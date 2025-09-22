İş insanının vurulma anı görüntülendi

Ankara'da şoförü Z.Ş. tarafından tabanca ile vurulan iş insanı Z.E. yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İŞ İNSANI ŞOFÖRÜ TARAFINDAN VURULDU

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Cevizlidere Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan iş insanı Z.E. ile şoförü Z.Ş. arasında 06 EZD 779 plakalı cipte tartışma çıktı. Z.Ş., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan tabanca ile patronu Z.E.'ye ateş etti.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan Z.E., ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın gerçekleştiği cipi güvenlik şeridi içine alarak, inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan şüpheli Z.Ş., polis tarafından kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

Gözaltına alınan Z.Ş. ilk ifadesinde, patronu tarafından üzerine şirket kurulduğunu, şirketin battığını ve borçların ödenmediğini ileri sürdü. Şüpheli, patronu ile bu yüzden tartıştıklarını ve olayın yaşandığını söyledi.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay anına ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde iş insanı Z.E.'nin, kendisini bacağından vuran şoförü Z.Ş.'nin elinden tabancayı almaya çalıştığı görüldü. Z.E.'nin yaralı halde bir süre boğuştuktan sonra şoförünün elinden tabancayı aldığı an da görüntüye yansıdı. Öte yandan Z.E.'nin hastanede tedavisi sürerken, Z.Ş.'nin de emniyette işlemleri sürüyor.