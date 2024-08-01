İstanbul'dan Yola Çıkan Baba-Kız, Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sergiyle Protesto Ediyor - Son Dakika
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İstanbul'dan Yola Çıkan Baba-Kız, Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sergiyle Protesto Ediyor

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için çizdikleri resimlerle Elazığ'da sergi açtı. Baba-kız, Türkiye turu yaparak resimlerini Gebze, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Van, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman'da da sergiledi. Eyüp Güzel, resimlerinin Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla yapıldığını belirtirken, kızı Şüheda ise zulmün bir an önce son bulması gerektiğini vurguladı.

01.08.2024 16:41
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İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için çizdikleri resimlerle Elazığ'da sergi açtı.

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası Eyüp Güzel, 18 yaşındaki kızı Şüheda ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını tablolara çizdi.

Saldırıları protesto etmek ve bu zulmü göstermek amacıyla Türkiye turu yapmaya karar veren baba-kız, 13 Temmuz'da Gebze'de açtıkları ilk serginin ardından Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Van, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman'da da resimlerini sergiledi.

Baba-kızın bir durağı da Elazığ oldu.

Hucurat Harekatı Derneği Başkanı da olan Eyüp Güzel ile kızı Şüheda, Elazığ'daki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergi açtı.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, resim ve diğer görseller hakkında bilgi aldı, çocuklar da meydanda kurulan masalarda resim çizdi.

Eyüp Güzel, AA muhabirine, Filistin'de yaşanan zulme yönelik farkındalık oluşturmak için yaklaşık bir aydır yollarda olduklarını söyledi.

Türkiye'nin tüm bölgelerini gezdiklerini ifade eden Güzel, "Kudüs ve Gazze ile ilgili resimleri sergiliyoruz. Sergimiz 35 resimden oluşuyor. Gazze'de yaşanan soykırıma resimler yoluyla dikkati çekmek amacıyla böyle bir farkındalık çalışması yapıyoruz." dedi.

Resimlerinin Gazze'de yaşanan soykırım sürecinde hafızalarda kalan karelere özgü 3 kategoriden oluştuğunu belirten Güzel, "Soykırımı, resimler yoluyla insanlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Güzel, çadırda kurdukları masalarda çocukların da resim yaptığını belirtti.

Şüheda Güzel de yaşanan zulmün bir an önce bitmesi gerektiğini ifade ederek, "Orada çok büyük bir soykırım var. Bizim bu tür saha çalışmalarına odaklanmamız, farkındalık sağlamamız gerekiyor." dedi.

Sergiyi gezen ziyaretçilerden Mert Erol Durmuş, bu faaliyeti anlamlı bulduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'dan Yola Çıkan Baba-Kız, Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sergiyle Protesto Ediyor - Son Dakika

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