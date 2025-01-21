İHH, 2024\'te Afganistan\'da İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

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İHH İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'daki insani yardım çalışmalarını 2024 yılında da sürdürdüğünü farklı alanlardaki çalışmalarıyla on binlerce kişiye destek ulaştırdığını duyurdu.

Mayıs ayında ülkede yaşanan selin ardından acil yardım çalışmalarında bulunan vakıf, Baghlan ve Ghor şehirlerinde 24 bin 600 adet sıcak yemek dağıttı. Khost şehrindeki acil yardım çalışmaları kapsamında da sınır bölgesinde meydana gelen çatışmalar sonucu yerinden edilen 4 bin 600 kişiye sıcak yemek dağıtıldı. Ayrıca, Bhaglan şehrinde sel felaketinden etkilenen 620 aileye kumanya paketi ulaştırıldı. Afganistan Pakistan sınır hattında yaşanan çatışmalardan dolayı evleri kullanılamaz hale gelen ailelere de 40 adet çadır dağıtıldı.

Yetim ve ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla yürütülen Gelir Temini Projeleri kapsamında Mezarı Şerif ve Lawzjan şehirlerinde süt keçisi dağıtımı yapıldı. Proje ile Mezarı Şerif'te 41 aileye, Lawzjan'da ise 75 aileye 2'şer adet süt keçisi dağıtıldı. Yem ve saman desteği de verildi. Kabil şehrindeki gelir temini projesi çalışmaları kapsamında ise 6 aylık terzilik kursu düzenlendi. Kursa katılan 60 kadına dikiş makinesi verildi.

Vakfın kalıcı eser çalışmaları çerçevesinde ise Afganistan'ın Gazne vilayetinin Karabağ ilçesinde, 100 öğrenci kapasiteli yetimhane, 150 kişi kapasiteli cami ve 50 kişilik kadın mescidi bulunan, Hüseyin Sürmeneli Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirdi. İHH 2024 yılında ayrıca, Mezarı Şerif'te cami inşa etti. Maidan Shar şehrinde 2000 öğrenci kapasiteli ve 45 sınıflı Jaghato Gazi Muhammed Jan Khan Okulu tadilat projesi ise devam ediyor. Yine 2024 yılında Laghman'da inşasına başlanan Laghman Hakim Khil Köyü Camii'nin inşa çalışmaları da sürüyor.

RAMAZAN'DA BİN 976 ADET GIDA KUMANYASI DAĞITILDI

Kabil, Cevzcan, Logar, Meydan Shar şehirlerinde bin 976 adet gıda kumanyası dağıtıldı. Kabil, Cevzcan ve Meydan Shar'da bin 305 kişiye iftar yemeği verildi. Khost şehrinde ise, 185 aileye zekat dağıtımları yapıldı.

KURBAN BAYRAMI'NDA 6 BİN 545 AİLEYE PAY DAĞITIMI

Vakıf, Kurban Bayramı'nda 9 farklı şehirde, 231 adet büyükbaş kurbanlık kesilerek 6 bin 545 aileye pay dağıtıldı. Yine senenin farklı dönemlerinde Kabil'de 20 adet büyükbaş adak akika kurbanı kesilerek 615 aileye kurban eti ulaştırıldı.

5 BİN ÖĞRENCİYE KIRTASİYE DESTEĞİ

İHH tarafından, 2024 yılında AFAD öncülüğünde Afganistan'a gönderilen 9. ve 10. İyilik Trenlerine de ayni yardım desteği verildi. Gazne şehrinde 5 bin öğrenciye kırtasiye dağıtımı yapıldı. Setin içerisinde; okul çantası, 2 adet çizgili defter, 1 adet çizim defteri, 4 adet kalem, 1 adet geometri seti, 1 adet boya kalemi seti, 2 adet silgi ve 1 adet kalem tıraş yer aldı.

Kış çalışmaları kapsamında Perwan şehrindeki 110 aileye 300'er kilo kömür dağıtımı ve her aileye 2 adet battaniye yardımı yapılırken, Nuristan ve Gazne şehirlerindeki kış çalışmaları kapsamında da kışlık kıyafet, ısıtıcı ve battaniye dağıtımlarında bulunuldu. Öte yandan Kabil'de bin 433 kişiye kışlık battaniye ve 186 kumanya paketi dağıtıldı.

2024'TE 70 SU KUYUSU AÇILDI

2024 yılında 15 ülkede su kuyuları inşa eden İHH, Afganistan'da da yıl içerisinde 70 adet su kuyusu açtı. 2024'te yapımına başlanan 20 kuyunun ise inşa çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, İHH'nın yetim sponsorluk sistemi aracılığıyla 2024'te Afganistan'da her ay 5 bin 282 yetim çocuğa düzenli olarak destek ulaştırıldı.

Afganistanlı ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen hayırseverler, İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da banka hesap numaraları üzerinden istediği tutarda yardım edebiliyor.