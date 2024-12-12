İspark'a ve Mezar Yerlerine Zam

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde ilçelerdeki çeşitli otopark ücretlerine zam teklifi görüşüldü. Yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. İstanbul'da mezar yerlerine de zam geldi. İSPARK ve mezar yerleri için belirlenen yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi aralık ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine zam teklifi görüşüldü. AKP Grubu'nun, İSPARK için zam oranlarının yüksek olduğunu belirtmesi üzerine, söz alan CHP Meclis üyesi ve Tarife komisyon başkanı Fatih Üstünbaş yapılan ayarlamaların yanlış anlaşıldığını söyledi. Üstünbaş şunları kaydetti:

"İSPARK'a yapılan ayarlamalar maalesef yanlış aktarıldı"

" Türkiye'de ve İstanbul'da maalesef bir takım sıkıntılar yaşanıyorsa bunun sebebi maalesef ki İstanbul'u yöneten bizler değil, yıllardır İstanbul ve Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini getiren Ak Parti hükümetidir. İSPARK ile yapılan fiyat ayarlamaları maalesef yanlış aktarıldı. Tarihi yarımada dediğimiz bölgede araçların merkezi alanlarda özel araç kaynaklı trafik yoğunluğunu azaltmak, toplu taşımayı arttırmak, yol kenarlarına yapılan parklanmaları azaltmak, karbon emisyonunu azaltarak iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sunmak bunlar amaçlarımızdan birkaç tanesi. Fatih, tarihi yarımada ve Kadıköy Rıhtım bir kısmı uygulama kapsamındadır. Bu yüzde 114'tür ilk ifade ettiği arkadaşımızın ancak hiç arttırılmayan yüzde sıfır veya yüzde 14 veya yüzde 10 gibi rakamlarla sadece bir fiyat ayarlaması yapıldığını incelediklerinde göreceklerdir. Ak Partili komisyon üyelerinin çoğunlukta olduğu dönemlerde maalesef biraz önce ifade ettiği gibi 40 tane 41 tane müdürlüğün dosyası önümüzde, zaman zaman daha önce gelen teklifler, yüzde 20, 30 teklifler kabul edilmediği için birike birike bugüne gelinmiştir. Bazı kalemlerde baktığın zaman mevcut enflasyonda artış olmuş gibi görünüyor ancak bu zarurettir. Yüzde 47 enflasyonda ifade etti, TUİK'in açıkladığı enflasyon rakamı yüzde 60 küsürler de 12 aylık enflasyon ortalaması, bağımsız enflasyon araştırma gurubu ENAK'ın açıkladığı da yüzde 86'larda hissedilen enflasyon daha yüksektir. Bizim 41 tane yakın müdürlüğün ortalama yüzde 40 yüzde 60 artış içermektedir. Bazı kalemlerde yüksek gibi görünse de ortalaması yüzde 40 yüzde 60 lara tekabül etmektedir bu konunun bu şekilde bilinmesini istiyorum"

Bölgeye göre değişen tarife değişikliği talepleri ise şöyle oldu.

"Fatih ve Kadıköy, Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücreti 70 liradan 150 liraya,

1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 180 liraya,

2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 220 liraya,

4-8 saat arası ücretin 135 liradan 275 liraya,

8-12 saat arası ücretin 180 liradan 350 liraya

12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 500 liraya

yol kenarı otoparklarında, araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 150 liraya,

1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 200 liraya, günlük ücretin 195 liradan 400 liraya,

Kapalı katlı ile açık otoparklarda; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ile Üsküdar'da araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 100 liraya,

1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 130 liraya,

2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 160 liraya,

4-8 saat arası ücretin 135 liradan 200 liraya,

8-12 saat arası ücretin 180 liradan 260 liraya

12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 400 liraya,

Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 80 liraya,

1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 110 liraya,

2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 130 liraya,

4-8 saat arası ücretin 135 liradan 170 liraya,

8-12 saat arası ücretin 180 liradan 210 liraya

12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 310 liraya yükseltilmesi önerildi.

Kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarda ise Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile'de ise 50 lira olan 1 saatlik park ücretinin 60 liraya,

1-2 saat arası ücretin 60 liradan 70 liraya,

2-4 saat arası ücretin 80 liradan 90 liraya,

4-8 saat arası ücretin 100 liradan 110 liraya,

8-12 saat arası ücretin 150 liradan 160 liraya,

12-24 saat arası ücretin ise 195 liradan 200 liraya yükseltilmesi istendi.

Mecliste yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine AKP gurubu 'hayır' oyu verdi. Teklif, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. İSPARK'ın yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

"Mezar yer bedellerine zam"

İBB Meclisi mezarlık ücret ve hizmet bedellerini de ele alındı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık ücretleri belirlendi. Teklif, komisyondan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi. Mezarlık yeri ücretleri bulunduğu guruba göre 7 bin lira ile 111 bin 632 lira arasında değişiklik gösterdi. Gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil hizmetleri ücretsiz verilmeye devam edilecek. 1'nci bölgede yer alan Nakkaştepe, Karacahmet, Çengelköy, Ulus, Zincirlikuyu, Rumelihisarı, Nafibaba, ve Abide-i Hürriyet'te olan yer bedelleri 11 bin 190 liradan 17 bin 904 liraya çıktı. Cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 34 bin 890 liradan 55 bin 824 liraya yükselirken, boş mezar bedeli ise 69 bin 770 liradan 111 bin 632 liraya yükseldi. Gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli ise 850 liradan 1360 liraya, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 8 bin 960 liradan 14 bin 336 liraya, boş mezar yeri ise 14 bin 550 liradan 23 bin 280 liraya yükseldi.

" İmamoğlu'na 4 milyar lira içi borçlanma yetkisi"

Meclisin bir başka konusu ise İBB Başkanı İmamoğlu'na belediye hizmetlerinde kullanması amacıyla 3 milyar 500 milyon TL, Metro İstanbul'a ise 500 milyon TL borçlanma yetkisi verildi. İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü'nün imar, çevre, eğitim, kültür-sanat, sağlık, spor, kentsel dönüşüm, ulaşım, sosyal ve belediyecilik hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere 3 milyar 500 milyon lira, Metro İstanbul'a ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere yurt içi bankalar/katılım bankaları, kredi kuruluşları ve diğer kişi ile kuruluşlardan yapılacak 500 milyon lira iç borçlanma için yetki verilmesi uygun görüldü. Borçlanma talepleri oy birliğiyle kabul edildi.