinin bir sıkıntıya yol açmayacağını ve hangi adayın kazanırsa kazansın İYİ Parti'nin kaybedeceği bir durum olmayacağını belirtti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen otomobil ve motosiklet kazasında hayatını kaybeden 1'i çocuk 3 kişi defnedildi. Yavuz Yamuç için Gümüşler Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Diğer kazada hayatını kaybeden Yusuf Yusmak'ın cenazesi Güzelköy Mahallesi'nde, Mehmet Fışkınlı'nın cenazesi ise Yahşiler Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazada sürücüler Fışkınlı ve Yusmak ile motosikletteki Yamuç hayatını kaybetmişti.
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