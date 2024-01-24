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İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın İsrail sınırındaki çatışmalardan geri adım atmaması halinde bunun bedelini tüm Lübnan'ın ödeyeceğini belirtti. Katz, ''İran'a ve bölgede uzanan kollarına karşı hamle yapmaktan çekinmeyeceğiz. Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek.'' ifadelerini kullandı.

24.01.2024 - 22:13,  Güncelleme: 23:24
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın İsrail sınırındaki çatışmalardan geri adım atmaması durumunda, bunun bedelini tüm Lübnan'a ödeteceklerini söyleyerek tehdit etti.

"HİZBULLAH GERİ ADIM ATMAZSA BEDELİNİ TÜM LÜBNAN ÖDEYECEK"

Gazze'de insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail, Hizbullah'ı bir kez daha Lübnan'ı vurmakla tehdit etti. İsrail Dışişleri Bakanlığından, Dışişleri Bakanı Yisrael KatzKatz ile İsrail'e resmi ziyarette bulunan İngiliz mevkidaşı David Cameron görüşmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada İsrail Dışişleri Bakanının, " İran'a ve bölgede uzanan kollarına karşı hamle yapmaktan çekinmeyeceğiz. Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek." ifadelerine yer verildi.

İsrail Dışişleri Bakanı: Hizbullah'ın eylemleri Lübnan'a pahalıya mal olacak
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz

"HAMAS'I YOK ETMEK KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Katz, İsrail'in "Hamas'ı yok etmek ve İsrailli esirlerin tamamının geri getirilmesi konusunda kararlı" olduğunu yineledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'dan Katar'a yapacağı ziyaret öncesinde İsrailli esirlerin serbest bırakılması için nüfuzunu kullanmasını talep eden Katz, mevkidaşından Katar'a bu konuda çabalaması için baskı yapmasını istedi. Katz ve Cameron'un Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle de görüştükleri kaydedildi.

NETANYAHU İLE CAMERON GÖRÜŞTÜ

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Cameron ile Batı Kudüs'teki ofisinde görüştüğü bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cameron'ın bu hafta bölgedeki üst düzey liderlerle yürüteceği temaslarda Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması, esirlerin serbest kalması ve sürdürülebilir, kalıcı bir ateşkese ulaşılmasına odaklanacağı belirtilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı: Hizbullah'ın eylemleri Lübnan'a pahalıya mal olacak
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron-İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Açıklamada, Cameron'ın İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile görüşerek Gazze'ye insani yardımların hızla önemli ölçüde artırılması çağrısında bulunacağı ve ülkesinin, yüksek sivil kayıp sayısından duyduğu endişeyi ileteceği kaydedilmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı: Hizbullah'ın eylemleri Lübnan'a pahalıya mal olacak

CAN KAYBI 25 BİNİ AŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İsrail Dışişleri Bakanı: Hizbullah'ın eylemleri Lübnan'a pahalıya mal olacak

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
Kaynak: AA
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