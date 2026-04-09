İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

09.04.2026 14:53
ABD, İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkes yeni bir süreci başlattı. Ancak sahadaki kırılganlık, krizin tamamen sona ermediğine işaret ediyor. Taraflardan peş peşe gelen açıklamalar gerginliği daha da tırmandırıyor. Son olarak İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söyleyerek, "Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil" dedi.

ABD ile İran arasında varılan ateşkes, daha ilk gününde ne kadar hassas olduğunu ortaya koydu. Bölgedeki gerilim sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Pezeşkiyan, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını “Ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali ve potansiyel anlaşmalara uymama ve aldatmanın tehlikeli bir işareti” olarak nitelendirdi. Saldırıların devam etmesi halinde diplomatik sürecin anlamını yitireceğini belirten Pezeşkiyan, “Tetikte olmaya devam edeceğiz ve İran asla Lübnanlı kardeşlerini terk etmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

ATEŞKESTE LÜBNAN KARMAŞASI

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan Başbakanı Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.

TRUMP: ANLAŞMANIN BOZULMA İHTİMALİ DÜŞÜK

ABD Başkanı Donald Trump ise son yaptığı açıklamada, İran’ın tüm şartları yerine getirdiğinden emin olunana kadar ABD’ye ait gemi, uçak ve askeri personelin mevcut mevzilerini koruyacağını belirtti. Anlaşmanın bozulması ihtimalini "düşük bir olasılık" olarak nitelendiren Trump, buna rağmen yaşanacak bir aksilikte çatışmanın "daha önce hiç görülmemiş bir güçle" başlayacağı tehdidinde bulundu.

Trump paylaşımında, "Büyük ordumuz şu an dinleniyor ve bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Eğer herhangi bir nedenle bu gerçekleşmezse, ki bu son derece düşük bir ihtimal, o zaman "Çatışma Başlar", daha büyük, daha iyi ve daha güçlü bir şekilde, daha önce hiç görülmemiş bir şekilde. Uzun zaman önce kararlaştırılmıştı ve tüm sahte söylemlere rağmen - NÜKLEER SİLAHLAR YOK OLACAK ve Hürmüz Boğazı AÇIK VE GÜVENLİ OLACAK. Bu arada büyük ordumuz dinleniyor, aslında bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor. AMERİKA GERİ DÖNDÜ!"

"10 MADDELİK PLAN İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelere ilişkin ortaya atılan “10 maddelik plan” iddialarını reddetti.

Trump, söz konusu planın The New York Times ve CNN tarafından yayımlandığını belirterek, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ve “uydurma” olduğunu savundu.

Trump, iddia edilen planın barış sürecine zarar verme amacı taşıdığını ileri sürdü.

Açıklamada, söz konusu maddelerin tamamen yanlış olduğu ifade edildi.

"NÜKLEER SİLAH YOK, BOĞAZ AÇIK KALACAK"

Daha önce alınan kararların arkasında durduğunu vurgulayan Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin verilmeyeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın "açık ve güvenli" kalacağını yineledi.

Washington yönetiminin bölgedeki sahte söylemlere itibar etmeyeceğini belirten Trump, "Amerika geri döndü" mesajıyla kararlılık vurgusu yaptı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ

Kırılgan ateşkesle ilgili peş peşe açıklamalar sürerken İran Adli Tıp Kurumu 40 günlük savaşta bilançoyu açıkladı. Kurum Başkanı Abbas Mescedi Arani, İran basınından Mizan’a yaptığı açıklamada, saldırıların ardından bazı cenazelerin yaklaşık yüzde 40’ının ilk etapta kimliklerinin belirlenemediğini söyledi. Kimlik tespit çalışmalarında, geçtiğimiz yıl haziran ayında yaşanan ve 12 gün süren çatışma sürecinde edinilen tecrübelerden yararlanıldığını ifade etti.

Adli Tıp Kurumu’nun yargı organlarıyla birlikte tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Arani, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi ve cenazelerin ailelerine teslim edilmesi çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

ATEŞKESTE SON DURUM

ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkeste 24 saat dolmadan İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları krize yol açtı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılar, anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirdi. Ateşkeste kriz giderek büyürken İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

ÖNCE İRAN HEYETİ GELECEK DEDİ SONRA SİLDİ

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, İran heyetinin Pakistan'a gideceğine ilişkin paylaşımını sildi. Mukaddem, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı ve daha sonra kaldırdığı paylaşımında, İsrail’in, diplomatik girişimleri sabote etmek için ABD ile varılan ateşkesi ihlal ettiğini, bu nedenle İran kamuoyunda şüpheler oluştuğunu ifade eden Mukaddem, “Kamuoyunda şüpheler oluşsa da İran heyeti, Sayın Şahbaz Şerif’in daveti üzerine, İran tarafından önerilen 10 maddeye dayalı görüşmeler için bu gece İslamabad’a geliyor.” bilgisine yer vermişti.

İRAN ATEŞKESTEN ÇEKİLECEK Mİ?

Öte yandan İran medyası geçtiğimiz saatlerde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sona ermezse Tahran yönetiminin ateşkes anlaşmasından çekileceğini iddia etti. ABD'nin Lübnan dahil tüm cephelerdeki savaşın durdurulmasını kabul ettiğini söyleyen İranlı yetkili, "Siyonist rejim (İsrail) buna rağmen sabahtan bu yana ateşkesi açıkça ihlal ederek Lübnan'a karşı acımasız saldırılar düzenledi. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ederek ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürse İran, anlaşmadan çekilecektir." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın ateşkes teklifini sorumluluk ve güçlü yaklaşım çerçevesinde kabul ettiğini belirterek, “Lübnan'da ateşkes, ABD ile varılan 10 maddeli anlaşmanın temel parçası” dedi.

Devrim Muhafızları, “Lübnan'a yönelik saldırıların durmazsa bölgedeki saldırganlar pişman olacak” açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray ise İran tarafından açıklanan 10 maddeli ateşkes planının ABD'ye iletilenden farklı olduğunu savundu.

ARAKÇİ REST ÇEKMİŞTİ

Netanyahu, İran ile ateşkesin Hizbullah'ı içermediğini savundu ve “İsrail, Hizbullah'a saldırmaya devam edecek” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “Ateşkes koşulları açık ve net. ABD seçim yapmak zorunda. Ya ateşkesi seçecek ya da İsrail Hizbullah'a saldırmaya devam edecek. Top artık ABD'de. Dünya ABD'nin sözünü tutup tutmadığını görecek” dedi.

ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN 2 HAFTALIK ATEŞKES

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

    Yorumlar (4)

  • gezginler gezginler:
    bizde sizin yanınızdayız saygı değer İRAN devleti 44 2 Yanıtla
  • 7912145 7912145:
    valla çok delikanlı çıktınız. Allah yardımcınız olsun 27 2 Yanıtla
  • Cihan Ozinan Cihan Ozinan:
    İtrail 2 cephede savaşamayınca iranla ateşkes yapıp lübnandan sonra kaldığı yerden devam edeceğini sandı ama iran uyanık yemez bizim gibi sınırlarına kadar yaklaşmasını beklemez 6 1 Yanıtla
  • ganimet ganimet :
    Bu nasıl kral bir hareket, bu nasıl bi karakter ve cesaret helal olsun adam adam 3 0 Yanıtla
