İHH, 2024'te Afganistan'da İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İHH, 2024'te Afganistan'da İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

İHH, 2024\'te Afganistan\'da İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılında Afganistan'da acil yardım faaliyetleri, gelir temini projeleri ve kalıcı eser çalışmalarıyla on binlerce kişiye destek sunmaya devam ediyor. Sıcak yemek, gıda kumanyası, kırtasiye ve su kuyusu gibi yardımlar gerçekleştirildi.

21.01.2025 10:08  Güncelleme: 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'daki insani yardım çalışmalarını 2024 yılında da sürdürdüğünü farklı alanlardaki çalışmalarıyla on binlerce kişiye destek ulaştırdığını duyurdu.

Mayıs ayında ülkede yaşanan selin ardından acil yardım çalışmalarında bulunan vakıf, Baghlan ve Ghor şehirlerinde 24 bin 600 adet sıcak yemek dağıttı. Khost şehrindeki acil yardım çalışmaları kapsamında da sınır bölgesinde meydana gelen çatışmalar sonucu yerinden edilen 4 bin 600 kişiye sıcak yemek dağıtıldı. Ayrıca, Bhaglan şehrinde sel felaketinden etkilenen 620 aileye kumanya paketi ulaştırıldı. Afganistan Pakistan sınır hattında yaşanan çatışmalardan dolayı evleri kullanılamaz hale gelen ailelere de 40 adet çadır dağıtıldı.

Yetim ve ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla yürütülen Gelir Temini Projeleri kapsamında Mezarı Şerif ve Lawzjan şehirlerinde süt keçisi dağıtımı yapıldı. Proje ile Mezarı Şerif'te 41 aileye, Lawzjan'da ise 75 aileye 2'şer adet süt keçisi dağıtıldı. Yem ve saman desteği de verildi. Kabil şehrindeki gelir temini projesi çalışmaları kapsamında ise 6 aylık terzilik kursu düzenlendi. Kursa katılan 60 kadına dikiş makinesi verildi.

Vakfın kalıcı eser çalışmaları çerçevesinde ise Afganistan'ın Gazne vilayetinin Karabağ ilçesinde, 100 öğrenci kapasiteli yetimhane, 150 kişi kapasiteli cami ve 50 kişilik kadın mescidi bulunan, Hüseyin Sürmeneli Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirdi. İHH 2024 yılında ayrıca, Mezarı Şerif'te cami inşa etti. Maidan Shar şehrinde 2000 öğrenci kapasiteli ve 45 sınıflı Jaghato Gazi Muhammed Jan Khan Okulu tadilat projesi ise devam ediyor. Yine 2024 yılında Laghman'da inşasına başlanan Laghman Hakim Khil Köyü Camii'nin inşa çalışmaları da sürüyor.

RAMAZAN'DA BİN 976 ADET GIDA KUMANYASI DAĞITILDI

Kabil, Cevzcan, Logar, Meydan Shar şehirlerinde bin 976 adet gıda kumanyası dağıtıldı. Kabil, Cevzcan ve Meydan Shar'da bin 305 kişiye iftar yemeği verildi. Khost şehrinde ise, 185 aileye zekat dağıtımları yapıldı.

KURBAN BAYRAMI'NDA 6 BİN 545 AİLEYE PAY DAĞITIMI

Vakıf, Kurban Bayramı'nda 9 farklı şehirde, 231 adet büyükbaş kurbanlık kesilerek 6 bin 545 aileye pay dağıtıldı. Yine senenin farklı dönemlerinde Kabil'de 20 adet büyükbaş adak akika kurbanı kesilerek 615 aileye kurban eti ulaştırıldı.

5 BİN ÖĞRENCİYE KIRTASİYE DESTEĞİ

İHH tarafından, 2024 yılında AFAD öncülüğünde Afganistan'a gönderilen 9. ve 10. İyilik Trenlerine de ayni yardım desteği verildi. Gazne şehrinde 5 bin öğrenciye kırtasiye dağıtımı yapıldı. Setin içerisinde; okul çantası, 2 adet çizgili defter, 1 adet çizim defteri, 4 adet kalem, 1 adet geometri seti, 1 adet boya kalemi seti, 2 adet silgi ve 1 adet kalem tıraş yer aldı.

Kış çalışmaları kapsamında Perwan şehrindeki 110 aileye 300'er kilo kömür dağıtımı ve her aileye 2 adet battaniye yardımı yapılırken, Nuristan ve Gazne şehirlerindeki kış çalışmaları kapsamında da kışlık kıyafet, ısıtıcı ve battaniye dağıtımlarında bulunuldu. Öte yandan Kabil'de bin 433 kişiye kışlık battaniye ve 186 kumanya paketi dağıtıldı.

2024'TE 70 SU KUYUSU AÇILDI

2024 yılında 15 ülkede su kuyuları inşa eden İHH, Afganistan'da da yıl içerisinde 70 adet su kuyusu açtı. 2024'te yapımına başlanan 20 kuyunun ise inşa çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, İHH'nın yetim sponsorluk sistemi aracılığıyla 2024'te Afganistan'da her ay 5 bin 282 yetim çocuğa düzenli olarak destek ulaştırıldı.

Afganistanlı ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen hayırseverler, İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da banka hesap numaraları üzerinden istediği tutarda yardım edebiliyor.

Kaynak: DHA

Afganistan, Güncel, Tarım, Yaşam, Dünya, İHH, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH, 2024'te Afganistan'da İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:02 Bolu Kartalkaya’daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı
09:43 Ümit Özdağ’ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi’nde yoğun güvenlik önlemleri alındı Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
15:50 Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech'in yeni takımı
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:38 ABD Başkanı Trump’ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu
15:32 Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında ’mağdur’ sıfatıyla ifade verecek Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında 'mağdur' sıfatıyla ifade verecek
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:24 İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis
15:17 Türkiye’nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 11:21:53. #1.11#
SON DAKİKA: İHH, 2024'te Afganistan'da İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.