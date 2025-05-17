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İstanbul'a Yeni Raylı Sistem Hattı

İstanbul\'a Yeni Raylı Sistem Hattı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul'da yeni raylı sistem hatları inşa edileceğini duyurdu.

17.05.2025 16:32
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazım Karabekir-Topağacı- Ümraniye Spor Köyü hattı ile İstanbul'a yeni bir raylı sistem daha kazandıracaklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden Altunizade- Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metrosu ve devamında yeni inşa edilecek Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü raylı sistem hatları ile ilgili incelemelerde bulunarak projeyle ilgili bilgi aldı

Büyükşehirlerin, medeniyetlerin nabzının attığı, milyonlarca insanın bir arada yaşadığı, ekonomik ve sosyal hayatın merkezi olan dinamik alanlar olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, büyükşehirlerin insanlığın ortak hikayesini yazdığı canlı birer tablo olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Ancak bu tablonun güzelliği, yalnızca binaların ihtişamıyla ya da sokakların renkleriyle değil, insanların birbiriyle ve şehirle kurduğu bağın akıcılığıyla tamamlanır. İşte burada, kent içi raylı sistemler, modern şehirlerin can damarı olarak ortaya çıkar. Raylı sistemler, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın vazgeçilmezidir" diye konuştu.

'YENİ HATLAR VE İSTASYONLAR, MAHALLELERİ CANLANDIRIR'

Uraloğlu, raylı sistemlerin trafik yükünü azaltarak vatandaşlara zaman kazandırdığını, günlük hayatlarını kolaylaştırdığını ve bir çalışanın işine, bir öğrencinin okuluna daha hızlı ulaşmasını sağladığını söyledi. Uraloğlu, "Büyükşehirlerin karmaşasında çevre dostu bir çözüm sunan raylı sistemler, karbon ayak izini azaltarak geleceğimize de sahip çıkar. Enerji verimliliğiyle, trafik yükünü hafifletmesiyle ve güvenilirliğiyle, şehirleri daha yaşanabilir kılar. Aynı zamanda, yeni hatlar ve istasyonlar, şehirdeki mahalleleri ekonomik ve sosyal açıdan canlandırır, bölgeler arası bağlantıyı güçlendirir. Özetle kent içi raylı sistemler çevresel, ekonomik ve sosyal birçok fayda sağlamakta ve bu sistemlerin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir ulaşımın inşası için önemlidir" dedi.

'91,8 KİLOMETRELİK HATTA YAPIM ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu, "Türkiye genelinde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz kent içi raylı sistem hattı uzunluğu yaklaşık 434 kilometreye ulaştı. Ayrıca bakanlık olarak 6 projede toplam 91,8 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

'MARMARAY'I 1 MİLYAR 330 MİLYON YOLCU KULLANDI'

Marmaray'ı açılışından bugüne yaklaşık 1 milyar 330 milyon yolcunun kullandığına dikkat çeken Uraloğlu, "Geçtiğimiz yıllarda hizmete aldığımız kent içi raylı sistemlerden açıldığı günden bugüne kadar; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy arasındaki hatlarımızda 19 milyon, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metrosunda 14,2 milyon ve İstanbul'da tarihi yarımadayı modern raylı sistemlerle çevreci bir yaklaşımla yeniden buluşturan Sirkeci-Kazlıçeşme hattıyla da yaklaşık 4 milyon 653 bin yolcu seyahat etti" diye konuştu.

'161,8 KİLOMETRE RAYLI SİSTEM HATTINI HİZMETE AÇTIK'

İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Uraloğlu, İstanbul'un trafiğini rahatlatmanın en büyük anahtarının, raylı ulaşım projeleri olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar İstanbul genelinde yaklaşık 162 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtık. Ancak durmuyor, devam ediyoruz. Şu anda, Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve bir araya geldiğimiz Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hattımızı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha bakanlığımız üstlendi. Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü raylı sistem hattı ile Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonlarını hizmete alarak 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 26,5 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 188 kilometreye ulaşacak."

'HATTIMIZ 4,53 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDADIR'

Uraloğlu ayrıca yeni projeyle, Altunizade'den Ümraniye Spor Köyü'ne kesintisiz metro ulaşımı sağlayarak İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak ve Üsküdar- Çekmeköy metrosu ve metrobüs ile entegrasyon sağlayarak bölgedeki ulaşım ağını daha da güçlendireceklerini de belirtti. Uraloğlu, "Raylı sistemin başlangıcı Altunizade kavşağında yer alan Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hattımız; Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu ve metrobüs hatlarını Çamlıca Camii ve Bosna Bulvarı'na bağlayan 4,53 kilometre uzunluğundadır" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZI 7/24 SÜRDÜRÜYORUZ'

Altunizade, Ferah Mahallesi, Çamlıca Cami ve Bosna Bulvarı olmak üzere 4 istasyondan oluşan hattın, Çamlıca Tepesi'nde yer alan 37 bin 500 kişi kapasiteli Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi, İslam Medeniyetleri Müzesi ve yoğun yerleşim alanı olan Ferah Mahallesi'ne hizmet vereceğini ifade eden Uraloğlu, "Bu nedenle turistik ve inanç amaçlı yoğun ziyaret alan bu bölgeler için hattın bir an evvel tamamlanması büyük önem taşıyor. Bu nedenle yapım çalışmalarımızı 7/24 esasıyla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, bugün itibariyle ana hat tünel kazılarının yaklaşık yüzde 99'unun tamamlandığını belirterek, "Sadece 71 metre ana hat tünel kazımız kaldı. Beton kaplama imalatlarına da devam ediyoruz. Elektromekanik proje çalışmalarını da büyük oranda tamamladık" dedi.

'YALANLARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK'

Bazı çevrelerin, projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden aldıklarına dair yalanlarıyla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bakın Altunizade-Çamlıca Cami-Bosna Bulvarı hattı projesini geçmişte Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine bakanlık olarak biz yapıyoruz. Bu hattın Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatılmasıyla ilgili talep de gerek şehircilik gerekse kentin değişen ihtiyaçları noktasında Ümraniye Belediyemiz ve İstanbul Valiliğimizden geldi. Biz de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla projeyi üstlendik. Yani burada Büyükşehir'in elinde olan değil onların zihninde bile olmayan bir projeden bahsediyoruz. Lütfen hiç kimse yalanlarla kamuoyunu yanıltmaya gayret etmesin. Onun yerine hep birlikte İstanbul'da ulaşımın geleceğine, İstanbulluların konforuna ve trafik güvenliğine odaklanalım" açıklamasında bulundu.

'İSTANBUL'UN 1004 KİLOMETRE METRO HATTINA İHTİYACI VAR'

İstanbul'un ulaşım sorununu yüzeyden çözmenin mümkün olmadığını belirten Bakan Uraloğlu, "Şehrin nüfusu ve ekonomik aktivitesi düşünüldüğünde, yer altı ulaşım ağlarına yapılacak yatırımların kaçınılmaz hale geldiğini ulaşımdan anlayan herkes teyit edecektir. Yaptığımız hesaplamalar İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İstanbul'un şu anda 362 kilometre hattı var ve bakanlığımızın bu yeni hattımızla birlikte yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğu yaklaşık 388,5 kilometreye çıkacak. Demek ki yaklaşık 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'a Yeni Raylı Sistem Hattı - Son Dakika

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