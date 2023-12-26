İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlar hizmete başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen ve mahkeme kararıyla emniyete tahsis edilen 23 lüks araç, kentin farklı noktalarında hizmete başladı.

Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Eminönü ve Beşiktaş'ta görev yapacakları konumlara getirilen otomobillere ilgi gösteren vatandaşlar, fotoğraf çekerek araçları inceledi.

Taksim Meydan'da trafik ekip aracı olarak kullanılacak otomobilleri inceleyen vatandaşlardan Mithat Özdemir, uygulamayı son derece doğru bulduğunu söyledi.

Özdemir, "Olması gereken bu, bütün kara para aklayanlarla ilgili aynı işlemlerin yapılması lazım. Bu konuda duyarlılık arttı. Bu anlamda da kutluyorum. İnşallah devamı gelir. Bunlardan da kamu adına hesap sorulur." diye konuştu.

Kadir Yakıcı da otomobilleri beğendiğini ifade ederek, "Bu şekilde devletimize hizmet vermesi güzel olmuş." ifadesini kullandı.

Karaköy Meydanı'ndaki aracı inceleyen Agah Altun da "Çok yakışmış, algı olarak da güzel bir şey. Böyle araçlar Dubai'de var, bizde de olması gayet hoş." dedi.

Ayasofya ve Sultanahmet'teki lüks trafik ekip araçlarına vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Melissa Jung, Mercedes marka aracı inceleyerek, çok beğendiğini söyledi.

Turan Taştan da araçların emniyete tahsis edilmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Davut Akkavak ise araçların emniyet envanterine kazandırılmasının önemli bir karar olduğunu ifade ederek, otomobillerin polis ekiplerine hayırlı olmasını diledi.

Bakan Yerlikaya duyurmuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini duyurmuştu.

Yerlikaya, "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun." ifadelerini kullanmıştı.