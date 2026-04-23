İçişleri Bakanı Çiftçi'den, Mansur Yavaş Açıklaması: "7 Konuda Soruşturma İzni Verildi. Halen 11 Araştırma ve Ön İnceleme Süreci Devam Ediyor"

23.04.2026 14:13  Güncelleme: 15:16
(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dönemine ilişkin müfettiş önerileri doğrultusunda yedi konuda soruşturma izni verildiğini, bunların ikisinin Danıştay tarafından kaldırıldığını, ikisinin halen Danıştay incelemesinde bulunduğunu, üç dosyada ise karar sonrası işlemlerin sürdüğünü belirterek, "25 iddiada ise Sayın Yavaş'ın imzası, onayı veya talimatı tespit edilemediği için soruşturma izni verilmedi. Ayrıca 18 konuda suç unsuruna rastlanmadı. 13 tevdi raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, bir tevdi raporu Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderildi. İki tazmin raporu da belediyeye iletildi. Halen 11 araştırma ve ön inceleme süreci devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileriyle, Ankara Vilayetler Evi'nde biraraya geldi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi, kasten öldürme gibi insan hayatını hedef alan suçlarda temel önceliklerinin, her olayın aydınlatılması ve faillerin adalete teslim edilmesi olduğunu belirterek, "2003'ten bugüne, yani AK Parti Hükümetimiz döneminde meydana gelen kasten öldürme olaylarının yüzde 97,2'si aydınlatıldı. Özellikle faili meçhul dosyalarda son yıllarda çok ciddi bir düşüş sağladık. 2023, 2024, 2025 yıllarında ve 2026'nın ilk döneminde faili meçhul olay kaydı bulunmuyor. Bu sonuç, kriminal kapasitenin güçlenmesinin, olay yeri inceleme kabiliyetinin gelişmesinin ve emniyet-jandarma koordinasyonunun kuvvetlenmesinin somut sonucudur" diye konuştu.

Faili firar dosyalarında da mücadelelerinin kesintisiz sürdüğünü kaydeden Bakan Çiftçi, bu kapsamda, 262 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını, 94 kişi için kırmızı bülten görüşü sorulduğunu, yurt içinde ya da yurt dışına kaçmış faillerin yakalanması için ulusal ve uluslararası bütün mekanizmaları devreye aldıklarını söyledi. Çiftçi, "Hiçbir dosya sahipsiz değildir; her olay sonuna kadar takip edilir. Kasten öldürmede hiçbir dosyayı sahipsiz bırakmıyoruz; her failin peşine düşüyor, adalete teslim ediyoruz" dedi.

"2026'yı yeni nesil suç örgütleriyle mücadele yılı ilan ettik"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütleri olarak tanımladıkları yeni sokak çetelerine ilişkin çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

Bu "Yeni Nesil Suç Örgütleri"nin, hem asayişi bozan hem de mahalle huzurunu hedef alan, gençleri suça sürükleyen ve şehir güvenliğini tehdit eden yapılar olduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Biz bu yılı açık ve net bir iradeyle 'Yeni Nesil Suç Örgütleri' ile mücadele yılı ilan ettik. Çünkü bugün ortaya çıkan yapılar, geçmişin klasik mafya yapılarından farklı özellikler taşıyor. Kendilerine çizgi film karakterlerinden ya da takma isimlerden esinlenerek adlar veriyorlar. Gösterişi, sosyal medya görünürlüğünü ve korku yaymayı bir yöntem olarak kullanıyorlar. Yaş ortalamaları düşüyor, hızlı para kazanma hevesi öne çıkıyor. Dijital platformları hem propaganda hem de suç gelirleri bakımından daha yoğun kullanıyorlar. Sabit merkezleri zayıf, örgütsel bağları daha gevşek, hareket tarzları daha öngörülemez. Bu nedenle bunlarla mücadele de klasik yöntemlerle sınırlı kalamaz. 2025 yılında 652 organize suç çetesine yönelik bin 730 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 14 bin 75 şahıs gözaltına alındı, 7 bin 659 şahıs tutuklandı, 3 bin 463 şahıs hakkında adli kontrol işlemi yapıldı."

"2026, sokak çetelerine alan bırakmadığımız yıl olacaktır"

1 Ocak–16 Nisan döneminde 274 organize suç çetesine yönelik 676 operasyon yaptık. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 222 çeteye yönelik 556 operasyondu. Yani hem operasyon sayımızı hem de darbe indirdiğimiz yapı sayısını artırdık. Aynı dönemde 4 bin 963 şahıs gözaltına alındı, 2 bin 219 şahıs tutuklandı, bin 129 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyon yapılan suç çetelerinin;  191 KOM, 41 narkotik ve 42 siber bağlantılı organize suç örgütlerinden oluşuyor. TCK 220 kapsamında mevcut planlı dosya sayısı da 489. Sokaklarımızı, mahallelerimizi ve gençlerimizi bu yapılara teslim edemeyiz. 2026, sokak çetelerine alan bırakmadığımız yıl olacaktır; mahallelerimizin huzurunu suç örgütlerine teslim etmeyeceğiz."

Ruhsatsız silahlar

Çiftçi, ruhsatsız silah meselesinin, doğrudan kamu düzenini, vatandaşın güvenliğini ve toplumsal huzuru etkileyen bir başlık olduğunu, bu nedenle bu konuda mücadeleyi tavizsiz sürdürdüklerini belirtti. 2024'te 111 bin 131 ruhsatsız silah yakalandığını, 123 bin 739 şahıs hakkında işlem yapıldığını, geçen yıl 110 bin 470 ruhsatsız silah ele geçirildiğini ve 119 bin 469 şahıs hakkında işlem tesis edildiğini aktaran Çiftçi, bu yıl 1 Ocak–16 Nisan 2026 arasında ise 32 bin 523 silah yakalandığını, 33 bin 120 şahsa işlem yapıldığını bildirdi.

Silah türlerine göre, 14 bin 226 tabanca, 6 bin 170 kurusıkı tabanca, 11 bin 554 av tüfeği ve 573 uzun namlulu silahın ele geçirildiğini ifade eden Çiftçi, "Her silah bizim için doğrudan bir güvenlik meselesidir. Sokakta korku oluşturan, suçta kullanılma riski taşıyan hiçbir silaha müsamaha göstermiyoruz. Emniyetimiz ve jandarmamız ruhsatsız silahı kaynağında tespit etmek, ele geçirmek ve sorumluları adli mercilere teslim etmek için aralıksız çalışıyor. Ruhsatsız silaha karşı tavrımız açıktır; nerede olursa olsun bulur, ele geçirir, adaletin önüne çıkarırız" dedi.

"Belediyelere yönelik soruşturmalar siyasi değil"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, belediyelere yönelik soruşturmalarla ilgili de konuştu.

Bakanlığın belediyelere yönelik işlemlerinin, siyasi aidiyete göre değil, ihbar, şikayet, teftiş ve denetim sonuçlarına göre yürütüldüğünü söyleyen Çİftçi, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinden 17 Nisan 2026 tarihine kadar 3 bin 309 araştırma ve inceleme yürütüldüğünü, bunların bin 535'i hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi. Burada mükerrer dosyalar da bulunduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yani aynı belediye hakkında birden fazla soruşturma söz konusu olabiliyor. Dağılıma baktığımızda 677'si AK Partili belediyelerle ilgili. 371'i CHP'li, 128'i MHP'li, 18'i DEM Partili, 9'u İYİ Partili, 332'si de diğer partilere mensup belediyelerle ilgili. Bu veriye göre en fazla soruşturma izni verilen belediyeler AK Partili belediyelerdir. Yaklaşık toplamın yüzde 44'üne tekabül ediyor. Bu tablo bile tek başına 'sadece muhalefet belediyeleri hedef alınıyor' iddiasının gerçekle örtüşmediğini gösteriyor."

Mansur Yavaş dönemine ilişkin işlemler

Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dönemini kapsayan sürece ilişkin de bilgi verdi. Mansur Yavaş'ın görev dönemini kapsayan yaklaşık yedi yılda toplam 49 araştırma ve ön inceleme onayı verildiğini, 23 ön inceleme raporu düzenlendiğini, 32 iddia konusu değerlendirildiğini bildirdi.

Müfettiş önerileri doğrultusunda yedi konuda soruşturma izni verildiğini belirten Çiftçi, bunların ikisinin Danıştay tarafından kaldırıldığını, İkisinin halen Danıştay incelemesinde bulunduğunu, üç dosyada ise karar sonrası işlemlerin sürüdüğünü kaydetti. Bakan Çiftçi, şöyle konuştu:

"25 iddiada ise Sayın Yavaş'ın imzası, onayı veya talimatı tespit edilemediği için soruşturma izni verilmedi. Ayrıca 18 konuda suç unsuruna rastlanmadı. 13 tevdi raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, bir tevdi raporu Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderildi. İki tazmin raporu da belediyeye iletildi. Halen 11 araştırma ve ön inceleme süreci devam ediyor."

Dolayısıyla burada yapılan işlem siyasi değil, iddia, inceleme, müfettiş raporu ve hukuk süreci temelinde yürüyen idari bir mekanizmadır.

Ayrıca burada altını çizmek gerekir ki, İçişleri Bakanlığımızca verilen soruşturma izinleri nihai hüküm niteliği taşımaz. Bu kararlar, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun çerçevesinde alınan idari kararlardır ve yargı denetimine tabidir. Nitekim bu süreçlerde Danıştay incelemesi söz konusudur. Son sözü söyleyecek olan merci, bağımsız ve tarafsız yargıdır. Belediyelerle ilgili süreçlerde ölçümüz, hukuktur; aidiyet değil, iddia ve delildir."

(SON)

Kaynak: ANKA

