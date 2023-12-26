 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlar hizmete başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlar hizmete başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen ve mahkeme kararıyla emniyete tahsis edilen 23 lüks araç, kentin farklı noktalarında hizmete başladı. Vatandaşlar, araçları inceleyerek uygulamayı olumlu bulduklarını ifade etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da araçların polisimizin emrinde olacağını ve ülkenin huzuru için çalışan polislere teşekkür etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlar hizmete başladı
26.12.2023 - 18:29,  Güncelleme: 18:41
Abone Ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen ve mahkeme kararıyla emniyete tahsis edilen 23 lüks araç, kentin farklı noktalarında hizmete başladı.

Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Eminönü ve Beşiktaş'ta görev yapacakları konumlara getirilen otomobillere ilgi gösteren vatandaşlar, fotoğraf çekerek araçları inceledi.

Taksim Meydan'da trafik ekip aracı olarak kullanılacak otomobilleri inceleyen vatandaşlardan Mithat Özdemir, uygulamayı son derece doğru bulduğunu söyledi.

Özdemir, "Olması gereken bu, bütün kara para aklayanlarla ilgili aynı işlemlerin yapılması lazım. Bu konuda duyarlılık arttı. Bu anlamda da kutluyorum. İnşallah devamı gelir. Bunlardan da kamu adına hesap sorulur." diye konuştu.

Kadir Yakıcı da otomobilleri beğendiğini ifade ederek, "Bu şekilde devletimize hizmet vermesi güzel olmuş." ifadesini kullandı.

Karaköy Meydanı'ndaki aracı inceleyen Agah Altun da "Çok yakışmış, algı olarak da güzel bir şey. Böyle araçlar Dubai'de var, bizde de olması gayet hoş." dedi.

Ayasofya ve Sultanahmet'teki lüks trafik ekip araçlarına vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Melissa Jung, Mercedes marka aracı inceleyerek, çok beğendiğini söyledi.

Turan Taştan da araçların emniyete tahsis edilmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Davut Akkavak ise araçların emniyet envanterine kazandırılmasının önemli bir karar olduğunu ifade ederek, otomobillerin polis ekiplerine hayırlı olmasını diledi.

Bakan Yerlikaya duyurmuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini duyurmuştu.

Yerlikaya, "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Beşiktaş, İstanbul, Eminönü, Beyoğlu, Kamu, Güvenlik, Trafik, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlar hizmete başladı - Son Dakika


18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25
Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama

Son Dakika
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 19:04:09. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlar hizmete başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement