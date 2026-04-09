İsrail'de Kısıtlamalar Kaldırıldı

09.04.2026 06:37
İsrail, ABD-Iran geçici ateşkesi sonrası kısıtlamaları kaldırdı, yüz yüze eğitim izni verildi.

İsrail ordusu, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından İsrail'in kuzey bölgeleri hariç kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.

İsrail İç Cephe Komutanlığı, yapılan durum değerlendirmesi neticesinde, bu sabah saat 06: 00'dan itibaren geçerli olmak üzere kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından İsrail'in kuzey bölgeleri hariç yüz yüze eğitime izin verileceğini duyurdu.

Lübnan sınırındaki beldeler, işgal altındaki Golan Tepeleri, Hayfa kentinin sahil bölgesi yerleşimlerinde ise eğitim faaliyetlerinin yalnızca sığınaklarda gerçekleştirilmesine izin verildi.

Söz konusu bölgelerde sığınaklara yakın olması koşuluyla işyerlerinin açılabileceği, kapalı alanlarda 200 kişiye kadar, açık alanlarda ise 50 kişiye kadar toplantılara izin verileceği bildirildi.

İsrail'in geri kalanında ise neredeyse bütün kısıtlamalar kaldırılırken, yüz yüze eğitime ve işyerlerinin açılmasına izin verildi.

İsrail, ABD ile İran'a karşı başlattığı saldırılarla birlikte ülke genelinde kısıtlamalar getirmişti. 5 Mart'ta ise ekonomik durumun kötüleşmesi endişesiyle, İran'a başlattıkları saldırılar sonrası getirdiği kısıtlamalarda gevşemeye gidilmişti.

Kaynak: AA

Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

07:54
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Uymayan bedelini öder
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Uymayan bedelini öder
07:16
İran’dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
03:10
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım
"Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
01:49
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
