İçişleri Bakanı: Teröristlerin sakladığı mağaralar ve sığınaklar imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı: Teröristlerin sakladığı mağaralar ve sığınaklar imha edildi

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-37' operasyonlarında teröristlerin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla sakladığı 92 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

10.05.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde teröristlerin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-37" operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "BOZDOĞAN-37" operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini, operasyonlarda çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Resmi X hesabı üzerinden operasyona dair bilgi veren Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 481 Tim, 6 bin 195 jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Muş, Siirt, Hatay, Tunceli, Bingöl, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca "BOZDOĞAN-37" operasyonları gerçekleştirildi." dedi.

Operasyonlar, Şırnak Merkez, Gabar, Cudi/Tuşimiya, Silopi, Beytüşşebap, Muş Merkez, Varto, Eruh, Hassa, Nazımiye, Hozat, Pülümür, Genç, Nusaybin, Tatvan, Lice, Başkale, Hizan, Çukurca ve Yüksekova kırsalında gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı: Teröristlerin sakladığı mağaralar ve sığınaklar imha edildi
Kaynak: ANKA

Güvenlik, Terör, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Teröristlerin sakladığı mağaralar ve sığınaklar imha edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
08:23 AK Parti’nin “Neden oy vermediniz“ anketinde çarpıcı sonuç Vatandaş ekonomiden oldukça dertli AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli
08:23 ABD, İsrail’e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi “Gazze Hiroşima olsun“ ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi! "Gazze Hiroşima olsun"
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:04 Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni Arda Güler için transfer savaşı veriyor Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni Arda Güler için transfer savaşı veriyor
10:55 Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu
10:47 Mehmet Şimşek: Altına ithalatına kota getirdik, çıkar çevreleri memnun değil Mehmet Şimşek: Altına ithalatına kota getirdik, çıkar çevreleri memnun değil
10:43 Yerel seçimlere dair çarpıcı araştırma: AK Parti neden kaybetti, CHP nasıl kazandı Yerel seçimlere dair çarpıcı araştırma: AK Parti neden kaybetti, CHP nasıl kazandı?
10:41 Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti
10:40 Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki arkadaştan son bakış Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki arkadaştan son bakış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 11:51:57. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Teröristlerin sakladığı mağaralar ve sığınaklar imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement