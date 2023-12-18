İstanbul ve Kocaeli\'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması

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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, İstanbul'da gözaltına alındı. Ece Ronay'ın, eski eşinin ve kendisinin iş yerlerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak azmettirici olmak gerekçesiyle gözaltına alındı. Özel harekat polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alınan Ronay'la birlikte, Bilir'in işyerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalandı. İstanbul ve Kocaeli'nde iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ECE RONAY AZMETTİRMEKLE SUÇLANIYOR

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Pendik'teki güzellik salonu ile Kocaeli Gebze'de bulunan galeriye motosikletli kişilerce ateş açılmasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesindeki işlemleri sona erdi. Şüpheliler, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.