İranlılar Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Sandık Başına Gitti - Son Dakika
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İranlılar Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Sandık Başına Gitti

İranlılar Türkiye\'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Sandık Başına Gitti

Türkiye'de yaşayan İranlılar, İran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için 7 kentte sandık başına gitti. Van'da bulunan İranlılar da Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda kurulan sandıkta oylarını kullandı. Seçimlerde beklenenden fazla bir katılım olduğu belirtildi.

05.07.2024 12:07
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TÜRKİYE'de bulunan İranlılar, ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'inci turu için 7 kentte sandık başına gitti. Van'da bulunan İranlılar da Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda kurulan sandıkta oylarını kullanıyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 1 yıl öne alınan seçimler, 28 Haziran'da yapıldı. İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yarışan 4 adaydan hiçbiri yüzde 50'yi geçemedi. Seçimi önde tamamlayan reformist aday Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili, ikinci tura kaldı. Yaklaşık 88 milyon nüfusa sahip İran'da yaklaşık 62 milyon seçmen, kurulan sandıklarda cumhurbaşkanını belirlemek için bugün oylarını kullanıyor. Türkiye'de yaşayan İranlılar da Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Erzurum, Trabzon ve Van'da kurulan 8 ayrı sandıkta oy kullanıyor. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri, saat 18.00'de sona erecek. Fakat bu süre, ülkenin seçim kurulu tarafından gerekli olduğu hallerde uzatılabilecek. Van'da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı toplantı salonunda kurulan sandıkta İranlılar, cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanıyor.

'BEKLEDİĞİMİZİN ÜZERİNDE BİR KATILIM'

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, İran ile yaklaşık 300 kilometrelik bir sınır hattının bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Burada yaşayan İran İslam Cumhuriyeti vatandaşlarının kendi ülkelerinin geleceğini ve yöneticilerini belirleme konusundaki demokratik haklarını kullanabilmelerine ilişkin İran İslam Cumhuriyeti Konsolosluğu ve büyükelçiliği ile yaptığımız görüşmeler neticesinde burada bir sandık kurulması, seçimlere dahil olmaları, demokratik haklarını kullanmaları konusunda arzumuzu değerlendirdik. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Burada Van Valiliği'nin göstermiş olduğu hassasiyet, kendi şehrinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası'nı sahiplenme çabası ve altyapısının oluşturulması konusundaki samimi çabaları yine Trabzon ve Erzurum'daki İran Konsolosluğu'nun Van'daki yoğunluğu görmesi ve İranlıların oy kullanması konusunda çabası sonucu, ikinci tur için oy kullanma sürecine yol açtı. Malumunuz olduğu üzere 28 Haziran'da 4 adayın yarıştığı seçimlerde salt çoğunluğa ulaşılamadığı için bugün ikinci tur için yeniden seçimler yapılıyor. Beklediğimizin üzerinde bir katılım olduğunu söyleyebilirim. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Nihayetinde komşu ülkeleriz. Aynı zamanda komşu kentleriz. Yeni seçilecek cumhurbaşkanının da İran İslam Cumhuriyeti ülkesine ve halkına, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Nihayetinde komşuların refahı ve huzuru, diğer komşu ülkelerin refahı ve huzuruna doğrudan etki ediyor. İran, istikrarlı bir ülke ve bizim için her zaman vazgeçilmezdir. Ticari, turistik ve dostluk bağlarımız anlamında İran, bizim için önemli bir ülkedir."

Kaynak: DHA

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