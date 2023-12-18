 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması

İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında sosyal medya fenomeni Ece Ronay da bulunuyor.

18.12.2023 - 11:23,  Güncelleme: 11:39
Abone Ol

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, İstanbul'da gözaltına alındı. Ece Ronay'ın, eski eşinin ve kendisinin iş yerlerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak azmettirici olmak gerekçesiyle gözaltına alındı. Özel harekat polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alınan Ronay'la birlikte, Bilir'in işyerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalandı. İstanbul ve Kocaeli'nde iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ECE RONAY AZMETTİRMEKLE SUÇLANIYOR

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Pendik'teki güzellik salonu ile Kocaeli Gebze'de bulunan galeriye motosikletli kişilerce ateş açılmasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesindeki işlemleri sona erdi. Şüpheliler, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İki iş yerinin kurşunlanması soruşturmasında aralarında Ece Ronay'ın da olduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ece Ronay

NE OLMUŞTU?

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki iş yerine ateş açılmasına ilişkin çalışmanın ardından saldırganların kimlik ve adreslerini belirlemişti. Polis ekipleri, 15 Aralık'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonla eski eşinin İstanbul Pendik'teki iş yerinin kurşunlanması olayını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 mermi ve hassas terazi ele geçirilmişti.

İki iş yerinin kurşunlanması soruşturmasında aralarında Ece Ronay'ın da olduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
İki iş yerinin kurşunlanması soruşturmasında aralarında Ece Ronay'ın da olduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
İki iş yerinin kurşunlanması soruşturmasında aralarında Ece Ronay'ın da olduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul ve Kocaeli\'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
Kaynak: AA
YORUMLAR

Ece Ronay, İstanbul, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması - Son Dakika


11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp... Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp...
11:10
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar

Son Dakika
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
11:05 Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
10:45 Kuzey Kore, Japonya'ya balistik füze fırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 12:27:07. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement