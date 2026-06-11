İran-ABD Gerilimi Hakkında Uyarı

Haber: Melis YILDIRIM

(ANTALYA) - Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "İran ile ABD arasında çatışmaların tekrar başlamasından endişe duyuyoruz. Mevcut hassas süreçte tüm tarafların itidalli davranması, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi için diplomatik çözüm yollarına öncelik vermesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Denizkurdu-2 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün yapıldığı Antalya'da TCG-Anadolu'da haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aktürk, Denizkurdu-2 Tatbikatı'na Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan müteşekkil 125 gemi, 60 hava unsuru, insansız deniz araçları ve 18 bin personelin görev aldığını belirtti. Seçkin Gözlemci Günü kapsamında milli üretim AKYA ağır harp torpidosu ile milli gemisavar ATMACA güdümlü mermerisi atışlarının yapılacağını kaydeden Aktürk, tatbikat çerçevesinde 12-14 Haziran tarihlerinde 32 gemi ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve KKTC'de 19 liman ziyareti yapılacağını bildirdi.

Türkiye'nin öncülüğünde, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubunun 10'uncu aktivasyon faaliyetinin Batı Karadeniz'de 13-23 Haziran tarihlerinde yapılacağını belirten Aktürk, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1'de görevli TCG Oruçreis Gemisi'nin, 14-21 Haziran tarihleri arasında Norfolk/ABD'ye liman ziyareti gerçekleştireceğini, geminin müteakiben 2-7 Temmuz tarihleri arasında ABD Deniz Kuvvetlerinin 250'nci Kuruluş Yıl Dönümü" etkinliklerine katılacağını kaydetti.

"SON BİR HAFTADA DÖRT PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU"

Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Tuğamiral Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde dört PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Aktürk, son bir haftada biri terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 298 şahısın yakalandığını belirterek, "1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 158 olmuş, engellenen bin 804 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 36 bin 193'e ulaşmıştır" diye konuştu.

Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı tarafından 6'ncı Deniz Güvenliği Konferansı'nın 9-10 Haziran'da İstanbul'da yapıldığını söyleyen Aktürk, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında, 1'inci Ordu Komutanı'nın 17-18 Haziran'da Yunanistan Kara Kuvvetleri Genel Müfettişi'ni ziyaret edeceğini bildirdi.

"İSRAİL, UZLAŞMA ÇABALARININ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELDİR"

Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"İran ile ABD arasında çatışmaların tekrar başlamasından endişe duyuyoruz. Mevcut hassas süreçte, tüm tarafların itidalli davranması, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi için diplomatik çözüm yollarına öncelik vermesi büyük önem taşımaktadır. Gazze'de aylardır devam eden katliamlar, Lübnan'a yönelik saldırılar ve bölgesel gerilimi tırmandıran eylemleriyle, bölgedeki en büyük istikrarsızlık kaynağı haline gelen İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engeldir. Uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan bu yaklaşım, yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel barış ve istikrarı da tehdit etmektedir. Diplomatik girişimlerin başarıya ulaşabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir."

Hafta içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda Panter obüsünün envantere alındığını söyleyen Aktürk, ASELSAN tarafından muhtelif miktarda SERDAR 100 sahil gözetleme radarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ve IDENTA D5000 birleşik sorgulayıcı cevaplayıcı tanıma tanıtma sisteminin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

Zeki Aktürk, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini belirterek, "Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir" dedi.

"SALDIRILARA BİR AN ÖNCE SON VERİLMELİ"

MSB, İran-ABD/İsrail savaşındaki son duruma ilişkin, şu açıklamayı yaptı:

"İsrail ve ABD tarafından İran'a yapılan saldırılarla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasından sonra şiddetlenen çatışmalar küresel ve bölgesel istikrara zarar vermiştir. Diğer taraftan çatışmaların tekrar başlaması neticesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini, çatışmaların hiç bir tarafa fayda sağlamayacağını, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğumuzu yineliyoruz."

"TSK, KIBRIS TÜRKLERİNİN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN TUTUMLARA KARŞI EN SERT CEVABI VERME KARARLILIĞINDADIR"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa'nın imzaladığı, Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması ile ilgili soru üzerine, MSB'den yapılan açıklamada, anlaşmanın, "Doğu Akdeniz'de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyon" olduğu ve yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile GKRY arasında imzalanan ve Ada'daki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma, 1960 Kıbrıs Antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar, Ada'nın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir."

Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın, Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Garantör ülke olarak, dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır."

TÜRK UÇAKLARININ YUNAN UÇAĞINI TACİZ İDDİASI

MSB'den yapılan açıklamada, Yunanistan basınında yer alan "Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz etttiği" iddiasına ilişkin de şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği' yönündeki organize ve bilinçli provakatif iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yunanistan ve GKRY'nin KKTC'nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden, bölgedeki hassas dengeleri dikkate almayan ve zaman zaman KKTC hava sahasına yönelik ihlal niteliği taşıyan faaliyetlerde bulunduğu görülmektedir. 7 Haziran 2026 tarihinde Yunanistan-GKRY rotasında uçuş icra eden altı hava trafiğinden dördü KKTC hava sahasını ihlal etmiş, bu nedenle KKTC'de konuşlu Alarm Reaksiyon nöbeti tutan iki adet F-16 uçağımız derhal tedbir amaçlı kaldırılmıştır. Uçaklarımız, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır. Bölgede gerginliği artıran ve provokatif nitelik taşıyan mağduriyet algısı oluşturmaya yönelik girişimler ve açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir."