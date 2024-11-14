Isparta'da Günde 60 Bin Deri İşleniyor - Son Dakika
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Isparta'da Günde 60 Bin Deri İşleniyor

Isparta\'da Günde 60 Bin Deri İşleniyor

Isparta'daki OSB'de günlük 60 bin keçi ve koyun derisi işleniyor, 20 milyon lira gelir sağlanıyor.

14.11.2024 10:39
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ISPARTA'daki Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 37 firmada günlük yaklaşık 60 bin keçi ve koyun derisi işleniyor. Büyükşehirlere gönderilen derilerden günlük 20 milyon lira gelir sağlanıyor. OSB Başkanı Mustafa Marulcu, işlenen derileri genellikle ayakkabı üreten firmalara temin ettiklerini söyledi.

Vatan Mahallesi'nde 280 bin metrekare alanda kurulan Deri İhtisas ve Karma OSB'de bulunan 37 deri işleme fabrikasında yaklaşık 1000 kişi istihdam ediliyor. Günde 60 bin keçi ve koyun derisi tesislerde işlendikten sonra başta büyükşehirler olmak üzere ayakkabı üretim fabrikalarına ara ürün olarak gönderiliyor. Isparta Deri İhtisas ve Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Marulcu, üretilen derilerin başta İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Gaziantep ve Konya gibi Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan fabrikalara gönderildiğini söyledi. Toplamda 280 bin metrekarelik OSB'de keçi ve koyun derisi işlediklerini söyleyen Marulcu, "En kötü zamanlarda Isparta Deri ve Organize Sanayi Bölgemizde günlük 20 bin küçükbaş keçi ve koyun derisi işlenmektedir. Maksimumda bu kapasite günlük 60 bine kadar çıkmaktadır. Ürettiğimiz deriler ayakkabının iç astarıdır. Bizler ara ürün yapıyoruz. Ülkemizin ihracatına katkı sağlamak için ayakkabıcılara deri temin ediyoruz. Ayakkabıcılar da dünyanın 170 ülkesine ihracat yapmaktadır. Ülkemizin aşağı yukarı yıllık 5 milyar dolar civarı ihracat hacmi var. Biz de onlara alt-ara ürünleri temin ediyoruz. İşin yoğunluğuna göre sezonluk 500 ile 1000 kişi arasında istihdam sağlanmaktadır. Kış sezonu için farklı modellerle, yaz sezonu için de açık renkli ayakkabı ve terlik için ara ürün yapmaktayız. Organize Sanayi Bölgemizde günlük 15- 20 milyon liralık üretim yapılmaktadır" dedi.

DERİNİN İŞLENME AŞAMASINI ANLATTI

Fabrikada ham derinin işlenirken hangi aşamalardan geçtiğini Demirören Haber Ajansı muhabirine anlatan işletmeci Hüseyin Efe Yüzgül de tuzlanmış şekilde fabrikaya gelen ham deriyi, yıkama ve temizleme işlemiyle yarı işlenmiş hale getirdiklerini söyledi. Yüzgül, derinin kurutma, tav dolabında bekleme, germe ve boyanma işlemlerinden sonra ihracata hazır hale geldiğini belirtti. Anahtarlık, bileklik, çanta gibi ürünlerde kullanılan derinin, ayakkabı üretiminde de önemli yer kapladığını belirten Yüzgül, "İşletmemiz 20-30 yıllıktır. Atalarımızdan gelen bu mesleği Isparta'da devam ettiriyoruz. Aslında Isparta'da deri işletmesi çok az kaldı. Bu yüzden Isparta için önemli mesleklerden biridir. İşçi olanakları olarak deri işletmesi, Isparta için az kalan nimetlerden biridir. Benim 6 senedir deneyimim var ama babamın 20-30 yıldır deneyimi var. Biz artık babadan oğula devirli şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Derilerin yanmaması amacıyla tuzlu şekilde paketli olarak kendilerine geldiğini söyleyen Yüzgül, şöyle söyledi:

"Bunu yıkayarak, kılını sökerek, arkasındaki etleri, yağları temizleyerek dolaba atıyoruz. Dolaptan çıktıktan sonra yarı işlenmiş hale geliyor. İç pazar müşterilerimiz, bize siparişlerini söylüyor. Biz ona göre siparişlerimizi hazırlayıp, burada tekrar dolaplarımızda işleme alıp ondan sonra kuruması için seriyoruz. Kuruduktan sonra derinin yumuşaması için tav dolaplarına koyuyoruz. Ondan sonra gergi aşamamız var. Malları açıyoruz, geriyoruz. Mal neredeyse canlı, bir protein, bir hücre gibi sürekli açıldıkça açılır. Ondan sonra boya makinelerimiz var. Boya makinesine giriyor. Müşteri isterse boyalı ya da boyasız şekilde bize bildiriyor. Biz de ona göre boya makinesine sokuyoruz. Sonra ütülerimiz, pres makinelerimiz var."

Kaynak: DHA

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