İçişleri Bakanı: Sibergöz-45 Operasyonunda 38 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Sibergöz-45 Operasyonunda 38 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde düzenlenen 'Sibergöz-45' operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve bilişim sistemine girme suçlarıyla ilgili 31 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları depolayan ya da paylaşan 7 şüpheli de yakalandı.

14.06.2024 08:39
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve bilişim sistemine girme suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-45" operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Kayseri, İzmir, İstanbul, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Mardin, Gaziantep, Sakarya, Samsun, Bursa, Yozgat, Şanlıurfa, Kırklareli, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Muğla'da, sosyal medya platformu üzerinden "yatırım yoluyla yüksek kazanç vaadi" ilanları verip vatandaşları dolandırdığı tespit edilen ve hesaplarında 63 milyon 500 bin lira işlem hacmi bulunan 31 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Çocuk Koruma Sistemi (CPS) ile Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) isimli uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalarda ise çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayarlarına depolayan ya da paylaşıma sunarak çevrimiçi müstehcenlik suçunu işlediği tespit edilen 7 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Sibergöz-45 Operasyonunda 38 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Sibergöz-45 Operasyonunda 38 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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