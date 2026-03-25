Üye Girişi
Son Dakika Logo

İçme Suyu Doluluk Oranı Yükseldi

25.03.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçme suyu barajlarının doluluk oranı son yağışlarla %56'ya ulaştı, depolama miktarı 50 milyar m³.

1- İçme suyu barajlarındaki doluluk oranı son yağışlarla yüzde 56'ya ulaştı

Ekim 2025'ten itibaren alınan yağışların hem uzun yıllar ortalamasına hem de geçen yıla göre artması dolulukta etkili oldu

Depolama tesislerinde 23 Mart 2025 itibarıyla 40,8 milyar metreküp depolama ve yüzde 43 aktif doluluk bulunurken bu yıl aynı tarihte depolama miktarı 50 milyar metreküp, doluluk oranı da yüzde 52,7 olarak kaydedildi

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

2- Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 400 bine yaklaştı

Artışını sürdüren hibrit otomobil sayısı da şubat ayı itibarıyla 741 bin 149'a çıktı

(Serhat Tutak/Ankara)

3- İleri malzemeler ve batarya teknolojileri projelerine uluslararası destek

Avrupa ileri malzemeler ekosisteminin güçlendirilmesi, malzeme bilimi ve batarya teknolojileri alanlarında uluslararası araştırma ve yenilik projelerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen M-ERA.NET Projesi kapsamında çağrıya çıkıldı

Türkiye'den TÜBİTAK'ın koordinasyonunda yürütülen çağrı kapsamında, enerji, sürdürülebilirlik ve elektronik uygulamalara yönelik yenilikçi fonksiyonel malzemeler ile yüzey kaplamalarının geliştirildiği projelere 200 bin avroya kadar destek verilecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Küresel deniz ticareti rotası Ümit Burnu'na yönelirken, Güney Afrika lojistik sınavı veriyor

Güney Afrika liman altyapısı ve denizcilik hizmetlerinden sorumlu kamu kuruluşu Transnet Ulusal Liman Otoritesi (TNPA): "(Güney Afrika) talep üzerine yönlendirilen gemilerin güvenli geçişini kolaylaştırmaya hazırdır"

Stellenbosch Üniversitesi Afrika'da Güvenlik Yönetişimi ve Liderlik Enstitüsü (SIGLA) Araştırma Koordinatörü Emeritus Prof. Dr. Francois Vrey: "Her iki durumda da gemiler denizde bekleyemez veya sürekli eskortla ilerleyemez, rotayı güneye kırmak zorundalar"

(Murat Özgür Güvendik/Cape Town) (Fotoğraflı)

5- Sektör temsilcileri tek kullanımlık plastik ürünlere yönelik düzenlemeyi değerlendirdi

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz: "Önümüzdeki dönemde tek kullanımlık ürün üreten işletmeler, üretimlerini farklı plastik ürün gruplarına kaydırabilecek veya geri dönüştürülebilir alternatif malzemelere yönelerek üretim süreçlerini dönüştürebilecek"

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu: "Çevreyi koruyan ve özel koşulları gözeten bir yaklaşımla, geri dönüşüm altyapısını güçlendirecek çözümler üretmede daha başarılı olacağımıza inanıyorum"

KASAD Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran: "(Tek kullanımlık plastiklerin yerine) Geri dönüştürülebilir ikame malzemeler geliştirildi bile ve geliştirilme süreçleri devam edecek"

(Uğur Aslanhan-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

6- Yerli üretim eskrim ekipmanları ABD ve Avrupa pazarına açıldı

Üretici firma sahibi Serkan Kavzan:

"Çin ürünlerine genel olarak bakış açısı ve Türkiye'nin 'Made in EU' belgesiyle beraber eskrim alanı için talebin Çin ve Hindistan'dan bizim tarafa doğru döneceğine inancım tam"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı)

7- Klavye ve fareyi kontrol eden yapay zekalar siber güvenlik risklerini artırıyor

Ajan yapay zekalar, teknoloji şirketlerinin son dönemdeki güncellemeleriyle dijital dünyada uçak bileti almaktan yemek siparişi vermeye kadar kullanıcı müdahalesi olmadan işlem yapmaya başladı

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

8- Otel ve restoranlarda gıda israfı "akıllı tartı" ile azaltılabiliyor

Fazla Gıda kurucusu ve işletme mühendisi Olcay Silahlı: "Akıllı tartı sistemiyle hedefimiz otellerde karbon emisyonunu direkt kaynağında önlemek"

Sofitel İstanbul Taksim Operasyon Direktörü Pınar Doker: "En çok tabaktan dönen gıda atıklarımız var. Yani misafirin tabağına büfeden çok fazla aldığı gıda atıkları birinci kategoriyi oluşturuyor"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

9- Atıklardan yaptıkları enstrümanlarla müzik üreten grup, şimdi İspanya'da sahne alacak

Teneke, tencere, küvet, su borusu ve süpürgeden ürettikleri enstrümanlarla müzik yapan Fungistanbul grubu, atıklardan doğan ritmi çevre bilinciyle birleştirerek sahneye taşıyor

Grubun kurucusu müzisyen ve aranjör Roni Aran: "Şu anda telli, yaylı, bas, üflemeli ve vurmalı, her tarzda yaklaşık 40 enstrüman ürettik. İlk başlarda yaptığımız enstrümanlar biraz basitti, zamanla atıktan enstrüman yapmayı geliştirdim. Bazen yapmak istediğim enstrümanın ihtiyacına göre atık bulmaya çalışıyorum, bazen de güzel bir nesne bulduktan sonra bunun neye dönüşebileceğini düşünüyorum"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- A Milli Futbol Takımı 648. maçına çıkacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın Romanya ile karşılaşacak Türkiye, 103 yıllık tarihinde 360'ı resmi, 287'si özel 647 karşılaşma oynayıp 1'i hükmen 255 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı

Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 30'uncu maçını oynayacak

(Hilmi Sever/İstanbul) (Grafikli)

11- 2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar: Enes Ünal

"Birbirini seven, birbirine bağlı, güzel işler yapmak isteyen, ülke futboluna seviye atlatmak isteyen bir takımımız var. Milli takımımız kesinlikle Dünya Kupası'na gidebilir"

"İnşallah Dünya Kupası kadrosunda olacağım. Kolay değil, uzun süredir durumum ortada, yaşadığım sakatlıklar var. Ama elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum"

"Ocak ayında, form tutmak için başka takımda oynamak istedim, Dünya Kupası'nda oynamak için bunu yaptım. Benim için Dünya Kupası bu kadar önemli ama olmadı, kulüp beni bırakmadı"

(Hilmi Sever/Bournemouth) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Türk judosu "adım adım" olimpiyat kürsüsüne gidecek

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz:

"Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar kazanmak ve 2028 olimpik takımını şekillendirmek"

"Dünya Şampiyonası'nda ise zirve yapmak istiyoruz ve tabii asıl hedefimiz olimpiyat kürsüsüne adım adım gitmek"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Teknoloji, 23 Mart, Güncel, Enerji, Futbol, Müzik, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 11:40:03. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.