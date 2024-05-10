İçişleri Bakanı: Teröristlerin sakladığı mağaralar ve sığınaklar imha edildi

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(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde teröristlerin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-37" operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "BOZDOĞAN-37" operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini, operasyonlarda çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Resmi X hesabı üzerinden operasyona dair bilgi veren Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 481 Tim, 6 bin 195 jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Muş, Siirt, Hatay, Tunceli, Bingöl, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca "BOZDOĞAN-37" operasyonları gerçekleştirildi." dedi.

Operasyonlar, Şırnak Merkez, Gabar, Cudi/Tuşimiya, Silopi, Beytüşşebap, Muş Merkez, Varto, Eruh, Hassa, Nazımiye, Hozat, Pülümür, Genç, Nusaybin, Tatvan, Lice, Başkale, Hizan, Çukurca ve Yüksekova kırsalında gerçekleştirildi.