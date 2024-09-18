İsrail'de Öldürülen Ayşenur Eygi'nin Otopsi Raporu - Son Dakika
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İsrail'de Öldürülen Ayşenur Eygi'nin Otopsi Raporu

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Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından vuruldu. Otopsi raporunda, ölüm nedeni açıklandı.

18.09.2024 12:20
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BATI Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin (26) kesin otopsi raporunda, uzak mesafeden yapılan atış ile hedef alındığı ve yaralanmayı oluşturan atışın tek başına ölüm meydana getirir nitelikte olduğu belirtildi. Eygi'nin vücudunda ayrıca 6 adet yabancı metalik cisim bulunduğuna da raporda dikkat çekildi.

Aydın'ın Didim ilçesindeki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Filistin'e destek için Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Ayşenur'un ölüm haberi, Didim'de yaşayan amcası Yılmaz Eygi, dedesi Şerif Eygi'nin yanı sıra Türkiye'deki yakınlarını yasa boğdu. Eygi'nin cenazesi, 13 Eylül'de Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Bakü'den İstanbul'a geldi.

Ayşenur Ezgi Eygi için İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde tören düzenlendi. Eygi'nin cenazesi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Ayşenur Ezgi Eygi için havalimanının VIP Terminali'nde tören düzenlendi. Törenin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Eygi'nin cenazesi, 4 saat süren otopsi işlemlerinin ardından götürüldüğü Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.

METALİK CİSİMLER ÖRNEKLENDİRİLDİ

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ilk bulgularında Eygi'nin kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi sonucu baş yaralanması tespit edildi. Ölüm sebebi 'kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti' olarak tanımlanan Eygi'nin başında ateşli silahtan kaynaklı kurşun giriş yarasının bulunduğu, çıkış yarasının ise olmadığı belirlendi. İlk tespitlerde; başta saptanan milimetrik ebatlı metalik cisimler, balistik açıdan incelenmek üzere örneklendi.

'BEYİN HARABİYETİ SAPTANDI'

Ayşenur Ezgi Eygi'nin kesin otopsi raporu ortaya çıktı. Kimya İhtisas Dairesinin raporunda; Eygi'nin kanında 58 miligram/desilitre metanol çıktı. Bunun ise, tahnit işlemine bağlı vücuda verilen tahnit solüsyonundan kaynaklandığına yer verildi. Ayrıca başka toksik bir maddeye rastlanmadığına dikkat çekildi. Morg İhtisas Dairesi İzmir Histopatolojik Tetkik Şubesinin raporunda ise; beyinde fokal subaraknoid kanama yani beyin kanaması tespit edildi. Eygi'de beyin harabiyeti saptandığına yer verildi. Biyoloji İhtisas Dairesi'nin raporunda; elde edilen DNA profilinin Ayşenur Ezgi Eygi'ye ait DNA profili ile uyumlu olduğuna, ikinci bir şahsa ait DNA profili elde edilmediğine dikkat çekildi.

BEYİN DOKUSU HARABİYETİ

Otopsi raporunda Eygi'nin vücudunda 1 adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası bulunduğuna dikkat çekilip, bu yaralanmayı oluşturan atışın tek başına ölüm meydana getirir nitelikte olduğu belirtildi. Ayrıca ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası cilt, cilt altı bulgularına göre; ateşli silah giriş deliğinin etrafında yanık, duman, is ve barut artıkları tespit edilmediğinden atışın uzak atış mesafesinden yapılmış olduğuna raporda yer verildi. Buna karşın ilk yapılan otopside giriş yarasının sütüre edilmesi ve mermi çekirdeğinin çıkartılmış olması, çıkış yarasının izlenmemesi, olay yerinin kroki ve görüntülerinin sağlanmaması nedeniyle atış istikameti ve mermi çekirdeğinin trajesi hakkında kesin bir görüş oluşturulamadığı kaydedildi. Cesetten 6 adet metalik yabancı cisim çıkartılarak suç delili teşkil etmesi nedeniyle incelenmek üzere tutanak ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiği raporda ifade edildi. Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Yurt dışında kısmi olarak otopsisi yapılan kişinin tarafımızca Uluslararası Minnesota Protokolü'ne uygun olarak yeniden yapılan otopsisi sırasında gözlenen makroskobik bulgular, histopatolojik özellikler ve toksikolojik inceleme bulguları birlikte değerlendirildiğinde; ölümün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafa (kubbe ve kaide) kemiklerinde kırık, beyin zarları arasında kanama (subaraknoid) ve beyin dokusu harabiyeti sonucu meydana geldiği kanaatine varıldı."

İsrail\'de Öldürülen Ayşenur Eygi\'nin Otopsi Raporu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Öldürülen Ayşenur Eygi'nin Otopsi Raporu - Son Dakika

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