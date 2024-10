İmamoğlu: "Allah, Millettin Birbirine Haince, Vatan Haini Gibi Bakmasını Sağlayan Dili Kullanmış Olanlardan Bu Milleti Korusun"

Güncel

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,'19 Ekim Muhtarlar Günü' buluşmasında konuştu. İmamoğlu, "Siyaseti milletimizi bölmek, ayrıştırmak, milletimizi birbirine düşürmek için kullananlardan, milletin birbirine haince, vatan haini gibi bakmasını sağlayan dili kullanmış olanlardan, Allah, bu milleti korusun kardeşim. Böyle bir şey olur mu? Sonra yarın kime 'vatan haini' diyeceğiz" dedi.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında, kentin 961 mahallesinde görev yapan muhtarlarla akşam yemeğinde bir araya geldi. Yenibosna'daki bir otelde gerçekleştirilen buluşmada, sırasıyla; İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı ve İstanbul Muhtarlar Federasyon Başkanı Kadir Delibalta ile İmamoğlu birer konuşma yaptı. Muhtarların yaptığı görevin, demokrasi adına güçlü bir karaktere sahip olduğunu bildiğini belirten İmamoğlu, "Demokrasinin güçlendiği ve başladığı nokta olarak muhtarlarımızın varlığı değerli. Dünyada nadir bir örnek. Bu örneği korumamız, geliştirmemiz, güncellememiz gerekiyor. Güncellediğimiz zaman, bir yasayla toparlandığı zaman, çok daha değerli bir yere evrilecek" dedi.

"Sizleri çok önemli yoldaş görüyoruz"

Göreve geldiklerinden bu yana, muhtarlarla diyalog ve iş birliği içerisinde çalıştıklarını kaydeden İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"Değerli muhtarlarımız, özellikle İstanbul'umuza hizmet yolunda, sizleri çok önemli bir yoldaş görüyoruz. Bu yoldaşlık, kent hukuku içerisinde bir yoldaşlıktır. Elbette siyasi değildir. Seçilen her muhtarımız, bizim için çok kıymetlidir. Biz, yaptığımız hizmetleri onlarla paylaşıyoruz. Yaptığımız her saha ortamında, onları yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Bize ilettikleri sorunlarını takip etmekle mesul Daire Başkanlığımız var. Daire Başkanı'mızın güçlü bir ekibi var. ve her iki yakada ilgili müdürlükleri var. Bütün bu kavramlar üzerinden, kurumsallık içerisinde, lütfen taleplerinizi onlara iletin. Buradan arkadaşlarıma da sesleniyorum. Yapacağınız meseleyi geciktirmeyin, hizmeti yapın. ya da tarihi var ise, tarihini belirleyin. Size ait bir hizmet değil de yapamıyorsanız da onu da anlatın, niçin yapılamayacağını ya da niçin yapılmadığını.

"Memleketimizin insanlarını birbirinden asla ayırmıyoruz"

Başka kurum ve kuruluşlarla olan diyaloglarda destek olacaksınız. Elbette İSKİ, IETT gibi diğer bütün iştiraklerimizle ilgili hususlarda da el birliğiyle yanınızda olmaya devam edeceğiz. Biz, şuna inanıyoruz: İstanbul'da göreve geldiğimizde, 'Biz bu şehri, milletimizle yöneteceğiz' dedik. İstanbullularla yöneteceğiz. Her konuyu açık, şeffaf… Bakın; bundan önce milletin gözünün önünde, bu kadar açık, ayan beyan bir belediye yönetimi olmamıştır. Her şeyimizle, encümeninden Meclisi'ne, Belediye Başkanı'na. Zaten her tarafıyla biliyorsunuz artık. Bilmediğiniz bir şey kalmadı. Olmayan şeyleri de yazıp, çiziyorlar ama, onları millet anlıyor zaten hangisi doğru, hangisi yanlış? Dolayısıyla, bu şeffaflık ve katılımcılıkla, 'İstanbul'u sizlerle yöneteceğiz' dediğimiz yerde, sizlerin rolü de çok büyük. Memleketimizin insanlarını birbirinden asla ayırmıyoruz. Çok özel bir yere koyuyoruz. İnsana hizmetin çok kutsal olduğu, hepimizin zihninde var. Bunu bilen insanlarsınız. İnsanını mutlu etmek, insanına hizmet etmek, insanına katkı sunmak bir yöneticiyi çok mutlu eder. İşte o muhtardan başlar, belediye başkanına kadar gelir. Başka mülki idareciler keza aynı durumdadır.

"Bir insanı 'Ötekileştirmek' diye bir kavram benim zihnimde hiç olmadı"

Ben, İstanbul'un hangi ilçesine gidersem gideyim; ayağımı bastığım an muhtarları ararım. O ilçenin belediye başkanına da partisine bakmadan davet ediyorum. Gelmek ya da gelmemek nezaketini ya da diğer davranışı göstermek onlara ait. Ama her belediye başkanını da davet ediyorum. Niye biliyor musunuz? Bu makam, milletin. Ne benim partim o makamın sahibi ne de başka bir parti o makamın sahibi. O makamın sahibi, millet. Bu yönüyle sizin de makamınızın aynı değerde ve aynı kavramla yüklü olduğunu bilen birisiyim. Yani bir insanı, siyasetle ilgili görüşü üzerinden kavramlandırarak ötekileştirmek diye bir kavram, benim hayatımda ve zihnimde hiç olmadı. Şimdi hiç olmaz zaten. Ben artık milletin mutluluğu için çalışan bir yöneticiyim. Eğer öyle olsaydı, benim ailemin üçte ikisini yok saymam lazım. Herkesin ailesi karma siyasi düşüncelere sahip. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil.

"Yarın kime 'Vatan haini' diyeceğiz?"

Siyaseti milletimizi bölmek, ayrıştırmak, milletimizi birbirine düşürmek için kullananlardan, milletin birbirine haince, vatan haini gibi bakmasını sağlayan dili kullanmış olanlardan Allah bu milleti korusun kardeşim. Böyle bir şey olur mu? Sonra yarın kime 'vatan haini' diyeceğiz, öyle değil mi? Böyle bir şey olur mu? Böyle bir görüş üzerinden bunlar söylenir mi? Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bunlar söylenmez, yapılmaz. Milletin inancını, millet vatan sevgisini, bayrak sevgisini ölçecek alet, icat edilmedi. Kimse kimsenin maneviyatını, insan sevgisini, doğa sevgisini, dolayısıyla vatan sevgisini, millet sevgisini ölçmeye kalkmasın. Ben, çok maharetliyim; bir tek bu konuda maharetim yok ve olmayacak onu söyleyeyim size. Bu konuda yeteneğim yok benim. Bu anlamda sizlerle bir arada olmak benim için keyif. Çok yoğun gündemlerin içerisindeyiz. İnşallah daha sıklıkla bir arada oluruz. Ama zaten biliyorsunuz, ilçe ilçe gezen birisiyim. Allah'ıma şükürler olsun, bolca da açılış, temel atıyoruz. Oralarda da birlikte oluyoruz. Yan yan oluyoruz. Fotoğraflar çekiliyoruz. Onun için benim programım bitmeyecek, devam edecek. Bu bakımdan sizlerle burada olmak, masanızı, sofranızı paylaşmak değerli

Kadın muhtarları 'Büyüt Hayallerini' etkinliğine davet etti

Sözlerimi bitirirken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın 101. yıldönümü şimdiden kutlu olsun. Cumhuriyetimiz, ilelebet payidar olsun. Cumhuriyetimiz, güçlü bir demokrasiyle insanlarını, her insanını mutlu etsin. Her insanını eşitlesin. Her gencimizi eşitlesin. Onlara eşit birer vatandaş olduğunu hissettirsin. Memleketimizin her yöresindeki insanlarımızı mutlu kılsın. Cumhuriyetimizi bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve hepinizin geçmişini, büyüklerini rahmetle, minnetle anıyorum. İstanbul Vakfı çatısı altında yürütülen 'Büyüt Hayallerini' projesi, bu yıl büyütülen hayallerle, 'Cumhuriyet ve Kadın' etkinliğinin üçüncüsünü, 'Eğitim' temasıyla düzenliyor. 28 Ekim'de, saat 14.30'da, kadın muhtarlarımızı oraya bekliyoruz. 14.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda olacağız. Birlikte olacağız."

Muhtarlardan İmamoğlu'na "Allah, binlerce razı olsun"

Bugünü bize armağan eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, gazi Meclis'e, oy birliğiyle geçtiği için bütün vekillere teşekkür ediyoruz" diyen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı "Gerçekten bu güzel bir şey her yıl hatırlanmak. Bu bağlamda İstanbul önemli. Sayın Ekrem Başkanımız, 6 yıldır hiçbirini aksatmadan bizimle beraber oluyor" şeklinde konuştu. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut ise, konuşmasında, şu ifadeleri kullandı: "İBB'yle, 16 yıldan beri muhtar olduğum için çalışıyorum. Geçmiş dönemi çok iyi biliyorum. Geçmiş dönemde yapılanları da çok iyi biliyorum. Allah rahmet eylesin, Kadir Topbaş, mekanı cennet olsun, yapılan iyiliklerini asla unutmadık, hep söyledik. Ama bir gerçek var arkadaşlar. İlçelerinde belediyeyle irtibat kuramayan muhtarlar, bugün İBB'nin Muhtarlar Dairesi Başkanlığı'yla adeta sorun ve çözüm üretmek için mekik dokuyacak bir şekilde irtibat halindeler. Şimdi bunu anlatmayalım da neyi anlatalım? Muhtarlarımızın derdin var mı? Sorunun var mı? Sıkıntısı var mı? Yetmediği gibi, Sayın Başkan'ın her yıl muhtarlarımıza ihtiyaç doğrultusundaki talebine cevap verilmektedir. Muhtarlarımızı programlarına sadece davet usulü değil, paydaş olarak çağırmaktadırlar. Muhtarları önemseyen bir yapıyı görmemezlikten gelmek, bize de asla yakışmaz. Ben şunu özellikle söylüyorum. Burada bulunan bütün muhtarlarımızın, İBB'nin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili defalarca tarafıma ilettiği memnuniyeti ben de buradan iletiyorum Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerine teşekkür ediyoruz, Daire Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz, ekibinize teşekkür ediyoruz. Allah, binlerce razı olsun."