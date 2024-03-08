İmamoğlu: "İthal Aday, İşgalciler İçin Bir Gecede İmar Çıkarttı, Bu Akla, İstanbul Emanet Edilebilir Mi"

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Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Meydanı'nda, yağmur altında halk buluşması gerçekleştirdi. Üsküdar'ın geçmiş dönemlerde, yağmurların ardından yaşanan su baskınlarıyla hatırlandığını aktaran İmamoğlu, "Biliyorsunuz; burası denizle bir oluyordu. Biz, bu görüntülerin tamamını İstanbul'un gündeminden çıkarttık. İstanbul'u; ihanet, ihmal ve israf bataklığına sürükleyen bir avuç insanın devrini, milletçe bitirdik." dedi.

İBB; Dünya Kadınlar Günü'ne özel Üsküdar Çengelköy'de düzenlediği "Kadınlar Matinesi"; CHP Genel Başkan Yardımcıları Sevgi Kılıç, Suat Özçağdaş, Volkan Demir ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu'nu ağırladı. İmamoğlu ve CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş, kadınlar matinesinde konuştu. Seçim otobüsüyle Üsküdar caddelerinde, sokaklarında tur attı, halkı selamladı. Vatandaşlar da, İmamoğlu ve Dedetaş'a yol boyunca sevgi gösterilerinde bulundu.

Yağmura aldırmayan vatandaşlar, Üsküdar Meydanı'nda gerçekleştirilen halk buluşmasında, İmamoğlu ve Dedetaş'ı yalnız bırakmadı. Dedetaş'ın Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'ndeki başarılarını vatandaşlarla paylaşan İmamoğlu, "Üsküdar'ın ilk kez bir kadın belediye başkanı olacak. Bu da tarihe geçecek. Sinem Hanım'ı önce Üsküdar'ın çok güzel hanımefendilerine, sonra bütün Üsküdarlılara emanet ediyoruz" dedi.

Üsküdar'ın geçmiş dönemlerde, yağışların ardından yaşanan su baskınlarıyla hatırlandığını aktaran İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"ÜSKÜDAR SAHİLİ DENİZLE BİR OLUYORDU; ARTIK OLMUYOR"

Biliyorsunuz; burası denizle bir oluyordu. Artık olmuyor. Bu süreci toparladık. Bitirdik. İstanbul, o kadar haksız bir döneme maruz kaldı ki, o kadar ihmallerle uğraştı ki, gereksiz yere İstanbul'a yakışmayan, İstanbul'un bu güzel semtine yakışmayan görüntüleri yaşadı. Ama biz, bu görüntülerin tamamını, İstanbul'un gündeminden çıkarttık. İstanbul'un Boğazı'na, kurban bayramında kan akıyordu. Başka bir yerden lağım akıyordu. Bu kardeşiniz, ekibiyle beraber o bahsedilen kan görüntülerinin tek bir damlasını Boğaz'a ulaştıracak ortamı bırakmadı. Hepsini temizledi. Altyapıyı tamamladı. Sadece 5 yılda. Sarıyer'den Fatih'e, Kadıköy'den Beykoz'a kadar. Dolayısıyla yapılabiliyor muymuş? Yapılıyormuş. Yeter ki işinize kendinize adayın.

5 YILDIR MİLLETİN HAKKINI YEMEDİM, YEDİRMEDİM"

Hatırlarsanız 2019 seçiminde, son mitingi burada yapmıştık. 2019 seçiminden sonra, biliyorsunuz seçimimiz iptal oldu. ve o gün burada söylediklerim var. 'Sevgi kazanacak' demişim. Hatta ben o zaman, 'sevgi kazanacak' dediğimde, bana 'sevgi pıtırcığı' diye bir kelimeler kullanmışlardı. Sanki kötü bir şeymiş gibi. Şimdi şu mini minnacık kızımın sevgi pıtırcığı olsam daha ne isterim? Bu güzel şehrin çocuklarının sevgi pıtırcığı olsam, bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Ne demişim? 'İstanbul hepimizin olacak' demişim. Oldu mu? Oldu. 'Bir avuç insanın olmayacak' demiştim. Oldu mu? Oldu. 'Bu şehrin geleceği için, çocuklar için çok çalışacağız' demiştim. Oldu mu? Oldu. 'Önceliğim adalet olacak' demiştim. Başarabildik mi? Başardık. '16 milyonla, 'bu şehir senin şehrin' diyerek biz yöneteceğiz. Hep birlikte yöneteceğiz' demiştim. Başardık mı? Başardık. Sizleri hayal kırıklığına uğratmamak, sizleri mutlu etmek, sizleri huzurlu kılmak adına çok çalıştım. 5 yıldır milletin hakkını yemedim, yedirmedim. 5 yıldır milletin parasını millete dağıtmakta özenli davrandım. 5 yılın özeti bu".

"DERSİNE ÇALIŞMAMIŞ İTHAL ADAY NE YAPTI BİLİYOR MUSUNUZ"

"Hiçbir vatandaşı, diğerinden farklı görmeyeceğim, görmem ya da kıymetsiz görmedim. 'Oy veren, vermeyen' demedim. 5 yıl boyunca, bir partinin ya da bir kökenin, bir inancın, bir şahsın değil, bu şehirde vatandaşın iktidarı hakim oldu." diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

"İstanbul'u; ihanet, ihmal ve israf bataklığına sürükleyen bir avuç insanın devrini milletçe bitirdik. Vatandaşın iktidarı başladı, Üsküdar sahilini işgal edenlerin iktidarı bitti. İşgalcilerin kaçak yapılarını, yani şu güzelim caminin yanındaki yeri yıktık. Ne yaptı biliyor musunuz? Bu 'İstanbul'a adayım' diyen, dersine çalışmamış, ne yazık ki ithal görüntüsü olan bu aday, ne yaptı biliyor musunuz? Oraya bir gecede imar çıkardı. Bir gecede, bir gecede yahu. Bir de kanuna aykırı. Yani burada, Boğaz'ın kıyısına imar çıkarılmaz. Ama ne yaptık? Davayı açtık, iptal ettirdik. İşte bu akla, İstanbul emanet edilebilir mi.? İstanbul'da doğru işler yapana işler emanet edilecek artık. Çünkü artık vatandaşın iktidarı başladı.

"BİZDEN ÖNCE 25 YIL İSTANBUL'U YÖNETENLERİN AKLINA BUNLAR GELDİ Mİ"

Artık milletin parasından, Anne Kart gibi projeler çıkıyor. Üsküdar'da ne kadar Anne Kart var biliyor musunuz? 19 bin 467 annemizde var. Daha önce var mıydı? Üsküdarlı 4 bin yavrumuzun sofrasında süt var, süt. Daha önce yoktu değil mi? Kent Lokantası açtık buraya. Artık yoksulluk öyle bir derinleşti ki, neredeyse her ilçeye istiyorlar, daha fazlasını istiyor vatandaşımız. Milletin parası, millete gidiyor. Üsküdar'ın annelerine, babalarına, çocuklarına gidiyor. O paralar artık, Üsküdar'da açtığımız kreşlere gidiyor. Karşılıksız verdiğimiz bursa gidiyor. Yani üniversiteli gençlere gidiyor. Bizden önce 25 yıl İstanbul'u yönetenlerin aklına bunlar geldi mi? Ne yaptılar? Bir avuç insanın parseline imar çıkartmayı kendilerine sorumluluk gördüler. Öyle değil mi? Ama biz, onlardan çok az daha çok az bütçe kullanmamıza rağmen, sürekli engellenmemize rağmen, onların 25 yılda yaptıkları metronun yarısı kadar metroyu, 5 yılda yaptık, 5 yılda. Çıldırıyorlar, deli oluyorlar. Akılları almıyor. Niye biliyor musunuz? İsrafa öyle alışmışlar ki, biz israfı öyle bir kestik ki. Hayatın akışına sadece icraatı koyduk. Vatandaşa hizmeti koyduk. O zaman ne oluyor biliyor musun? İşte bu gökten yağan yağmur gibi, kasamıza bereket yağıyor kardeşim."

"BUNLARIN AKLINDA ÇOCUKLAR YOKTU, GENÇLER YOKTU, KADINLAR YOKTU"

Metro çalışmalarını ve geçmişteki ihmalleri hatırlmatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bakın, bu kadar hızla metro yapıyoruz ya. 25 yıldır yapılmadı. Niçin yapmadılar? Yıllarca ihmal ettiler. Ben bu ihmalleri, devraldığımız şantiyelerde görüyorum, iş yapma biçimlerini görüyorum. Akılları işte değil. Akılları başka şeylerde. Yıllarca ihmal ettikleri ne kadar altyapı yatırımı varsa, biz yaptık, biz. Biz başardık. Bu şehrin neresine, hangi meselesine bakarsanız bakın, bizim çok daha az bütçeyle, onlardan misli misli fazla iş yaptığımızı, çözüm ürettiğimizi görürsünüz. Bunların aklında çocuklar yoktu, gençler yoktu, kadınlar yoktu. Ama 1 kişiye, 120 bin Euro burs vermek vardı. Ama biz, 100 bin gencimize, bu sene 7 bin 500 yüz lira verdik. Seneye 15 bin lira vereceğiz. Aramızdaki fark bu. Sadece yetenek ve çalışkanlık farkı değil aramızdaki fark; yönetim zihniyeti ve yönetici ahlakı farkıdır. Bizim siyasetimizde, ahlak ve nezaket vardır. Rakip siyasi partilere ve yöneticilere tepeden bakmayız, aşağılamayız. Ağzımızdan kötü söz çıkmaz. Benim ağzımdan kötü söz duydunuz mu? Ancak ne yaparım? Biri kötü söz söylediyse, ona cevabını veririm. Bir de dua ederim. 'Allah ıslah etsin, Allah akıl versin' derim. Ama onların ağzından çatır çatır, patır patır kötü sözler dökülür.

"AİLELERİ UYARIYORUM; ÇOCUKLARA İZLETTİRMEYİN"

Ama bakıyorsunuz, daha yeni milletin seçtiği, Türkiye'nin en yüksek makamında oturan kişi, birleştirici, bütünleştirici olması gerekirken, her gün birisi hakkında kötü bir söz söylüyor. Söylüyor mu? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben, aileleri uyarıyorum. Çocuklara izlettirmeyin. Ne zaman ne diyeceği belli olmaz. Daha dün, Mayıs seçimine kadar kendisinin cumhurbaşkanı olması için çalışan, sandıkta ona oy isteyen partinin genel başkanına ne dedi? 'Zübük' dedi. Olacak iş değil. Yazık. Ayıptır. Vallahi bu ahlaka sığmaz. Bakın milyonlarca insana, 'zübük' demiş oldu. Kendi çıkarı için o gün değerli, bugün zübük. Bu anlayışın tarihe gömülmesi lazım, tarihe. Bu nedir biliyor musunuz? Kendi çıkarı için her yol mübahtır anlayışı. Zübüğün kelime anlamı o kadar ağır ki. Ben sayamam size. Yani üç kağıtçı, egoist, düzenbaz, kalleş, namussuz… Açın sözlüğü bakın. Bunu birine diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Böyle bir şey olur mu?

"HER YERDE BENİ ANIYOR. 'ZAT' DİYOR, 'ZEVAT' DİYOR"

Her yerde beni anmadan, beni anıyor. 'Zat' diyor, 'zevat' diyor. Halbuki ben, bu ülkenin her seçilmişine saygı duyarım. Üsküdar'a her ziyaretimde, belediye başkanını davet ederim. Nereye gidersem yaparım. Kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi, başkasına yapmam. Benim empati duygum yüksektir. Bunu yapmam. Evet, biz, 2023 seçimlerini ne yazık ki kaybettik. Ders çıkartıp, önümüze bakacağız. Seçilmişe saygı duyarız. Kötü laf edilir mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da 16 milyonun seçtiği insan; öyle değil mi? Yani bir söz diyeceksen, ismini anarsın, makamını anarsın. Yok efendim 'zat, zevat.' Allah'ıma şükür -her işim güzeldir ama- ben ismimi çok seviyorum. Benim ismim Ekrem. Büyük dedem koymuş. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) ismi. Bu ismi anmıyor. Soyadım İmamoğlu. Benim sülalemde imam da var imam olmayan da var, ama soyadım İmamoğlu. Niye biliyor musunuz? Kurnaz. "Ekrem' dersem, 'İmamoğlu' dersem' buna oy kayar diye zannediyor. Bu kadar hesap-kitap yapıyor. Ben ismimle de soyadımla da gurur duyuyorum Allah'ıma şükür."

"BİR ZAMAN DEMİŞTİ YA 'NE İSTEDİYSENİZ VERDİK!' BU MİLLET DE SANA NE İSTEDİYSEN VERDİ"

İmamoğlu, iktidarı ve ekonomi yönetimini hedef aldığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletim bana ismimden, soyadımdan değil, benim ahlakım iyiyse oy veriyor. Erdemliysem oy veriyor. Saygılıysam oy veriyor. Kötü söz söylemiyorsam oy veriyor. Onun için ben buradan söylüyorum. Allah aşkına, milletine böyle hakaret etme. Bu millet sana ne yaptı? Her şeyi verdi. Vermedi mi? Verdi. Hani bir zaman demişti ya kendisi, 'Ne istediyseniz verdik!' Bu millet de sana ne istediysen verdi. Yirmi iki yıldır tek başına iktidarsın. En büyük başarısı, dünyada tek örneği var; 14 sene önce cebinizdeki 200 lira, 130 dolar alıyordu, aynı para şimdi 6 dolar alıyor. 130 dolardan, 6 dolar. Onun için buna rağmen, bu insanlar, seçilene saygı duyar. Sen ise, bu yetkiyi sana verenlere hakaret ediyorsun. Olmaz. Tek bir sebebi var: Kibir. İnsanlara ne diyor? 'Gölgemizde yürümelerine müsaade etmeyiz.' Başka yerde ne diyor? 'Buyruğumu verdim, yapacak' diyor. Kelimeler değişti ya. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetinde 'buyuruğun' ne anlamı var Allah'ını seversen? Buyruğun yeri var mı burada? Yok.

"SADECE O BİR KİŞİNİN TENSİPLERİYLE İSTANBUL'A ATANAN ADAY... "

Burada halkımız, Sinem Dedetaş'ı seçecek. Sinem Dedetaş'la beraber çalışırken,ben, onun bilgisine hürmet edeceğim. O benim bilgime hürmet edecek. O, yol arkadaşlarıyla ortak akılla çalışacak, iş üretecek, milletiyle tartışacak. Ben aynı şekilde milletimle çalışacağım. Ama şu anda memlekette, 'İstifa ettim, görevimden ayrıldım' bile diyemiyorlar. Affını istiyorlar, affını; koca bakanlar. 'Tensipleriyle görev aldım' diyorlar, öyle değil mi? Allah aşkına, bu lafları duyunca, ben utanıyorum. Benim çocuğum, sizlerin evlatları, bu şehrin, bu ülkenin evlatları buna layık değil kardeşim Boşuna Cumhuriyet kurulmadı. Boşuna Mustafa Kemal Atatürk, yere göğe 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' demedi. Sevgili dostlarım, ben size önemsiz bir meseleyi anlatmıyorum. Size çok önemli bir meseleyi anlatıyorum şu anda. Bu tarihi bir mesele. Onun için, sadece o bir kişinin tensipleriyle İstanbul'a atanan aday, onun tek vazifesi ne biliyor musunuz? Kulağını o bir kişiye kabartmak. Ne diyorsa, onu yapmak. Ne diyorsa imza atmak. İşi benim gibi zor değil. Benim işim zor, ama keyifli. Sırtım sağlam. Onun arkasında 1 kişi, benim arkamda 16 milyon kişi var. Seçildiğinde, sadece o bir kişinin lafını uygun görecek anlayışı, hep birlikte 31 Mart'ta tarihe gömeceğiz. Çöpe atacağız.

"SEÇİLMEK BİR GÜN YÖNETMEK 5 YIL"

Ben, bize oy vermeyi düşünmeyen ya da hala kararsız olan, 'Efendim ben küstüm geçen seneden' diyen ya da hala düşünceli olan insanlara buradan seslenmek istiyorum. Sevgili hemşehrilerim, sevgili dostlarım; ben, 2012 yılında yerel yönetime aday adayı olmaya karar verdiğimde, bir slogan yazmıştım Beylikdüzü'nde. 'Seçilmek 1 gün, yönetmek 5 yıl.' Kararınız bu kadar önemli. 31 Mart'ta siz, bir gün orada gidip oy atacaksınız ya da atmayacaksınız, ama o 5 yıl boyunca, sizi istediğiniz ya da istemediğiniz anlayış yönetecek. Kendinize şu soruyu sorun: Kim İstanbul'u daha iyi yönetir? Kim daha iyi hizmet eder? İstanbul'un denizini, ormanını, doğasını kim daha iyi korur? İstanbul'un kadınlarını, çocuklarını, gençlerini kim daha iyi kollar? Onların geleceğini kim düşünür? Milletin parasını millete kim harcar? Şu Üsküdar'da halkın malı sahile, kaçak yapı olarak dikilmesine kim müsaade etmez? O kaçakları kim yıkar? Kim izin vermez? Kim sahilin yerine, boş yere imar açmaz? Üsküdar'ın malını birkaç kişiye değil, Üsküdarlı'ya kim iade eder? İşte mesele bu kardeşlerim. Sevgili hemşerilerim mesele bu. Bu soruların yanıtını zihninizde buluyorsanız, gideceksiniz mührü 31 Mart'ta oraya basacaksınız. Bu kadar net. Bu işin başka yolu yok. Benim 15 milyon hemşehrim, vicdanlıdır. Benim 16 milyon hemşehrim, adaletlidir. Benim 16 milyon insanım, elbette duyguları var, aklı var, fikri var, vicdanı var ve öyle karar verecek, 31 Mart'ta en doğru yanıtı verecektir.

"KİBİRLENENLERE DERS VER, TAVRINI KOY, GÜCÜNÜ GÖSTER"

Biz göreve gelince, işte bu kötü anlayışları değiştirdik. Bir anlayışı daha değiştirdik. Ne vardı daha önce? Kötü bir laf, 'Çalıyor ama çalışıyor!' Şimdi ne diyor biliyor musun millet? 'Hem çalmıyor hem çalışıyor kardeşim.' Hem de atom karınca gibi çalışıyor. Kıymetli Üsküdarlılar hem mukaddes değerlerine sahip çık, hem kibirlenenlere ders ver. Tavrını koy, gücünü göster, yönetime bir denge getir. İstanbul'da da Türkiye'de de bunu yapmaya hazır mıyız? Biz, 16 milyon İstanbulluyuz. Biz, büyük ve güçlü İstanbul İttifakıyız. Bu ittifak; gençlerin, kadınların, hanımefendilerin, güzel beyefendilerin, bu şehrin, abilerinin, ablaların, emeklilerin ittifakıdır. Bu ittifak; namusuyla çalışan, büyük çoğunluğu haktan ve adaletten yana olanların ittifakıdır. 2019'da İstanbul'un talan edilmesine 'dur' diyen bu sarsılmaz birlik, 31 Mart'ta tarih yazacak. Yine tarih yazacak. Yine tarih yazacak. Her kökenden, her hayat tarzından, her siyasi görüşten kardeşlerim; gelin hep birlikte bir kez daha birleşelim. Haydi hep birlikte sandıklara coşa coşa gidelim. Bu aziz şehirde başlattığımız büyük hizmet, icraat ve yatırım dönemi daha güçlü şekilde devam etsin. Haydi İstanbul oy var, vatandaşın iktidarı büyüsün, güçlensin. Haydi İstanbul, hep birlikte tam yol ileri, tam yol ileri, tam yol ileri."