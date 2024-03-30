İmamoğlu, CHP\'nin Anadolu yakasındaki adaylarıyla seçim turu yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; CHP'nin Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe belediye başkan adaylarıyla ilçelerinde seçim turu yaptı. İmamoğlu'nun Kartal turu, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle halk buluşmasına dönüştü. Kuvayı Milliye kahramanı Kartallı Kazım Meydanı'nda konuşan İmamoğlu, "Bu seçim, kocaman bir ittifakın seçimidir. Bu seçim, halk ittifakının, bu seçim halkın, İstanbul ittifakının, vicdan ittifakının, haysiyet ittifakının seçimidir. Bu seçimde, özellikle 5 yıldır İstanbul'un o değişen israfçı, ihanetçi aklının yerine tasarruf yapan, bereket getiren, insan ayırt etmeyen, partizanlığı koridorlarından söküp atan İstanbul yönetiminin ikinci 5 yıla yürüme seçimidir" dedi. Alanda bulunan 'Saatleri kurun gidiyor Murat Kurum' dövizini okuyan İmamoğlu'nun, "Allah bilir gitmiş de olabilir" esprisi meydanı dolduran vatandaşları güldürdü.
İmamoğlu, CHP'nin Anadolu yakasındaki 4 ilçe belediye başkan adayı ile ilçe turları yaptı. Tuzla'da Eren Ali Bingöl, Pendik'te Tarık Balyalı, Kartal'da Gökhan Yüksel ve Maltepe'de Esin Köymen ile birlikte vatandaşları selamlayan İmamoğlu, yurttaşların ilgi odağı oldu. Farklı noktalarda seçim otobüsünün önünü kesen coşkulu vatandaşlara kısa konuşmalar yapan İmamoğlu, Pendik'te, yol üstünde yaptığı konuşmalarda özetle şunları söyledi:
"Hepinizin can yoldaşlığına minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte çok güzel işler başaracağız. Pendik, yepyeni, pırlanta gibi bir 5 yılı yaşayacak. Çocukları, gençleri, kadınları bambaşka bir Pendik'te geleceğe hazırlanacak. Tarık Balyalı'yla birlikte 1 Nisan'da yeni bir dönem başlatıyoruz. Buradan bütün Pendiklilere duyuruyorum, siz de anlatın: Biz, İstanbul'da çok özenli bir 5 yılı hep beraber başardık. Şimdi sıra ilçelerin sokaklarına, mahallelerine, ilçelerin parklarına, ilçelerin içerisinde bulunduğu, kentsel dönüşümden yenilenmeye dönük süreçlere geldi. Pendik'teki iktidar, halkın iktidarı, Pendiklinin iktidarı olacak. Pendik'teki belediye başkanlığı bir kişiye, bir zümreye, bir avuç insana değil, bütün Pendiklilere hizmet edecek. Dolayısıyla, böylesi bir döneme Tarık Başkan hazır, hepimiz hazırız."
İmamoğlu ve eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte, CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in içinde bulunduğu seçim otobüsünün önü, Kuvayı Milliye kahramanı Kartallı Kazım'ın adının verildiği meydanda çok sayıda vatandaş tarafından bir kez daha kesildi. İmamoğlu, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan coşkulu yurttaşlara seslendi. "Milletimizin her bireyiyle, çok büyük bir umudun birer parçalarıyız" diyen İmamoğlu, "Her birimiz umudu yükselten birer nefer olmalıyız. Umut, milletin kendisidir. Umut, çocuklarımızdan başlar, gençlerimizle devam eder. Bu şehrin delikanlıları, hanımefendileri, beyefendileri hep birlikte umudun kendisidir" şeklinde konuştu.
"Bu sadece bir seçim değil, bu sadece bir partinin adaylığı meselesi değil" diyen İmamoğlu, "Gökhan Başkanım da ben de partisine layık birer nefer olma konusunda hiç tereddüt yaşamayız. Ama bu seçim, partiler ötesi bir seçimdir. Bu seçim, kocaman bir ittifakın seçimidir. Bu seçim, halk ittifakının, bu seçim halkın, İstanbul ittifakının, vicdan ittifakının, haysiyet ittifakının seçimidir. Bu seçimde, özellikle 5 yıldır İstanbul'un o değişen israfçı, ihanetçi aklının yerine tasarruf yapan, bereket getiren, insan ayırt etmeyen, partizanlığı koridorlarından söküp atan İstanbul yönetiminin ikinci 5 yıla yürüme seçimidir. Bu seçim çocukların, gençlerin, kadınların, yoksulluğun, ötekileşmişliğin, bütün bunların unutulduğu, özellikle insanların geleceği için çok güzel bir sürece doğru koşunun seçimidir" ifadelerini kullandı.
Çok uzun soluklu bir koşu yaptıklarına dikkat çeken İmamoğlu, vatandaşları bir kez daha sandıklara sahip çıkmaya davet etti. Sandığı herkesin eşitlendiği yer olarak tanımlayan İmamoğlu, "Sandık, milletin iradesinin kayıtsız, şartsız yansıdığı yerdir. Sandık, her insanımızın, her yurttaşımızın kendi hakkını gidip kullanması gereken yerdir. Yarın, en yüksek seviyede oy kullanmak zorundayız. En yüksek seviyede hakkımızı korumak zorundayız. En yüksek seviyede İstanbul'u ihanetlere karşı korumak zorundayız" dedi. Vatandaşlardan kendisi, Yüksel ve meclis üyelikleri için destek isteyen İmamoğlu, "Ülkemize, Cumhuriyetimize, değerlerimize, maneviyatımıza, vatanımıza, bayrağımıza, şehrimize, Kuvayı Milliyeci Kartallı Kazım gibi bütün şehitlerimize, Mustafa Kemal Atatürk'e layık olacağız" diye konuştu.
Alanda bulunan dövizleri de tek tek okuyan İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "'Kartal'a hoş geldiniz Eko başkan.', 'Saatleri kurun gidiyor Murat Kurum.' Allah bilir gitmiş de olabilir ha. 'Gençliğime umut oldum.' Kurban olurum, sana kurban olurum. Ben size umut olmak ne demek? Sevgili genç kardeşim, benim genç liseli kardeşim, sen milletin umudusun umudusun sen. 'Ekrem yapar o ağlar.' Var olun. 'Bir daha Yüksel, bir daha İmamoğlu.' 'Sahada 17 bakan, ama yok İstanbul'a senin kadar güzel bakan.' Ne mutlu bana. CHP Kartal Gençlik yüreğinize sağlık. 'Yeniden Ekrem bir daha İmamoğlu, bir daha Gökhan Yüksel.' İstanbullular; hedefimiz demokrasi. Onlar diyor ki, illa tam gaz geri; biz de diyoruz ki tam yol ileri. Allah yolumuzu açık etsin"
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